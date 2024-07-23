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فورمولا 1 جائزة المجر الكبرى

تحليل: لماذا لا يُعد مقعد بيريز آمنًا بالرغم من عودته إلى النقاط في المجر

لا يزال فريق ريد بُل يرغب برؤية المزيد من الأداء من قبل سيرجيو بيريز، حيث يلوح القرار بشأن مستقبله في الأفق.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
سيرجيو بيريز، ريد بُل

سيرجيو بيريز، ريد بُل

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

أعاد سيرجيو بيريز نفسه إلى مراكز النقاط في الفورمولا 1 في المجر، لكنّ مدراء ريد بُل أوضحوا برغبتهم برؤية المزيد من قبله.

قدّم المكسيكي ما وصفه كريستيان هورنر مدير الفريق بأنّه أقوى سباقٍ له منذ جائزة الصين الكبرى في أبريل الماضي وذلك عبر حلوله سابعًا بعد انطلاقه من المركز الـ 16.

لكن في حين أنّ وتيرة سباقه كانت قويّة، يعي هورنر كذلك أنّ المجر مثّلت الجولة الثانية على التوالي التي يخرج فيها بيريز من القسم الأوّل من التصفيات نتيجة حادث.

وأوضح هورنر أنّ ريد بُل تحتاج لسائقين يُمكنهم تقديم الأداء الأعلى في كلّ يومٍ من أيّام عطلة نهاية الأسبوع، وليس فقط في السباق.

"أجل، ذلك أمرٌ يجب أن يتغيّر" قال هورنر في إشارة إلى كبوات بيريز الأخيرة في التصفيات.

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وبحديثه عن تعافي بيريز في السباق، قال هورنر: "كان ذلك أقوى سباقٍ لتشيكو منذ الصين، سأقول ذلك".

وأردف: "لذا يجب أن يتحلى ببعض الثقة من هذا السباق. لو تأهّل في مركزٍ أفضل، كان ليتواجد حينها في موقعٍ أكثر تنافسيّة".

وقال هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات في ريد بُل أنّ خطّة الفريق لتقييم تشكيلة الفريقين في البطولة للنصف الثاني من الموسم سيتمّ تحديدها فورًا بعد جائزة بلجيكا الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

حادث سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

حادث سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

"قدّم بيريز سباقًا جيّدًا وكانت الاستراتيجيّة ناجحة" قال ماركو لقناة "أو آر اف"، وأضاف: "نحن نلتزم بمقاربتنا. يوم الإثنين بعد سباق سبا سأُسافر إلى إنجلترا للتباحث في العمليّة مع هورنر".

واعترف بيريز نفسه أنّ حادث التصفيات لم يكن جيّدًا، لكنّه حقيقة تمتّعه بأداء قويٍ في السباق كانت مشجّعة.

وبحديثه عن جائزة المجر الكبرى، قال بيريز: "أعتقد بأنّ عليّ أخذ الإيجابيّات. حظينا بيوم جمعة قويّ جدًا، تمتّعنا بوتيرة سباق قويّة، ذلك إيجابي".

وأردف: "وبالنسبة للبقيّة فأنا متأكّدٌ من أنّ الأمور ستُحلّ وحدها. إنّها مسألة وقت. الأمر الأهم هو أنّ الوتيرة موجودة وآمل أن أعود إلى المنافسة على منصّات التتويج بدءًا من جولة بلجيكا".

وأرجع بيريز خطأ التصفيات إلى الحظّ العاثر، لكنّه تعهّد بعدم تكراره.

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