فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
02 يوليو
-
05 يوليو
التجارب الحرة الأولى خلال
20 ساعات
:
40 دقيقة
:
01 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
13 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
28 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
55 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
62 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
83 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
111 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
118 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
132 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
146 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / تقديم

تحليل: لماذا ستكون عودة الفورمولا واحد مختلفة؟

المشاركات
التعليقات
تحليل: لماذا ستكون عودة الفورمولا واحد مختلفة؟
02-07-2020

عندما تعود محرّكات الفورمولا واحد للهدير مجدّدًا نهاية هذا الأسبوع من بوابة جائزة النمسا الكبرى إثر أربعة أشهرٍ من التوقّف بسبب الوباء، فإنّ أغلب ملامح عطلة نهاية الأسبوع ستبدو مختلفة.

سيكون الحدث بمثابة تجربة مختلفة بالنسبة لجميع الأطراف المتداخلة. إذ اعتُمدت باقة من البروتوكولات الجديدة من أجل التقليل من فرص تفشّي فيروس "كوفيد-19" في البادوك.

باتت عبارة "الطبيعيّ الجديد" مستخدمة بكثافة في الأسابيع الأخيرة، وإليكم ما يُمكن للفورمولا واحد توقّعه...

السباقات من دون حضور جمهور

طالما أنّ المخاطر مستمرّة في ما يتعلّق بوباء "كوفيد" وإمكانيّة انتشار العدوى بين العموم، فإنّ القرار اتُّخذ بعدم السماح للمشجّعين بالحضور في سباقات المرحلة الأولى من موسم 2020. عوضًا عن ذلك ستكون السباقات مغلقة ولن يكون المشجّعون، ولا الضيوف، ولا الرعاة حاضرين، إلى جانب خفض أعداد موظّفي الفرق الحاضرين بشكل لافت.

سيقتصر كلّ فريق على 80 موظّف كحدٍ أقصى، كما فُرضت قيودٌ كبيرة على وسائل الإعلام بالرغم من أنّ موقعنا "موتورسبورت.كوم" سيكون حاضرًا لمنحكم كلّ جديد من أرض الحلبة. لن تكون مقرات الفرق المتنقّلة متواجدة، وسيتمّ الاعتماد على خيمٍ خلف خطّ الحظائر.

عمل الفرق في "فقاعات"

يجب أن يكون تحليل كلّ موظفٍ سلبيًا قبل السماح له بالسفر إلى الحلبة. كما سيخضع كلّ موظّفٍ لتحليل كلّ خمسة أيّام أثناء تواجدهم في الأحداث. كما تمّ الاعتماد على تطبيقات تتبّع صُمّمت خصيصًا للأماكن المغلقة مثل حلبات السباق، وسيتمّ اعتمادها للسماح للمنظّمين بالتعامل مع أيّ تفشٍ ومعرفة مع من تواصل أيّ فردٍ مصاب.

لن يُسمح لأعضاء الفرق المختلفة بالاختلاط في ما بينهم، وعليه البقاء في "فقاعاتهم" الخاصة من أجل ضمان عدم وجود أيّ احتكاك زائد. كما أنّ ارتداء الأقنعة إجباري.

ساعات عملٍ أطول

نتيجة قواعد التباعد الاجتماعيّ والحاجة لارتداء الموظّفين لأقنعة ومعدّات حماية، فإنّ بعض الأعمال في المرآب ستتطلّب وقتًا أطول من المعتاد. نتيجة لذلك ستحصل الفرق على بعض التسامح الإضافيّ في ما يتعلّق بساعات العمل، حيث تمّ تخفيف قيود حضر التجوال في خطّ الحظائر. سيكون بوسع الفرق الآن العمل لساعة إضافيّة ليلتَي الخميس والجمعة، وبات حضر التجوال يمتدّ لثماني ساعات عوضًا عن أربعٍ الآن.

لا حريّة في اختيار تركيبات الإطارات

تحتاج الفورمولا واحد لأن تكون مرنة قدر الإمكان من أجل تنظيم روزنامة هذا العام، ويواجه المزوّدون والفرق بعض التحديات الفريدة نتيجة لذلك. ذلك يعني أنذ قوانين الإطارات قد تغيّرت، حيث لم يعد يُسمح للفرق باختيار أعداد مجموعات الإطارات من كلّ تركيبة لكلّ عطلة نهاية أسبوع مثلما كان عليه الحال في المواسم الماضية، عوضًا عن ذلك ستكون هناك خيارات قياسيّة متاحة للجميع، حيث يحصل كلّ سائق على مجموعتين من التركيبة القاسية، وثلاثٍ من المتوسّطة وثمانٍ من الليّنة.

