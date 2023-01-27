تحليل: لماذا لا يدخل فاسور في صدام مع طاقم استراتيجيّة فيراري

من الأخطاء البارزة التي ضيّعت فرصها للفوز بجائزة موناكو الكبرى، مرورًا بنقاط الاستفهام حول عدم إجراء وقفة صيانة لشارل لوكلير قرب نهاية سباق سيلفرستون، وصولًا إلى المجازف الغريبة بالدخول على إطارات "انترميديت" في تصفيات البرازيل، فقد كان ذلك المشهد متكرّرًا على مدار الموسم المنقضي.

وفي حين أنّ الأخطاء تسبّبت في دفع البعض للإشارة إلى أنّ فيراري احتاجت لتكون قاسية وتُعوّض المسؤولين عن الاستراتيجيّة في فريقها، فإنّ ماتيا بينوتو مدير الفريق حينها كان هادئًا أكثر حيال الوضع.

وشعر الإيطالي بأنّ أخطاء فيراري الاستراتيجيّة تمّ تضخيمها في بعض المناسبات، خاصة على صعيد طريقة تركيز البثّ التلفزي على المحادثات اللاسلكيّة للحصان الجامح أكثر من البقيّة.

فضلًا عن ذلك فقد شعر بأنّ الأخطاء المُرتكبة لم تكن على الدوام أخطاءً من قبل رئيس طاقم الاستراتيجيّة، إذ أنّ القرارات المتّخذة تكون بذات جودة المعلومات المتاحة أمامه حينها.

لذا على ذكر على سبيل المثال الافتقار لبيانات واضحة بشأن فارق الإطارات الملساء في موناكو، أو الافتقار للهدوء في طاقم الفريق حيال تغيّر الأحوال الجويّة في البرازيل.

وجاءت ثقة بينوتو في طاقم الاستراتيجيّة لتتعارض مع اعتقادٍ واسع لدى الكثيرين بوجود حاجة لتغيير شيء ما في حال أرادت فيراري عدم تضييع فرصٍ مماثلة للتي أُتيحت لها العام الماضي.

لذا مع انضمام فريدريك فاسور كمديرٍ جديد لفريق فيراري للمساعدة على منح فيراري الدفعة التي تحتاجها للمنافسة على اللقب، فمن الواضح أنّ الاستراتيجيّة ستكون محلّ تركيزٍ كبير.

لكن في حين كانت هناك بعض الإشارات الأوليّة حيال إمكانيّة ضرب فاسور بيدٍ من حديد تجاه طاقم الاستراتيجيّة وجلب بعض الوجوه الجديدة، فإنّ مقاربته الحقيقيّة تبدو مختلفة للغاية.

فبشكلٍ مشابهٍ لمقاربة بينوتو، يعتقد فاسور بأنّه سيكون من الخطأ النظر إلى أخطاء الاستراتيجيّة على أنّ مصدرها بالكامل فردٌ واحد.

فريدريك فاسور، فيراري تصوير: فيراري

عوضًا عن ذلك يعتقد بأنّ هناك عوامل أعمق خلف ما سار على نحوٍ خاطئ في صفوف فيراري العام الماضي، وأنّ الأخطاء على صعيد الاستراتيجيّات العام الماضي كانت بمثابة ذروة لمشاكل في البنية التحتيّة.

لذا في حين أنّه اعترف بأنّ المحادثات جارية الآن للبحث عن سبل لتحسين الوضع، فإنّ الحلّ بالنسبة لفيراري يتمثّل على الأرجح في اختيار طريقة عملٍ أفضل عوضًا عن تغيير أفراد الطاقم.

"عندما تتحدّثون حول الاستراتيجيّة أو الجوانب الانسيابيّة أو أيّ موضوعٍ آخر، فإنّ عليك أن تتفادى التركيز على قمّة الهرم فحسب" قال فاسور عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول التغييرات التي خطّط لإجرائها في بداية الموسم.

وأضاف: "عندما تتحدّثون في العديد من المناسبات عن الاستراتيجيّة، فإنّ الأمر يتمحور أكثر حول التنظيم وليس حول شخصٍ واحد في منطقة الفريق في خطّ الحظائر".

وأكمل: "أحاول فهم ما حدث في كلّ خطأ وما حدث العام الماضي. ومحاولة إدراك إن كانت مسألة قرار، أو مسألة تنظيم، أو تواصل؟".

وقال فاسور أنّ إحدى الفرضيّات تُشير إلى أنّ خطوط تواصل فيراري معقّدة جدًا، وتعرف الإدلاء بالكثير من الأراء.

وقال: "عادة ما تكون المشكلة الكبرى متعلّقة أكثر بالتواصل وعدد الأشخاص المنخرطين في المسألة عوضًا عن أفرادٍ بعينهم. إن وضعتم الكثير من الأشخاص للحديث حول ذات الأمور، فعندما تخرج بالقرار فإنّ السيارة تكون قد بدأت اللفّة التالية".

وأردف: "تحتاج لاعتماد محادثة منسابة واضحة بين الأشخاص المعنيين في المواقع المناسبة بالتأكيد. لكنّ هذه عمليّة جارية".

ويتماشى موقف فاسور حيال جانب الاستراتيجيّة مع مقاربته تجاه بقيّة الفريق، حيث أوضح بأنّه سيكون من الخطأ أن ينضمّ هكذا ويُغيّر الهيكل التقنيّ سريعًا.

وقال: "سيكون من الرعونة من جانبي أن أتّخذ قرارات على صعيد التنظيم التقنيّ بعد أسبوعين فقط. تناقشنا محاولة كيفيّة تحسين النظام بأكمله، ونقاط الضعف وكيفيّة تحسينها".

وأردف: "يتعلّق الأمر بالتحسين المتواصل عوضًا عن أيّة تغييرات أو خطوات كبيرة لا تكون منطقيّة من وجهة نظري".

وأكمل: "أثق في الشباب الموجودين، وسأحاول القيام بالأفضل لهم ووضعهم في أفضل الظروف للقيام بعملهم. سيحين الوقت لاتّخاذ الخطوات بعد بضعة أسابيع أو أشهر إن لم تسر الأمور على نحوٍ جيّد. لكنّن أثق بهم".