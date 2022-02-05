تحليل: لماذا لن تتوقف "حربُ التزييف" في الفورمولا واحد قريباً؟

لقد انطلق موسم 2022 حقاً! وبينما يبدو أن الفرق ما زالت ضمن طور العمل على الصور المحوسبة لسياراتها الجديدة مثل فريق هاس، لكن علينا ألا نتوقع الكثير من الأجوبة حيال وضع المنافسة بالرغم من أنها ستكشف عن سياراتها تباعاً.

هذا الموسم، أكثر من أي وقت مضى في تاريخ الفورمولا واحد، هناك الكثيرُ من المجاهيل والأمور غير المعروفة بعد، سواء للمتابعين أو وسائل الإعلام المختصة حيال ما يمكن توقعه.

وهذا ما سيشكلُ أرضاً خصبةً للكثير من التزييفِ والإلهاء!

لقد فرضت قوانين موسم 2022 الجديدة تماماً وضعاً صعبَ التوقعِ للفرق، فيما يتعلق بصحة الاتجاهات التي سلكتها في عمليات تطوير المقاتلات الجديدة على صعيد الأداء والاستفادة القصوى من أية مكاسب إضافية.

تزامناً مع انعزالِ كل فريق بشكلٍ تام خلال العطلة الشتوية للعمل بصمتِ على تحسين الأداء وتعزيز مكامن القوة وحلّ نقاط الضعف.

لكنّ كل فريق يعلمُ تماماً أهمية عدم كشف كل أوراقهِ الحاسمة في هذا الوقت المبكر. ولم تعدِ المسألة تتعلق بجعل سيارتك أسرع، بل بضمانِ الإبقاء على بُطءِ سيارات منافسيك!

وبالتالي لا أحد يرغب حالياً بكشفِ أفضل الأفكار التي توصل إليها، خاصة مع وجود وقت كافٍ يسمح للمنافسين بنسخِها وتطبيقها.

وبالرغم من أن الفرق حالياً لا تمتلك "رفاهية" الكشف عن سيارات العام الماضي مع بضعة تعديلاتٍ نظراً لأن السيارات الجديدة مختلفة تماماً، إلا أنها لا ترغب على الإطلاقِ بكشف أسرارها كذلك.

وبالنسبة للبعض، يعني ذلك نشر صور محوسبة لأجزاء محددة بعناية من السيارة لا تفصح عن الكثير بل ترسم منحىً عاماً لشكل السيارة المتوقع في 2022 من دون تضمين أية نواحٍ أساسية.

ويمكننا العودة بالذاكرة للعام الماضي حين أخفت مرسيدس عن عمد تصميم أرضية سيارتها أثناء حدث الإطلاق..

علاوة على ذلك، يعتبر إنشاء فيديو تعريفيّ محوسب للسيارة بمثابةِ أداة إلهاءٍ مثالية للمنافسين كي لا يقدروا على الاستفادة منه مطلقاً خاصة وأنهم لا يدركون صحته من عدمها.

علاوة على ذلك، إن نجحتَ بدفع منافسكَ "لحرقِ" أموالهِ في محاولة تقليدك ضمن هذه الحقبة التي تشهد تطبيق سقف الميزانيات بصرامة، فإنك ستكسب في نهاية المطاف.

صورة محوسبة لما سيكون عليه شكل سيارات الفورمولا واحد في 2022، لكن هل ستكون قريبة من الواقع حقاً؟ تصوير: فورمولا واحد

وحتى بالنسبة إلى فرقٍ مثل مكلارين ومرسيدس اللذين سيكشفان عن سيارتَيهما الحقيقيتَين (علينا ألا ننسى ذلك!)، لكنهما لن يقدما أية إجابات واضحة مطلقاً.

ليس لأنهما لا يريدان الكشف عن تصاميمهما الانسيابية وحسب بل سيرغبان بإخفاء اللقطات الأمامية للأجزاء الحاسمة من الحزمة الانسيابية. في الحقيقة، فإن النموذج النهائي للسيارة قد لا يُكشف حتى التجارب الشتوية الثانية في البحرين أو حتى التجارب الحرة للسباق الافتتاحي.

لذا، لن تتشكل لدينا فكرة واضحة من الناحية التقنية حيال ما تعمل عليه الفرق الآن، وكذلك الحال مع القوة التنافسية لكل فريق.

سيبدأ الجميع من الصفر، وليس لدى أحد معيارٌ واضحٌ للعودة إليه والمقارنة.

ليست هناك أرضيةٌ لمستوى منشودٍ من الأداء كما لا توجد فكرةٌ واضحةٌ بعد حيال ما يمكن تحقيقه، وكل ما يمكن مقارنته هو أزمنة لفات الموسم الماضي.

لكن، هل تقوم الفرق عن عمد بتسريب مثل هذه الأفكار بهدف التقليل من الإنجازات التي حققتها؟ وبالتالي يشعر المنافسون بالراحة الزائفة؟

لا بد من الاعتراف، لا أذكر أنني عاصرتُ فرصة كبيرة كهذه خلال السنوات العشرين الماضية وربما أكثر. إنها فرصة كبيرة حقاً سيمون ريستا المدير التقني لفريق هاس

الحقيقة أن لا أحد يدري فعلاً كيف ستجري الأمور وكيف ستكون مستويات المنافسة. بالتأكيد كل فريق يدرك كيفية سير عملية تطوير سيارته ومدى تحقيق الأهداف الموضوعة من دون مشاكل كبيرة، لكن المقارنة مع المنافسين تبقى غائبة.

كل هذا يعني أن حرب أعصابٍ ستتواصل من الآن وحتى بدء التجارب الشتوية في برشلونة. وسنشهد سيلاً من صور سيارات الفرق المزيّفةِ والتي سيكون الغرضُ منها خداعَ المنافسين!

ونحن كمتابعين، لن نرى السيارات الحقيقية فعلاً إلا على المسار، ولا أحد يعلم حقاً كيف ستكون طبيعة المنافسة. وهذا ما شرحه ريستا.. إن هذا الموسم يقدمُ فرصة مذهلةً أمام الجميع.

ستكون الأعين مصوبة على أدريان نيوي وفريقه لدراسة تصميم سيارة ريد بُل الجديدة تصوير: صور موتورسبورت

حيث قال: "لقد كنت أتوقع أحداث كشف متنوعة ومختلفة للسيارات. لكنني لا أذكر أنني عاصرتُ مرحلة هامة كهذه منذ عشرين عاماً. إنها فرصة كبيرة جداً".

وتابع: "هناك الكثير من التوقعات والكثير من المجاهيل حيال ما يقوم به المنافسون. لقد عملنا بشكل كبير ولفترة طويلة ولا أحد متأكد حقاً مما سنراه في التجارب الشتوية. تلك نقطة هامة جداً للمتابعين ولوسائل الإعلام كذلك. لأن هذا يضفي المزيد من الحماسة على الرياضة. أعتقد أن شعور الترقب والانتظار جميل حقاً!".

ومع انتهاء مرحلة التزييف والإلهاء، فإن المعركة الحقيقية ستنطلق!

بات فريق هاس أول الفرق التي تكشف صور سيارتها لموسم 2022 تصوير: فريق هاس