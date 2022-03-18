تحليل: لماذا لن تنتهي مشاكل الارتدادات بعد

ما بدت نتيجة غير مريحة في البداية لانتقال الفورمولا واحد إلى السيارات ذات المؤثّرات الأرضيّة عند بدء التجارب التحضيريّة للموسم الجديد قد أصبحت جانب أداء حساس.

إذ أدركت الفرق أنّه كلّما خفضت سياراتها أكثر من دون التأثّر بظاهرة الارتدادات كلّما ولّدت ارتكازيّة أكثر وكانت أسرع.

لذا سيكون إيجاد النقطة المثاليّة، بين الأداء عبر خفض السيارة بأقصى قدرٍ ممكن من دون المعاناة من ارتدادات سيّئة، حاسمًا بشكلٍ خاص بالنسبة للفرق ضمن عملها على خيارات الإعدادات نهاية هذا الأسبوع.

وتوصّلت بعض الفرق إلى التوازن المناسب وأدركت ما تحتاج لفعله، بينما لا تزال أخرى بصدد المعاناة مثل مرسيدس.

وبدا فريق ألبين على سبيل المثال متقائلًا في نهاية تجارب الأسبوع الماضي بكيفيّة استكشافه لحدود الإعدادات لمعرفة ما يعمل وما لا يُجدي نفعًا.

وقال ألان بيرماين المدير الرياضي للفريق: "يُمكننا تفعيل ذلك أو إيقافه. نعلم ما يتسبّب في تلك الظاهرة وما يُوقفها".

وأضاف: "لكنّني لست متأكّدًا من أنّنا نعلم إن كنّا نريدها: إن كان ذلك يجعل السيارة أسرع في بعض الإعدادات أم لا وعلينا التعايش معها. لكنّنا اختبرنا بعض الإعدادات مع فرناندو ألونسو وقال: لن أكون قادرًا على التسابق هكذا".

وأردف: "أعتقد بأنّكم لو نظرتم إلى السيارات الأخرى، فبوسعكم رؤية فيراري ترتدّ بشكلٍ كبير في بعض المراحل. لذا نتحكّم في الوضع بشكلٍ أفضل بكثير".

شارل لوكلير، فيراري تصوير: صور موتورسبورت

وفي حين أنّ فيراري عانت من نصيبها من الارتدادات خلال فترتي التجارب، إلّا أنّ جزءًا من ذلك جاء نتيجة اختبار الفريق لاكتشاف ما لا يعمل في إعداداته.

وقال ماتيا بينوتو مدير الفريق بعد تجارب برشلونة أنّ الحصان الجامح كان يعي المتاعب المتوقّعة، بالرغم من أنّها لم تتّضح كثيرًا خلال الفترة الشتويّة.

لكنّ جزءًا منس بب ذلك، مثلما شرح هو، يعود إلى محدوديّة السرعة في أنفاق الهواء الخاصة بالفرق.

وقال الإيطالي: "لم يتوقّع أحدٌ ذلك، أو يمنح المشكلة الأهميّة اللازمة، لذا لماذا لم تظهر المشكلة في المحاكاة؟".

وأضاف: "في حالتنا فإنّ تلك الظاهرة وقعت عندما تجاوزنا سرعة 250 كلم/س، أمّا في نفق الهواء فإنّنا محدودون بسرعة 180 كلم/س وفق القوانين".

وأكمل: "وضعنا فرضيّة حول هذه الظاهرة، وفكّرنا في حلولٍ ممكنة لاختبارها في حال برزت المشكلة بالفعل. لهذا السبب توصّلنا إلى حلٍ خلال اليوم الثاني من تجارب برشلونة".

وأردف: "كان الفريق متفاعلًا جدًا، وقام بتصميم وإنتاج مكوّنٍ جديد في يومٍ واحد. كان ذلك ممكنًا لأنّنا بدأنا بالفعل في التفكير في ما يجب فعله في حال ظهرت هذه المشكلة".

وواصل شرحه بالقول: "لم تُحلّ المشكلة بشكلٍ كاملٍ بعد، لكنّ أغلبها حُلّ، والحلول التي جلبناها في البحرين قد عملت".

بيير غاسلي، ألفا تاوري ولويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

وسينصبّ تركيز الجميع نهاية هذا الأسبوع على معرفة الوجهة الأفضل: تخفيف الارتدادات وتقليص الأداء، أو السعي وراء الأداء وترك السائقين في موقعٍ غير مريح.

واعترف كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري بأنّه من الصعب معرفة أيّ وجهة هي الأفضل.

وقال في هذا الصدد: "تُعاني من الارتدادات كسائق، لكنّك تعلم في ذات الوقت أنّك كلّما خفضت السيارة أكثر كلّما كنت أسرع في المنعطفات، لكنّك تُعاني أكثر على الخطوط المستقيمة بسبب الارتدادات".

وأكمل: "يجب إيجاد حلٍ وسط. أؤمن بأنّ الارتدادات ستختفي، ليس من الطبيعي أن تقفز سيارة فورمولا واحد هكذا. نعمل على محاولة معالجة المسألة".

وأردف: "كانت التجارب في البحرين أفضل بكثير من برشلونة وكان بوسعنا تشغيل السيارة في مجال أفضل بكثير. لكنّني أعتقد بأنّنا نحتاج لمواصلة العمل كي نتخلّص منها بشكلٍ كامل".

لكن حتّى لو حقّقت الفرق تقدّمًا جيّدًا في معالجة المشكلة نهاية هذا الأسبوع، فلن يعني ذلك أنّها ستختفي على المدى البعيد.

إذ لا يجب أن ننسى أنّ الفرق حصلت على ثلاثة أيّام من التجارب في البحرين للتوصّل إلى التوازن المناسب بين الأداء والارتدادات قبيل سباق نهاية هذا الأسبوع.

ستنتقل إثر ذلك إلى المملكة العربيّة السعوديّة نهاية الأسبوع المقبل، حيث من المنتظر أن تتفاقم المشكلة نتيجة الخطوط المستقيمة الطويلة، وستُواجه الفرق تحديًا أكبر هناك.

وكما قال ساينز: "أعتقد بأنّ الجزء الصعب سيكون على الحلبة التي لم نختبر عليها، لأنّ الأسفلت والحرارة وضغط الهواء عوامل تؤثّر كلّها على الانسيابيّة، لذا تُؤثّر على الارتدادات".

وأكمل: "أعتقد بأنّ التحدي الأكبر سيكون في السعوديّة لأنّها حلبة شوارع عالية السرعة وهي جديدة علينا مع هذه السيارات. أعتقد بأنّ إعداداتها ستكون صعبة. لكن مثلما هو الحال مع كلّ شيء فستبدأ بالعمل بشكلٍ تدريجيّ، لكنّ ذلك سيبقى تحديًا بالتأكيد".