تحليل: لماذا تشعر مرسيدس أنّها كانت أقرب ممّا بدت عليه في إسبانيا

حقّق لويس هاميلتون منصّة تتويجه الأولى في سباق رئيسي في الموسم في إسبانيا، وذلك بحلوله ثالثًا خلف ماكس فيرستابن ولاندو نوريس.

لكن في حين أنّ فصلت 2.2 ثانية بين ثنائيّ الصدارة في خطّ النهاية، كانت الفجوة بينهما وبين هاميلتون 15 ثانية، وهو ما يُشير إلى وجود هامشٍ إضافي للتحسّن.

لكنّ توتو وولف مدير فريق مرسيدس قال أنّ النتائج الختاميّة لا تعكس ما يُمكن لفريقه تقديمه كون هاميلتون خفّف سرعته في المراحل الأخيرة.

ويعود ذلك إلى عدم وجود جدوى من الضغط، حيث لم يكن قادرًا على منافسة السيارات الي أمامه وكان في مأمنٍ من زميله جورج راسل خلفه.

وأشارت تحليلات الأزمنة إلى أنّه لم يكن هناك فارقٌ كبيرٌ في الوتيرة بين هاميلتون ونوريس خلال أوّل فترتين، بينما كان سائق مرسيدس أبطأ بكثيرٍ في الفترة الأخيرة على "سوفت".

وبعد أن تراجع بثلاثة أو أربعة أعشارٍ عن نوريس في المراحل المبكّرة من تلك الفترة الأخيرة، اتّسع الفارق بأكثر من ثانية في اللفّة في اللفّات الختاميّة.

وبحديثه حول أداء مرسيدس، قال وولف: "عند النظر إلى موقعنان فمن الواضح أنّ تواجد جورج على إطارات "هارد" كان خاطئًا. من الواضح أنّ ذلك خطأ الفريق، كما واجه وقفة صيانة بطيئة".

وأكمل: "لكن لو نظرتم إلى موقع لويس، 15 ثانية خلف المتصدّرين، ففي حين كانت وتيرته بعيدة في النهاية، لنقل 10 ثوانٍ، فإنّ الحقيقة كانت أقرب من ذلك بكثير".

وأردف: "لم يكن ماكس ولا نوريس مخففين من سرعتهما. لذا ذلك سببٌ يدعو لبعض التفاؤل الحذر بأنّنا أقرب بكثير، وأنّنا سنكون قادرين على القتال".

وجاءت منصّة تتويج هاميلتون بعد حصول مرسيدس على أكثر جولاتها تنافسيّة هذا العام، حيث حجز الصانع الألماني الصفّ الثاني على شبكة الانطلاق وحلّ ثالثًا ورابعًا في السباق أمام فيراري.

ولا يشكّ وولف مطلقًا في أنّ ريد بُل ومكلارين في مستوى لوحدهما في الوقت الحاضر.

وقال في هذا الصدد: "بدت مكلارين سريعة جدًا. كم سرعتها؟ أعتقد بأنّ ماكس تمتّع ببعض الوتيرة الإضافيّة في جعبته، ويُمكنكم رؤية أنّ ذلك يُحدث الفارق".

وأضاف: "لا يوجد فارقٌ كبيرٌ بين هذين الفريقين في الوقت الحاضر بكلّ تأكيد. إنّهما بمثابة المعيار".

وأردف: "أعتقد بأنّ ما شاهدناه في التصفيات والسباق هو أنّ الفجوة في فلك ثلاثة أعشارٍ مع هذين الفريقين. ذلك ما نفتقده".

وأكمل: "لو تمكّنا من ردم تلك الفجوة، فأعتقد بأنّنا سنكون قادرين على المنافسة على الفوز، لكن لا يجب أن ننسى أنّهم يجلبون المزيد من التحديثات. لكنّ ذلك غير ممكن بعد".

واختتم بالقول: "كنّا على مقدرة من تحقيق الفوز في مونتريال مع تلك الظروف. لكنّنا فاجأنا أنفسنا، لهذا السبب خسرنا هناك".