فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
26 سبتمبر
-
29 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
10 أكتوبر
-
13 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث التالي خلال
6 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / تحليل

تحليل: لماذا اختارت فيراري التعاون بدل معارضة قوانين 2021 في الفورمولا واحد؟

المشاركات
التعليقات
تحليل: لماذا اختارت فيراري التعاون بدل معارضة قوانين 2021 في الفورمولا واحد؟
02-11-2019

وسط الكثير من المخاوف حيال بعض الجوانب في قوانين 2021 الجديدة للفورمولا واحد، فإن خطر استعمال فيراري لحق النقض "الفيتو" كان جاثمًا بالفعل في خلفية المشهد الرياضي خلال الأشهر الأخيرة.

كان من الواضح أن فيراري لا تودّ أن تصل بالأمور إلى هذا الحدّ - حيث قالت أنه سيكون "من المؤسف" الاضطرار لاستعمال حق النقض - إلا أن خيار استعماله ضمن فترة خمسة أيام عمل لنقض القوانين لا زال أمرًا ممكنًا نظريًا.

لكن، مع تصويت ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري لصالح القوانين الحالية خلال اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات، بدا من الواضح أنّ العلامة الإيطالية قررت السير بطريق التعاون بشكل أكبر من خيار المعارضة.

لكن لا ينخدعنَّ أحدٌ ولو لثانية بأن فيراري تتهاون، وأنها ببساطة تتماشى مع رغبات الفورمولا واحد والاتحاد الدولي للسيارات "فيا" في مسألة القوانين الجديدة وجوهرها الذي سيبقى بالرغم من أن فرق الصدارة غير مسرورة منه.

بدلًا من ذلك، قررت فيراري أنه من الأفضل محاولة العمل كجزء من الحلّ للمساعدة على تحسين الفورمولا واحد بدلًا من الشكوى حيال المشكلة.

اقرأ أيضاً:

حيث قال بينوتو في أوستن حيال موقف فيراري من قوانين 2021: "لم يتغير رأينا حيالها".

وأكمل: "منذ البداية قلنا أننا لسنا مسرورين بشكل كبير من بعض مكوّنات القوانين الجديدة، شعرنا أنه من المهم التعاون مع الفورمولا واحد و’فيا’ لتحسينها بشكل أكبر".

وتابع: "أعتقد أننا عملنا بشكل كبير جدًا خلال الأشهر الأخيرة مع ’فيا’ لمحاولة تحسين ما لدينا".

واسترسل: "لكن الآن، جاء الموعد النهائي (مع نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول)، وكنا بحاجة لاتخاذ قرار، والمضيّ قدمًا. لا أعتقد أن تلك ستبقى النسخة النهائية من قوانين 2021، لكنها بالتأكيد نقطة بداية".

الإشارة إلى نقطة البداية تعني أن بينوتو وفيراري يتفقان مع الفرق الأخرى ومدراء الفورمولا واحد أنفسهم، في أن الصيغة الحالية لقوانين 2021 (التي نشرت) هي منصة انطلاق، وأنّ التحسينات ستتوالى تباعًا خلال الأشهر الـ 18 المقبلة.

الأمر الواضح هو أنّه وبينما قد لا تحبّذ فيراري جميع الجوانب في القوانين التي تمّت الموافقة عليها، إلّا أنّها تعي تمامًا أنّ الرياضة بحاجة إلى تغيير، ولا سيّما على صعيد السيطرة على النفقات.

"نعتقد بأنّ إجراء تغييرات كان أمرًا ضروريًا" قال بينوتو، مُضيفًا: "كانت حزمة التغييرات تلك أمرًا ضروريًا من أجل تحقيق استدامة أكبر للرياضة، وهذا في اعتقادي السبب وراء تصويتنا في النهاية لصالح هذه القوانين".

وأردف: "هل حزمة القوانين اليوم هي المناسبة لموسم 2021؟ هل ما تزال بحاجة للتحسين؟ نعتقد بأنّها تمثّل نقطة بداية، ولن تكون النسخة النهائية. سنواصل العمل الدؤوب كما فعلنا خلال الأسابيع أو الأشهر الأخيرة مع الفورمولا واحد وفيا والفرق الأخرى من أجل إيجاد التعديلات التي ربما تكون ضرورية من أجل تحسين القوانين أكثر وتلك هي الطريقة البسيطة للمُضي قُدمًا".