اجتماعات "افتراضيّة" على تطبيق زوم

سيعمل المسؤولون على السباق من غرف نُقلت فيها المكاتب لتكون متباعدة عن بعضها وتضمن التباعد الاجتماعيّ. كما تمّ الاتّفاق على أنّ أيّ سائقٍ يُستدعى من قبل إدارة السباق للتباحث في مسألة ما فإنّ عليهم ارتداء معدّات الحماية. قد تُقام اجتماعات السائقين والمدراء في الخارج الآن في حال عدم القدرة على إيجاد غرفة واسعة تضمن حضور جميع الأطراف، أو سيتمّ التعويل على اتّصالٍ بالفيديو عبر تطبيق زوم على سبيل المثال.

لا لفّة شرف للسائقين

في ظلّ عدم وجود مشجّعين حاضرين في الحلبة، وبالتوازي مع متطلّبات التباعد الاجتماعيّ بالنسبة للسائقين فإنّ لفّة الشرف التقليديّة صباح الأحد التي يركب فيها السائقون خلف شاحنة ويكملون لفّة حول الحلبة لتحيّة الجماهير لن تُقام الآن. عوضًا عن ذلك سيتمّ على الأرجح إجراء مقابلات فرديّة مع السائقين أمام مرآب كلّ فريق في تلك الفترة من صباح الأحد، لذا سيكون بوسع المشاهدين خلف شاشات التلفاز الحصول على بعض الحوارات الحماسيّة الإضافيّة.

إلغاء الإجراءات التقليديّة على شبكة الانطلاق، أو إلغاؤها برمّتها أصلا

ربّما تُعدّ شبكة الانطلاق من أصعب الجوانب التي يجب إدارتها في عطلة نهاية الأسبوع بأكملها، وذلك بالنظر إلى تقارب الفرق والموظّفين من بعضهم البعض في تلك المساحة الضيّقة نسبيًا.

وفي محاولة للتقليل من فرص حدوث أيّ احتكاك، تمّ تعديل إجراءات شبكة الانطلاق للسماح بالمزيد من التباعد الاجتماعيّ. ويُسمح لكلّ فريق بالاستعانة بـ 40 موظّفًا فقط الآن على شبكة الانطلاق وسيتمّ تقليص فترة تجهيز الشبكة من 30 إلى 20 دقيقة.

ويُعتقد بأنّ حتّى هذه الإجراءات الصارمة الجديدة لن تكون كافية للغاية على بعض الحلبات الأخرى، لذا فإنّ حلًا آخر قد يتمثّل في إلغاء تجهيزات شبكة الانطلاق وبدء لفّة التحمية من خطّ الحظائر عوضًا عن ذلك.

لا منصّة تتويج

لن تكون هناك منصّة تتويج بسبب تدابير التباعد الاجتماعيّ. عوضًا عن ذلك هناك خططٌ لاعتماد شكلٍ من أشكال توزيع الجوائز على شبكة الانطلاق بعد عودة السباقات من لفّة الإبطاء إثر نهاية السباق.

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
مرسيدس تحدّث وحدة الطاقة لإصلاح مشاكل الموثوقية

المقال السابق

مرسيدس تحدّث وحدة الطاقة لإصلاح مشاكل الموثوقية

المقال التالي

التخلّص من الحفف الجانبيّة في النمسا لتخفيف مخاطر انكسار الأجنحة

التخلّص من الحفف الجانبيّة في النمسا لتخفيف مخاطر انكسار الأجنحة

trending اليوم

ريد بُل "في أفضل استعدادٍ لها" لموسم الفورمولا واحد الجديد منذ 2013
فورمولا 1 / فورمولا 1

ريد بُل "في أفضل استعدادٍ لها" لموسم الفورمولا واحد الجديد منذ 2013

التخلّص من الحفف الجانبيّة في النمسا لتخفيف مخاطر انكسار الأجنحة
فورمولا 1 / فورمولا 1
23د

التخلّص من الحفف الجانبيّة في النمسا لتخفيف مخاطر انكسار الأجنحة

مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2020
فورمولا 1 / فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2020

