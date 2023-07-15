تحليل: لماذا قد تحمل أكبر نقاط ضعف ألفا تاوري أخباراً سيئة إلى ريكاردو

بدلاً من التألق على متن السيارة كما فعل خلف مقود سيارة ريد بُل الحالية خلال تجارب الإطارات في سيلفرستون، سيتعارك ريكاردو مع سيارة صعبة جداً تقبع في آخر ترتيب بطولة المصنعين.

لكن الأسوأ من ذلك هو أن الأسترالي سيضطرّ لمواجهة أكبر نقاط ضعف سيارة ألفا تاوري، وهي النقطة نفسها التي كان يعاني منها خلال موسمَيه المخيبَين مع مكلارين.

من المعروف أن ريكاردو يفضّل السيارة القوية أثناء الكبح ودخول المنعطف.

وحين يقود سيارة بهذه المواصفات فإنه يتألق مباشرة، إذ لطالما شهدنا ذلك في تجاوزاته الشهيرة أثناء الكبح المتأخر.

لكن، وكما بدا واضحاً خلال فترته مع مكلارين، لم تقدم له السيارة ذلك ما أضرّ بثقته كثيراً قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة تماماً.

حيث قال في مقابلة مع برنامج "بيوند ذاغريد" الإذاعي عبر الإنترنت العام الماضي حول مشكلة دخول المنعطف: "جميع المشاكل تبدأ من هنا".

وأكمل: "إن كنت تعاني أثناء الخروج من المنعطف فذلك بسبب ما يحصل أثناء المنعطف والموقع الذي تجد نفسك فيه. أغلب الصعوبات تبدأ من نقطة دخول المنعطف، ربما ليس جميع الصعوبات بل أغلبها".

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Photo by: Pirelli

لذا، ربما لن يكون من الرائع لـ ريكاردو أن يعلم أن إحدى أكبر نقاط ضعف سيارة ألفا تاوري التي عانى منها نيك دي فريز ويوكي تسونودا تتمحور حول صعوبة الكبح المتأخر، حيث يتسبب ذلك بعدم استقرار القسم الخلفي للسيارة، ما يضرّ كثيراً بثقة السائق.

وضمن معرض كلامه مؤخراً قبل إعلان قرار ضم ريكاردو، تكلم جوناثان إيدولز مهندس المسار لدى ألفا تاوري بشكل صريح حيال هذه المشكلة التي يبحث الفريق عن حل لها.

فقال: "الدخول المتأخر للمنعطف، أو عدم ثبات القسم الخلفي، كان أكبر نقاط ضعفنا، وهذه هي الناحية التي نعمل عليها. لقد حسّنّاها قليلاً، لكنها ما تزال نقطة ضعف".

ويبدو أن هذه المشكلة تظهر حين تُبطئ السيارة بالتالي يتحرك القسم الخلفي مع انخفاض الارتكازية ما يتسبب كذلك بعدم توازن في الأداء الانسيابي.

وضمن إحدى مقابلاته في وقت سابق من الموسم، قال جودي إيغينتون المدير التقني للفريق: "هذا هو أهدافنا الذي لم نحققه قبل الموسم.. ولا شك بأننا نريد ذلك".

وأكمل: "كنا نتطلع لتحسين السيارة وحل المشاكل التي تتسبب بعدم ثبات السيارة".

وأردف: "إن قمنا بتحسين الحمل الخلفي للسيارة أثناء دخول المنعطف، حينها سنحصل على المزيد من الثبات. نحن نعمل على تحسين الدخول في المنعطفات كي يتمكن السائق من الضغط بشكل أكبر أثناء الدخول المتأخر للمنعطف".

ومع القوانين التقنية الحالية التي بدأت حقبة "المؤثرات الأرضية" فإنه من الصعب إيجاد إعدادات تتعامل مع التغييرات المختلفة لسرعات دخول المنعطفات، حيث اعترف إيدولز بأن عواقب مشكلة معينة في ناحية معينة تنتقل إلى نواحٍ أخرى.

فقال: "مع الدخول المتأخر، وبوجود نقطة الضعف تلك، ينتهي الأمر بأن تصبح السيارة أبطأ في نواحٍ أخرى".

وتابع: "على سبيل المثال، لنقل أننا نريد إضافة المزيد من التوازن الانسيابي على السرعات العالية، الأمر الذي يحسن التوازن لكنه يعني مزيداً من الحمل".

وأردف: "في حال كانت لديك مشكلة أن سرعة الدخول منخفضة، فإن ذلك يقلل من التوازن الانسيابي الممكن. بالتالي، فإن عواقب نقطة ضعف في ناحية واحدة تنتقل إلى نواحٍ أخرى".

وأضاف: "نحن نحاول إيجاد حلول بالطبع. لكن هذه هي نوعية المقايضات التي نضطر للقيام بها في كل جولة".

وكانت التحديثات التي أدخلتها ألفا تاوري في بريطانيا تهدف لتحسين هذه الناحية، لكن يبدو أنها لم تنل رضى تسونودا.

لكن العمل ما زال جارياً، حيث أكد إيدولز أن المسألة بحاجة للمزيد من الوقت لحلها ورفع الأداء.

فقال: "حين تغير تطوير الانسيابية، فإنك بحاجة لمزيد من الوقت كي تكمل العمل على جميع الأجزاء. لكن بدءاً من الآن، من المفترض أن نرى تأثير التغييرات تلك".

سرعة ألفا تاوري في تحسين تلك الناحية ستكون العامل الحاسم في أداء ريكاردو لبقية الموسم مع الفريق.

لكن وبالنسبة للأسترالي، قد تكون الفترة الصعبة التي أمضاها مع مكلارين بمثابة تحضير فعليٍ للتحدي الجديد الذي ينتظره قريباً جداً.