وفي حين تقف الفورمولا واحد بشكل صارم مع بعض الجوانب المحددة من القوانين، ولا سيّما عوامل حزمة القوانين التقنية التي ما تزال هامة للسيارات من أجل ملاحقة بعضها البعض عن قُرب، لكنّ بينوتو أبدى ترحيبه ببعض التضحيات التي تمّ القيام بها في جوانب لم تتفق عليها فيراري.

اقرأ أيضاً:

"أعتقد بأنّ اعتماد قطع قياسية لا يُعدّ دومًا أمرًا إيجابيًا، لكنّنا عملنا جاهدين مع الفورمولا واحد وفيا. حيث أنّ علبة التروس لم تصبح جزءًا قياسيًا كما كان الوضع في البداية، كما لم يعد نظام الكبح قياسيًا. لذا فهنالك بضعة أنظمة على السيارة كان من المخطط أن تصبح قياسية، ولكن لم يحدث ذلك، لذا أعتقد بأنّ ذلك يُظهر مدى إيجابية المنقاشات والتعاون الحادث".

كما يتقهّم بينوتو تمامًا أيضاً أنّه وبينما سيعني هيكل الجوائز المالية الجديد في الفورمولا واحد عوائد أقلّ لفيراري في ذلك الجانب، لكنّ تقليل النفقات ينبغي على الجانب الآخر أن يعني أن الوضع المالي للفريق الإيطالي لن يتأثّر كثيرًا.

حيث قال: "ربما نحصل على جوائز مالية أقل، لكنّنا نعلم بأنّنا سنقلل نفقاتنا والتوازن هنا هو الجانب الأكثر أهمية".

وقد أشار البعض إلى أنّ فرق الصدارة في الفورمولا واحد قد جابهت تلك التغييرات كونها ترغب في الحفاظ على القوانين كما هي لتضمن أفضليتها الخاصّة.

إلّا أنّ بينوتو لا يرى الأمر بهذه الطريقة، إذ يعتقد في البداية أنّ تلك التغييرات على القوانين ستمنح في الواقع الفرق الأكبر الأفضليّة.

"أعتقد بأنّ فرق الصدارة ستحصل في البداية على أفضليّة لناحية الأداء بسبب كميّة الموارد التي نملكها لتطوير سيارة جديدة" قال بينوتو.

واستطرد: "لاحقًا، نأمُل أن تتمكّن الفرق الصغيرة من تحقيق تلك القفزة النوعية، لكنّ عدم الاستمرارية سيمثّل تحديًا كبيرًا. إذ من الصعب للغاية اليوم فهم كيف سيكون الوضع".

لكن وبالنسبة لبينوتو، وسواء كانت القوانين الجديدة في صالح فيراري أم لا، فإنّه واضح حيال أنّ الفائز الأكبر من كلّ شيء يجب أن تكون الرياضة، إذ أنّ فورمولا واحد أفضل ستكون إيجابية لجميع الفرق.

حيث اختتم حديثه قائلًا: "سنظلّ نواصل الضغط في فيراري، ليس من أجل منفعة الفريق، لكن من أجل صالح الفورمولا واحد".

المقال التالي
بيريللي تشرح سبب التعليقات السلبية للسائقين حيال نماذج إطارات 2021 الجديدة

المقال السابق

بيريللي تشرح سبب التعليقات السلبية للسائقين حيال نماذج إطارات 2021 الجديدة

المقال التالي

فيراري ستُرحّب بتوضيحٍ من "فيا" حول محرّكها "الخارق"

فيراري ستُرحّب بتوضيحٍ من "فيا" حول محرّكها "الخارق"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا إي

الكشف عن مسار الرياض للفورمولا إي

2
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة البرازيل الكبرى 2019

3
فورمولا 1

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل

4
فورمولا 1

مرسيدس تشرح سبب تراجع نظام هاميلتون الهجين في توفير الطاقة في البرازيل

5
فورمولا 1

فيراري "عادلت تقريبًا" أداء ريد بُل في المنعطفات للمرّة الأولى

أحدث ملفات الفيديو

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل 02:32
فورمولا 1

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019 01:20
فورمولا 1

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد 09:42
فورمولا 1

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 05:38
فورمولا 1

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد 02:59
فورمولا 1

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد
F1

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020
F1

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية
F1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير
F1

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل
F1

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل

جدول

فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٨ نوفمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.