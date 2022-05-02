لماذا لا يهتم مدير قسم المحركات لدى ألبين بأرقام القدرة الحصانية لوحدة الطاقة؟

ظهرت مؤخراً عدة تساؤلات حيال وحدة طاقة مرسيدس على سبيل المثال، وإن كان أداؤها قد تأثر بهيكل السيارة ومستويات الجرّ وغير ذلك من الأمور الأخرى التي تؤثر على الأداء العام للسيارة.

لكن بالمقابل، هناك فرق مثل ألبين من الصعب تحديد الناحية التي تقدمت فيها: وحدة الطاقة أم الهيكل.

لكن ما لا شكّ فيه هو أن محرك رينو الجديد كلياً لموسم 2022 يمثل خطوة واضحة إلى الأمام مقارنة بسابقه، حيث يبدو أنه قريب للغاية من أداء المحركات الأخرى.

لكنّ برونو فامين المدير التنفيذي لدى ألبين والمسؤول عن تطوير المحرك، لا يبدو مهتماً بشكل كبير بأرقام القدرة الحصانية التفصيلية.

ليس لأنه لا يهتم بأداء المحرك، بل لأن الهدف الأساسي ليس تقديم أقوى محرك على الساحة، بل تقديم التركيبة المثالية التي تؤدي في النهاية إلى السيارة الأفضل بين المنافسين.

حيث قال: "بصراحة، لا أفكر كثيراً بذلك. بل ما يهمني حقاً هو أداء السيارة الإجمالي".

وأكمل: "لقد اتخذنا بعض القرارات فيما يخص تصميم وحدة الطاقة من أجل تقديم أفضل سيارة. ربما كان بوسعنا استخلاص أرقام أفضل على جهاز الداينو، لكن مع سيارة أبطأ في نهاية المطاف".

وتابع: "بدلاً من ذلك، تم تصميم سيارة 2022 بمحرك مصمم ليتناسب مع أفضل سيارة. وسنواصل العمل بهذا الاتجاه".

إستيبان أوكون، ألبين تصوير: صور موتورسبورت

ولعل أحد الأمور الواضحة التي اتبعها الفريق لتحسين أداء السيارة هو اعتماد مبدأ تصميمي بفصل الشاحن التوربيني عن الضاغط، وهو الحلّ الذي بدأت به مرسيدس منذ 2014.

"ذلك مثال جيد على كلامي، فقد بات توضيب وحدة الطاقة أسهل. هذا النوع من القرارات الذي نقوم باتخاذه سوية في إنستون، لكنه ليس الوحيد" قال فامين.

وأكمل: "إنه أحد الأمثلة على تحسّن حزمة السيارة من أجل انسيابية أفضل، خفض مركز الجاذبية ما يعني في نهاية المطاف سيارة أفضل قادرة على تحقيق النتائج وتسجيل النقاط".

انضم فامين إلى ألبين مع بداية هذا الموسم كجزء من عملية إعادة الهيكلة التي خضع لها الفريق خلال العطلة الشتوية من قبل لورون روسي المدير التنفيذي للعلامة.

وأمضى الفرنسي أول ثلاث سنوات مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، كمدير للعمليات. لكنه قبل ذلك كان يشغل منصب المدير التقني مع بيجو حيث لعب دوراً أساسياً في فوز سيارتها 908 بسباق لومان 24 ساعة.

وانتقل إلى ألبين ليساهم بدفع منشآت رينو في فيري-شاتيون إلى الأمام نحو بناء محرك متميز، وكذلك نحو اندماج أفضل مع مصنع إنستون للعلامة الفرنسية.

حيث قال: "نواصل الاستثمار في منشآتنا. لدينا بناء جديد تماماً مخصص للعمل على المحرك وتجميع وحدة الطاقة".

وأردف: "نقوم بتجديد جميع الأبنية. أكثر من ذلك، نواصل الاستثمار في أبنية جديدة، جهاز داينو جديد، أمور جديدة وذلك تحضيراً للجيل المقبل".

لكن من المهم في الفورمولا واحد ضمان تناغم الهيكل مع وحدة الطاقة لإنتاج سيارة تنافسية، وهذا هو الهدف.

حيث يرى فامين أن الأمور باتت أفضل لدى الفريق مقارنة بالسنين الماضية، خاصة بعد فترة التأقلم التي مرّ بها الجميع أثناء جائحة كورونا.

فقال: "باتت لدينا طرق جديدة في التعاون بالطبع. إضافة إلى التعاون الإيجابي من قبل الإدارة العليا مع أوتمار زافناور (مدير الفريق)، بات فراي وكذلك مات هارمان".

وأردف: "جميعنا نقف في صف واحد نحو هدف مشترك. أعتقد أن هذا هو موقف الجميع، لن نفشل في مسعانا، بوجود أوتمار معنا بالطبع".

واختتم: "نعلم أن هذا هو طريقنا للفوز، وسنواصل جميعنا الضغط قدماً إلى الأمام".