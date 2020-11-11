تحليل: لماذا عادت فيراري إلى بعض الأفكار القديمة للتقدّم إلى الأمام؟

من أجل استخراج أفضل أداء من سيارتها، لم تقتصر فيراري على النظر إلى مجموعة المكوّنات الجديدة فقط. بل عادت إلى بعض أفكار التصميم القديمة وأعادت تطبيقها بما يتناسب مع سيارة هذا العام كذلك.

وكانت من بين تلك الأفكار واحدة مخفيّة إلى أن برزت في المنطقة الخلفيّة لتشكيل نفق ضمن المنطقة الفاصلة بين هيكل التصادم الخلفيّ والإطار.

وسبق للفريق استخدام ذلك التصميم قبل بضعة مواسم، لكنّه تخلّى عنه لموسم 2020. وترك ذلك أخدودًا في الأرضيّة في محاولة لدفع المزيد من الهواء نحو تلك المنطقة وأسفل علبة التروس قبل الخروج من القسم الأوسط من الناشر.

ومثلما بوسعنا ملاحظته من خصائص روسيا، فقد حافظ الفريق حينها على ملحقٍ صغير وذلك في محاولة على الأرجح للإبقاء على التيارات الهوائيّة التي قد تتسرّب خارجًا في تلك النقطة.

أمّا الحلّ القديم الذي قدّمه الفريق في بورتيماو، فهو بحجمٍ أكبر ويمتدّ حتّى إنشاء قسمٍ أشبه بالنفق مثلما كان يُحبّذ الفريق سابقًا.

ومثلما نلاحظ من هذه الزاوية الأماميّة، فإنّ النفق يمتدّ حتّى أسفل الذراع السفليّة لنظام التعليق (السهم الأحمر) وذلك من أجل منح التيارات المنسابة سبيلًا لاتّباعه عوضًا عن تركها تتسرّب على كلا الجانبين.

وبالنظر إلى سلسلة تصاميم الفريق لتلك المنطقة من السيارة، فإنّ الأخدود المعتمد هناك يعود إلى ما قبل صيغة القوانين الحاليّة، حيث استخدمه الفريق منذ 2016 (الصورة المصغّرة اليسرى) على أقلّ تقدير.

ومن أجل المرحلة المقبلة من التطوير، فقد لاحظ الفريق أنّه من المناسب تثبيت سقفٍ هناك من أجل عزل تلك التيارات لتعمل مع تصميم الناشر المناسب.

خطوتان إلى الوراء من أجل قفزة إلى الأمام

بناءً على هذه التصاميم المستوحاة من السابق، فمن الواضح أنّ الفريق تراجع خطوة كبيرة إلى الخلف في برنامجه التطويريّ، حيث تخلّى بذلك عن أغلب تغييرات القسم الخلفيّ التي قدّمها لهذا الموسم.

ومن المثير للاهتمام أنّ الفريق قرّر الإقدام على هذا التراجع في مرحلة كان يُقيّم فيها تأثيرات قوانين 2021 كذلك، وذلك بعد أن لاحظ أنّ أغلب التغييرات تتمحور حول الأرضيّة، والناشر وقنوات تهوية المكابح الخلفيّة.

أرضية سيارة فيراري اس.اف1000 مع قوانين 2021 تصوير: جورجيو بيولا

يُشير ذلك إلى أنّه في حين يدرس الفريق قوانين 2021، فقد اكتشف أنّه بالتوازي مع ذلك فإنّ التصاميم القديمة للناشر والأرضيّة والجوانب الأخرى من السيارة قدّمت أفضل درب تطوير للمستقبل.

ثلاث هجمات متشعّبة

أجرت فيراري سلسلة من التغييرات على سيارتها "اس.اف1000" على مدار السباقات القليلة الماضية، وكلّ التغييرات الصغيرة تتجمّع لتشكيل حزمة كبيرة. وسنلقى نظرة عليها هنا: