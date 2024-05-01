تحليل: لماذا قد تساعد تجارب إطارات في موناكو على رفع إثارة المنافسة في حلبات أخرى

أبرزت جائزة الصين الكبرى الأخيرة كيف للتنوّع الناتج عن استراتيجية توقفين محكمة أن يساهم في العديد من التجاوزات والإثارة على المسار.

لكن المشكلة في الفورمولا 1 هي أن تلك التجميعة المثالية من تركيبات الإطارات التي تقدّم إثارة التوقفات المتعددة لا يمكن تكرارها في كل حلبة بسبب عدم اتساع نطاق الخيارات المتاحة بالقدر الكافي.

حيث أنه في كثير من الأحيان يتم اختيار إحدى التركيبات لتكون الأنسب في السباق، ويسلك الجميع ذات الوجهة، أو أن تكون تركيبة هارد جيدة بالقدر الكافي ليتم اعتمادها في كامل السباق تقريبًا، ما يمنحنا سباقًا مملًا بتوقف وحيد.

ويعدّ ذلك عاملًا تدركه بيريللي تمامًا، ولا سيما في ظل أن أحد الأهداف التي تسعى لها الفورمولا 1 هو سباقات بتوقفين.

وليس من السهل إيجاد حل يضمن أن الإطارات المعتمدة في كل جولة ستعطينا سباقًا بتوقفين.

إذ مزح ماريو إيزولا رئيس قسم سباقات السيارات والفورمولا 1 لدى بيريللي بأنه من أجل بلوغ ذلك، يجب إنتاج 72 تركيبة بمعدل 3 تركيبات مخصصة لكل سباق.

لكن وبينما لن يكون الحل صعبًا إلى هذه الدرجة، فقد اعترف إيزولا بأن التحدي الذي تواجهه بيريللي في الخروج بنطاق تركيبات يتماشي مع الأوضاع القاسية على الروزنامة لن يكون سهلًا أو مباشرًا.

حيث أشار إيزولا تحديدًا إلى أن التحوّل إلى مزيد من حلبات الشوارع خلال الأعوام الأخيرة قد عقّد من عملية اختيار الإطارات، حيث أن ما هو مثالي لحلبات مثل موناكو وسنغافورة ليس ما ستحتاجه حلبات متطلبة لطاقة كبيرة مثل سبا وسيلفرستون.

إطارات بيريللي الصورة من قبل: صور موتورسبورت

ولهذا اقترح بأن الحل للوصول بحلبات أخرى إلى نافذة التوقفين المثيرة يتمثل على الأرجح في السماح بنطاق أوسع من إطارات سوفت للتعامل مع حلبات المدن.

فقال: "لدينا المزيد والمزيد من حلبات الشوارع على الروزنامة، وحلبات الشوارع عادة ما تتطلب إطارات سوفت. لذلك نحتاج على الأرجح إلى مزيد من الخيارات في جانب تركيبة السوفت، أو نحتاج إلى تحريك النطاق مستقبلًا ناحية السوفت قليلًا".

وأضاف: "الوضع المثالي هو أن تكون لدينا على الأرجح 6 تركيبات، وليس لتتمتع كل السباقات بتوقفين مع استراتيجيات مختلفة، ولكن معظمها، الكل سيكون صعبًا".

ويتمثّل أحد السبل المنطقية لبلوغ هذا الهدف في أن تبتعتد الفورمولا 1 من حدّ التركيبات الخمس وتفتح المجال أمام خيارات أوسع.

لكن من السهل قول ذلك، ومن الصعب تنفيذه، ولا سيما لأن اختيار النطاق المثالي لحلبات مثل موناكو وسنغافورة ولاس فيغاس يتطلب الكثير من التخمين حيث لا توجد قدرة على القيام بأية تجارب خارج عطلة نهاية أسبوع الجائزة الكبرى.

"من المستحيل إجراء تجارب هناك، لذلك تبقى المشكلة أنه لا يمكنك تطوير التركيبات" قال إيزولا.

وتابع: "نعاني من أجل إيجاد أماكن لمحاكاة حلبات الشوارع، كون الحلبات الأقل قسوة مثل موناكو هي حلبات شوارع، ولا يمكننا أن نطلب منهم أو من سنغافورة أو باكو أن يغلقوا المدينة من أجل تجارب إطارات لبيريللي!".

وأكمل: "حسنًا، يمكن أن نطلب منهم ذلك، ولكن لا أعتقد بأنه سيسمح لنا بالأمر. لهذا نبحث في خيارات أخرى".

ربما تكون تجارب إطارات لما بعد جائزة موناكو أوسنغافورة حلمًا بعيدًا، لكن فوائدها سيشعر بها الجميع على مدار سباقات العام.