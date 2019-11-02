تحليل: لماذا اختارت فيراري التعاون بدل معارضة قوانين 2021 في الفورمولا واحد؟

كان من الواضح أن فيراري لا تودّ أن تصل بالأمور إلى هذا الحدّ - حيث قالت أنه سيكون "من المؤسف" الاضطرار لاستعمال حق النقض - إلا أن خيار استعماله ضمن فترة خمسة أيام عمل لنقض القوانين لا زال أمرًا ممكنًا نظريًا.

لكن، مع تصويت ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري لصالح القوانين الحالية خلال اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات، بدا من الواضح أنّ العلامة الإيطالية قررت السير بطريق التعاون بشكل أكبر من خيار المعارضة.

لكن لا ينخدعنَّ أحدٌ ولو لثانية بأن فيراري تتهاون، وأنها ببساطة تتماشى مع رغبات الفورمولا واحد والاتحاد الدولي للسيارات "فيا" في مسألة القوانين الجديدة وجوهرها الذي سيبقى بالرغم من أن فرق الصدارة غير مسرورة منه.

بدلًا من ذلك، قررت فيراري أنه من الأفضل محاولة العمل كجزء من الحلّ للمساعدة على تحسين الفورمولا واحد بدلًا من الشكوى حيال المشكلة.

حيث قال بينوتو في أوستن حيال موقف فيراري من قوانين 2021: "لم يتغير رأينا حيالها".

وأكمل: "منذ البداية قلنا أننا لسنا مسرورين بشكل كبير من بعض مكوّنات القوانين الجديدة، شعرنا أنه من المهم التعاون مع الفورمولا واحد و’فيا’ لتحسينها بشكل أكبر".

وتابع: "أعتقد أننا عملنا بشكل كبير جدًا خلال الأشهر الأخيرة مع ’فيا’ لمحاولة تحسين ما لدينا".

واسترسل: "لكن الآن، جاء الموعد النهائي (مع نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول)، وكنا بحاجة لاتخاذ قرار، والمضيّ قدمًا. لا أعتقد أن تلك ستبقى النسخة النهائية من قوانين 2021، لكنها بالتأكيد نقطة بداية".

الإشارة إلى نقطة البداية تعني أن بينوتو وفيراري يتفقان مع الفرق الأخرى ومدراء الفورمولا واحد أنفسهم، في أن الصيغة الحالية لقوانين 2021 (التي نشرت) هي منصة انطلاق، وأنّ التحسينات ستتوالى تباعًا خلال الأشهر الـ 18 المقبلة.

الأمر الواضح هو أنّه وبينما قد لا تحبّذ فيراري جميع الجوانب في القوانين التي تمّت الموافقة عليها، إلّا أنّها تعي تمامًا أنّ الرياضة بحاجة إلى تغيير، ولا سيّما على صعيد السيطرة على النفقات.

"نعتقد بأنّ إجراء تغييرات كان أمرًا ضروريًا" قال بينوتو، مُضيفًا: "كانت حزمة التغييرات تلك أمرًا ضروريًا من أجل تحقيق استدامة أكبر للرياضة، وهذا في اعتقادي السبب وراء تصويتنا في النهاية لصالح هذه القوانين".

وأردف: "هل حزمة القوانين اليوم هي المناسبة لموسم 2021؟ هل ما تزال بحاجة للتحسين؟ نعتقد بأنّها تمثّل نقطة بداية، ولن تكون النسخة النهائية. سنواصل العمل الدؤوب كما فعلنا خلال الأسابيع أو الأشهر الأخيرة مع الفورمولا واحد وفيا والفرق الأخرى من أجل إيجاد التعديلات التي ربما تكون ضرورية من أجل تحسين القوانين أكثر وتلك هي الطريقة البسيطة للمُضي قُدمًا".

وفي حين تقف الفورمولا واحد بشكل صارم مع بعض الجوانب المحددة من القوانين، ولا سيّما عوامل حزمة القوانين التقنية التي ما تزال هامة للسيارات من أجل ملاحقة بعضها البعض عن قُرب، لكنّ بينوتو أبدى ترحيبه ببعض التضحيات التي تمّ القيام بها في جوانب لم تتفق عليها فيراري.

"أعتقد بأنّ اعتماد قطع قياسية لا يُعدّ دومًا أمرًا إيجابيًا، لكنّنا عملنا جاهدين مع الفورمولا واحد وفيا. حيث أنّ علبة التروس لم تصبح جزءًا قياسيًا كما كان الوضع في البداية، كما لم يعد نظام الكبح قياسيًا. لذا فهنالك بضعة أنظمة على السيارة كان من المخطط أن تصبح قياسية، ولكن لم يحدث ذلك، لذا أعتقد بأنّ ذلك يُظهر مدى إيجابية المنقاشات والتعاون الحادث".

كما يتقهّم بينوتو تمامًا أيضاً أنّه وبينما سيعني هيكل الجوائز المالية الجديد في الفورمولا واحد عوائد أقلّ لفيراري في ذلك الجانب، لكنّ تقليل النفقات ينبغي على الجانب الآخر أن يعني أن الوضع المالي للفريق الإيطالي لن يتأثّر كثيرًا.

حيث قال: "ربما نحصل على جوائز مالية أقل، لكنّنا نعلم بأنّنا سنقلل نفقاتنا والتوازن هنا هو الجانب الأكثر أهمية".

وقد أشار البعض إلى أنّ فرق الصدارة في الفورمولا واحد قد جابهت تلك التغييرات كونها ترغب في الحفاظ على القوانين كما هي لتضمن أفضليتها الخاصّة.

إلّا أنّ بينوتو لا يرى الأمر بهذه الطريقة، إذ يعتقد في البداية أنّ تلك التغييرات على القوانين ستمنح في الواقع الفرق الأكبر الأفضليّة.

"أعتقد بأنّ فرق الصدارة ستحصل في البداية على أفضليّة لناحية الأداء بسبب كميّة الموارد التي نملكها لتطوير سيارة جديدة" قال بينوتو.

واستطرد: "لاحقًا، نأمُل أن تتمكّن الفرق الصغيرة من تحقيق تلك القفزة النوعية، لكنّ عدم الاستمرارية سيمثّل تحديًا كبيرًا. إذ من الصعب للغاية اليوم فهم كيف سيكون الوضع".

لكن وبالنسبة لبينوتو، وسواء كانت القوانين الجديدة في صالح فيراري أم لا، فإنّه واضح حيال أنّ الفائز الأكبر من كلّ شيء يجب أن تكون الرياضة، إذ أنّ فورمولا واحد أفضل ستكون إيجابية لجميع الفرق.

حيث اختتم حديثه قائلًا: "سنظلّ نواصل الضغط في فيراري، ليس من أجل منفعة الفريق، لكن من أجل صالح الفورمولا واحد".