تحليل: لماذا ستكون عودة الفورمولا واحد مختلفة؟
فورمولا 1 / فورمولا 1
33د

تحليل: لماذا ستكون عودة الفورمولا واحد مختلفة؟

مرسيدس تحدّث وحدة الطاقة لإصلاح مشاكل الموثوقية
فورمولا 1 / فورمولا 1

مرسيدس تحدّث وحدة الطاقة لإصلاح مشاكل الموثوقية

ريكاردو: سرعة سيارات الفورمولا واحد الحالية ستكون "جنونية" في موجيللو
فورمولا 1 / فورمولا 1

ريكاردو: سرعة سيارات الفورمولا واحد الحالية ستكون "جنونية" في موجيللو

مقطوعة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا
الفيديو بالداخل
فورمولا 1 / فورمولا 1

مقطوعة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا

إكليستون: من الممكن أن يتمّ بيع الفورمولا واحد هذا العام
فورمولا 1 / فورمولا 1

إكليستون: من الممكن أن يتمّ بيع الفورمولا واحد هذا العام

أحدث الأخبار

التخلّص من الحفف الجانبيّة في النمسا لتخفيف مخاطر انكسار الأجنحة
فورمولا 1 / فورمولا 1
23د

التخلّص من الحفف الجانبيّة في النمسا لتخفيف مخاطر انكسار الأجنحة

تحليل: لماذا ستكون عودة الفورمولا واحد مختلفة؟
فورمولا 1 / فورمولا 1
33د

تحليل: لماذا ستكون عودة الفورمولا واحد مختلفة؟

مرسيدس تحدّث وحدة الطاقة لإصلاح مشاكل الموثوقية
فورمولا 1 / فورمولا 1

مرسيدس تحدّث وحدة الطاقة لإصلاح مشاكل الموثوقية

لفّتا قطب الانطلاق الأوّل في النمسا متوقّع أن تكونا بين الأسرع في تاريخ الفورمولا واحد
فورمولا 1 / فورمولا 1

لفّتا قطب الانطلاق الأوّل في النمسا متوقّع أن تكونا بين الأسرع في تاريخ الفورمولا واحد

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ريد بُل "في أفضل استعدادٍ لها" لموسم الفورمولا واحد الجديد منذ 2013

2
فورمولا 1

التخلّص من الحفف الجانبيّة في النمسا لتخفيف مخاطر انكسار الأجنحة

23د
3
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2020

4
فورمولا 1

تحليل: لماذا ستكون عودة الفورمولا واحد مختلفة؟

33د
5
فورمولا 1

مرسيدس تحدّث وحدة الطاقة لإصلاح مشاكل الموثوقية

أحدث ملفات الفيديو

تجربة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا 03:56
فورمولا 1

تجربة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا

تاريخ رينو في الفورمولا واحد 02:26
فورمولا 1

تاريخ رينو في الفورمولا واحد

أولى ألقاب ميكا هاكينن في الفورمولا واحد 00:31
فورمولا 1

أولى ألقاب ميكا هاكينن في الفورمولا واحد

البروتوكولات الجديدة التي ستغير الفورمولا واحد 08:28
فورمولا 1

البروتوكولات الجديدة التي ستغير الفورمولا واحد

أجمل لحظات جائزة النمسا الكبرى 03:57
فورمولا 1

أجمل لحظات جائزة النمسا الكبرى

أحدث الأخبار

التخلّص من الحفف الجانبيّة في النمسا لتخفيف مخاطر انكسار الأجنحة
فورمولا 1

التخلّص من الحفف الجانبيّة في النمسا لتخفيف مخاطر انكسار الأجنحة

تحليل: لماذا ستكون عودة الفورمولا واحد مختلفة؟
فورمولا 1

تحليل: لماذا ستكون عودة الفورمولا واحد مختلفة؟

مرسيدس تحدّث وحدة الطاقة لإصلاح مشاكل الموثوقية
فورمولا 1

مرسيدس تحدّث وحدة الطاقة لإصلاح مشاكل الموثوقية

لفّتا قطب الانطلاق الأوّل في النمسا متوقّع أن تكونا بين الأسرع في تاريخ الفورمولا واحد
فورمولا 1

لفّتا قطب الانطلاق الأوّل في النمسا متوقّع أن تكونا بين الأسرع في تاريخ الفورمولا واحد

ريد بُل "في أفضل استعدادٍ لها" لموسم الفورمولا واحد الجديد منذ 2013
فورمولا 1

ريد بُل "في أفضل استعدادٍ لها" لموسم الفورمولا واحد الجديد منذ 2013

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.