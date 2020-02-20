تحليل: لماذا تعتبر "فيا" نظام "داس" الخاص بمرسيدس قانونيًا

في حين أنّ التصميم الذكيّ لتعديل زاوية اتّجاه الإطارَين الأماميين من خلال حركة المقود دفعت البعض للتفكير مليًا في كيفيّة اعتبار هكذا نظام قانونيًا، عبّرت "فيا" عن ارتياحها حيال امتثال التصميم للقوانين بشكلٍ كامل.

ويُعتقد بالفعل بأنّ مرسيدس كانت على تواصل مفصّل مع الهيئة الحاكمة للرياضة بخصوص هذه الفكرة منذ فترة، وتحرّكت لتضمينها في سيارتها "دبليو11" فقط لأنّ رأي "فيا" سمح بذلك.

ولو اعتبرت "فيا" أنّ نظام "داس" يتعارض مع القوانين، فمن المرجّح أنّ مرسيدس كانت لتتخلّى عن المشروع عوضًا عن ضخّ الكثير من الموارد فيه والمجازفة بالتعرّض لخطر شطب النتيجة في سباق جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحيّ.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ محلّ تركيز "فيا" في هذه المسألة هو المنطقة الرماديّة في القوانين بين تحديد ماهيّة مكوّنات نظام التعليق وما يُعتبر مكوّنات لنظام التوجيه.

وتنصّ المادة 10.2.3 من اللوائح التقنيّة للفورمولا واحد: "لا يُمكن إدخال تعديلات على نظام التعليق أثناء وجود السيارة في حالة حركة".

لذا فإنّ "فيا" ترى أنّ نظام مرسيدس لا يُعتبر تعديلًا لنظام التعليق. عوضًا عن ذلك ترى الهيئة الحاكمة أنّ نظام "داس" هو طريقة أخرى لـ "توجيه" الإطارَين الأماميين.

فالتيري بوتاس، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

وعلى صعيد ما يُسمح به من ناحية التوجيه، فإنّ القوانين لا تتضمّن أيّة قيود.

إذ جاء في نصّ المادة 10.4.1 من اللوائح التقنيّة: "أيّ نظام توجيه يسمح بتوجيه أكثر من إطارَين لا يُسمح باستخدامه".

وبالنظر إلى أنّ نظام مرسيدس لا يعمل سوى على تعديل زاوية توجيه الإطارَين الأماميين، فإنّه يمتثل بالكامل للقوانين.

فضلًا عن ذلك فإنّ المسألة الحاسمة في هذه الحالة هي حقيقة عدم وجود أيّ نصٍ في القوانين يؤكّد على ضرورة دوران العجلات وفق محورٍ واحد، ولا على ضرورة تغيير زاويتَي الإطارَين الأماميين بذات المستوى.

ذلك يعني أنّ تعديل مرسيدس لزاوية الإطارَين الأماميين بشكلٍ مستقلٍ عن بعضهما البعض، من أجل تعديل زاوية توجيههما، مسموحٌ به كونه لا يُوجد شيء ينصّ على منع ذلك.

لكنّ العائق الوحيد أمام نظام مماثلٍ هو ضرورة عدم تشغيله من خلال وسيلة مُشغّلة مُساعدة، كونه يتعيّن على الطاقة التوجيهيّة للسيارة الامتثال للقوانين التي تنصّ على: "لا يُمكن لهكذا نظامٍ تقديم أيّ وظيفة سوى التقليل من الجهد الجسدي اللازم لتوجيه السيارة".

كما يتعين على نظام توجيه مرسيدس الإيفاء باختبارات التصادم.

وتعي الفرق المنافسة لمرسيدس أنّ الأخيرة استغلّت منطقة في القوانين لم يتمّ اختبارها بهذه الطريقة مسبقًا، وحصلت السهام الفضيّة على أفضليّة مبكّرة في بناء واختبار النظام.

وفي ظلّ عدم معارضة "فيا" لنظام "داس"، بالرغم من أنّ قانونيّته الحاسمة لا يُمكن إثباتها إلّا من خلال مراقبي السباقات في حال تقدّم أحد الفرق المنافسة باحتجاجٍ رسمي، فإنّ السؤال يتمحور الآن حول بدء الفرق الأخرى العمل على حلولها الخاصة بشكلٍ فوري، أم أنّنا ستنتظر للحصول على توضيحٍ إضافي في ملبورن.

وفي الوقت الذي تتعامل فيه جميع الفرق مع قوانين 2021 الجديدة وضرورة تكريس جزء كبير من مواردها لسيارات العام المقبل، فإنّ الحاجة لتسخير بعض التركيز الإضافيّ لتقديم نظام "داس" سيُمثّل إرباكًا كبيرًا لمخطّطات الجميع.