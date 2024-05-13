تحليل: لماذا تعتقد فورد أن لدى ريد بُل الورقة الرابحة في مشروع محركاتها لموسم 2026؟

يتعاون عملاق صناعة السيارات الأمريكي مع ريد بُل للمساعدة في تطوير محركات تحت القوانين الجديدة التي سيتم تطبيقها بدءاً من موسم 2026.

الخطط الطموحة، التي ستعني أن ريد بُل ستنتج وحدة طاقة خاصة بها لأول مرة في تاريخها، أشارت بعض التكهنات بأن هذه قد تكون خطوة غير موفقة مع احتمالية تراجع الفريق الحائز على لقب بطولة العالم إلى الخلف إذا لم يبدأ الحقبة الجديدة بقوة.

ومؤخراً، أوضح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل، أنه رغم مطابقة أداء الفريق لأهدافه حتى الآن، فلا يمكن لذلك أن يعوض نقص الخبرة مقارنة بمنافسيه الرئيسيين.

وتدرك فورد أن هناك منحنى تعلم ضخم يحصل حالياً مع ريد بُل، لكن هناك كذلك بعض الجوانب الإيجابية إزاء الطريقة التي يتم بها التعامل مع الأمور.

على وجه الخصوص، يعتقد مارك روشبروك، مدير قسم السباقات العالمية لدى فورد، أن عدم القلق حالياً بشأن محركات الفريق الحالية، يضمن توجيه كل شيء نحو جعل تصميم موسم 2026 أفضل ما يمكن.

وضمن حديثه حصرياً لموقعنا "موتورسبورت.كوم" عن مدى التحدي المتوقع، قال روشبروك: "إنها الفورمولا واحد، التحدي دائماً موجود".

وأكمل: "من المؤكد تماماً أن فيراري تمتلك المعرفة والخبرة، وكل تلك الخبرة ضمن نظام يعمل بالفعل. نعم، قد يمتلكون هذه الميزة".

وأضاف: "لكن من بين الأمور التي نمتلك فيها ميزة، هو أن الفريق الذي يعمل على وحدة الطاقة الخاصة بنا لموسم 2026، يعمل فقط على وحدة الطاقة لعام 2026. ولا يعملون على وحدات الطاقة الحالية".

بالمقابل، أكد روشبروك تصريحات هورنر الأخيرة بشأن مشروع المحرك وتحقيقه للأهداف الموضوعة، على الرغم من اعترافه بأنه من المستحيل معرفة موقعهم في مواجهة المنافسين حالياً.

فقال: "في بداية أي برنامج، تضع أهدافاً ومواعيد زمنية، ونحن نحقق أهدافنا ومواعيدنا الخاصة في الوقت الحالي".

وأكمل: "لكن التغييرات في عالم الفورمولا واحد أسرع بكثير من أي شكل آخر من رياضة السيارات التي نشارك فيها".

جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، ومارك راشبروك، ومدير فريق ريد بُل ريسينغ كريستيان هورنر الصورة من قبل: ريد بُل

وعند سؤاله عن التكهنات الأخيرة بأن محركات ريد بُل متأخرة عن الأهداف الموضوع، قال روشبروك: "ما سأقوله هو أننا وضعنا أهدافنا الخاصة لتطوير هذه المحركات بناءً على التجربة وما نعتقد أنه توافره لتحقيق النجاح في 2026".

وأكمل: "ليست لدينا فكرة عما هي أهداف المنافسين أو ما هو منحنى التطوير لديهم. لذلك ليست لدينا مقارنة مباشرة مع المنافسين. ولكن، مقارنة بما نعتقد أنه يجب توافره لتحقيق النجاح، نحن في موقع جيد".

من جهة أخرى، ستقدم فورد المساعدة بشكل خاص في تطوير العناصر الكهربائية لوحدة الطاقة الجديدة من قبل ريد بُل.

ومع ذلك، أوضح روشبروك أن شركته بدأت أيضاً بتقديم المساعدة في مجالات أخرى.

فقال: "لدينا فريق تقني في ميلتون كينز للمساهمة في العديد من المجالات المختلفة".

وأكمل: "لم يكن محرك الاحتراق الداخلي والشاحن التوربيني على القائمة الأولية، ولكن هناك الكثير من المعرفة التي نمتلكها في مجالات التصميم والاختبار يمكن أن تساعد".

واختتم: "لذلك تم توظيفها واستخدامها أيضاً. لكن تركيزنا الرئيسي يكمن في التحول الكهربائي، هذه فرصة كبيرة".