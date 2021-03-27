تحليل: لماذا أضرّت قوانين 2021 بمرسيدس أكثر

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
28 مارس
التجارب التأهيليّة خلال
00 ساعات
:
21 دقيقة
:
36 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
19 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
30 أبريل
الحدث التالي خلال
33 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
39 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
53 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
67 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
74 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
88 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
95 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
109 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
123 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
151 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
158 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
165 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
179 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
186 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
193 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
207 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
214 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
222 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
238 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
250 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
259 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / تيكتوم يبقى ضمن دوره كسائق تطوير مع فريق ويليامز التالي / معرض الصور التقني: أبرز تحديثات السيارات في البحرين
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تحليل: لماذا أضرّت قوانين 2021 بمرسيدس أكثر

جاء تأكيد مرسيدس باقتناعها بأنّ المفهوم التصميمي منخفض زاوية الانحناء الأماميّ تضرّر أكثر من بقيّة فرق الفورمولا واحد نتيجة تغييرات قوانين الانسيابيّة لموسم 2021 ليزيد من الاهتمام بالمعركة على اللقب.

تحليل: لماذا أضرّت قوانين 2021 بمرسيدس أكثر

مع تواجد مرسيدس وريد بُل على طرفَي المفهوم التصميمي لزاوية الانحناء الأمامي، فإنّ طريقة تعافي أبطال العالم من هذا الوضع ستكون مثيرة للاهتمام.

وفي حين أنّ مرسيدس تأمل أن تستعيد الارتكازيّة التي خسرتها، فإنّنا سنُسلّط الضوء على سبب تأثّر السيارات ذات زاوية الانحناء الأماميّ المنخفضة أكثر من غيرها.

ما هي زاوية الانحناء الأماميّ؟

زاوية انحناء سيارة فيراري

زاوية انحناء سيارة فيراري "اس.اف1000"

تصوير: جورجيو بيولا

تُستخدم تلك العبارة لوصف انحناء أنف السيارة، وربّما ارتبط ذلك بسيارة ريد بُل كونها انتهجت ذلك الدرب منذ 2009.

كما أنّها سمة تبنّتها جميع الفرق في البطولة كذلك، إذ يعلم الجميع أنّه في حال توافر الظروف المواتية فإنّ السيارة المصمّمة بزاوية انحناء أمامي عالية ستكون قادرة على توليد ارتكازيّة أكثر من الأرضيّة والناشر بالمقارنة مع السيارة الأخرى ذات الزاوية المنخفضة.

يعود ذلك إلى الحجم الأكبر الناشئ بين الواجهة السفليّة للأرضيّة/الناشر وسطح المسار.

أي بعبارة أخرى فإنّ زاوية ريد بُل العالية تزيد من حجم ناشرها بسبب بُعده الإضافيّ عن سطح المسار.

على الجانب الآخر حبّذت مرسيدس فلسفة منخفضة الزاوية بالتوازي مع إطالة قاعدة عجلاتها. يزيد ذلك من مساحة أرضيّتها ليخلق ذلك الحجم في المنطقة التي تسبق الناشر.

لكن لو لم تتمكّن من ختم حافة الأرضيّة فستخسر أيّ ارتكازيّة يتمّ توليدها وستبدأ بمواجهة بعض التأثيرات الجانبيّة غير المرغوب فيها.

وعندما تمّ الإعلان عن قوانين الأرضيّة الجديدة لموسم 2021، فقد اشتبه العديدون في البداية بأنّها ستضرّ السيارات ذات زاوية الانحناء العالية أكثر مثل ريد بُل.

لكن مع عمل الفرق على أرضيّاتها للإيفاء بالتغييرات فقد اتّضح أنّ التركيز الأبرز جاء عبر حظر استخدام الثقوب والشروخ على حافة الأرضيّة، ويبدو أنّ ذلك حرم مرسيدس من القدرة على ختم حافة أرضيّتها بالشكل المناسب.

وكانت تلك الشروخ والثقوب التي دأبت الفرق على اعتمادها وتطويرها في الأعوام الماضية تعمل على ختم الأرضيّة لتُصبح بمثابة تمديد للناشر، ويبدو أنّ خسارة ذلك العامل هو ما أضرّ بمرسيدس أكثر من غيرها.

وفي حين قد يشير البعض إلى أنّ مرسيدس ستكون قادرة على حلّ المشكلة من خلال رفع سيارتها لزيادة منطقة الناشر، فإنّ تصاميم الفورمولا واحد ليست بتلك البساطة.

إذ أنّ المفهوم التصميمي بأكمله لسيارة مرسيدس، وكذلك شكل وتصميم نظام التعليق، مبنيٌ على استخدام زاوية منخفضة. لذا فإنّ رفع الزاوية سيتسبّب في الكثير من المشاكل على سيارة "دبليو12".

تأثير الإطارات

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

تصوير: صور موتورسبورت

لكنّ تلك الزاوية ليست الوحيدة التي أظرّت بمرسيدس، كون الوضع تعقّد أكثر نتيجة تغيير الإطارات لموسم 2021.

زوّدت بيريللي الفرق بإطارات مُعدّلة لهذا الموسم من أجل التعامل مع الأحمال العالية بشكلٍ أكثر فعاليّة، لكنّها تسمح للصانع الإيطاليّ بفرض ضغطٍ أدنى أقلّ للهواء داخل الإطارات لهذا الموسم.

ويُعدّ ذلك في غاية الأهميّة كونه لا يعني أنّ على الفرق التركيز على القوانين الجديدة فحسب، بل عليها التعامل مع بنية الإطارات المعدّلة. يزيد ذلك من التحدّي الانسيابيّ بشكلٍ كبير، كون أمام الفرق عاملًا مجهولًا وسط العديد من التغييرات التقنيّة الأخرى.

لكن في حين أنّه من السهل التركيز على سلوك الإطارَين الخلفيين، فإنّ عليك عدم التغافل عن الآخرين الأماميين. إذ أنّ أيّ تغيّر للشكل تحت الحمل سيُولّد اضطرابات مختلفة يجب التعامل معها من أجل استعادة الأداء.

ذلك يعني أنّه لا يتعيّن على الفرق إجراء تغييرات على المكوّنات المتأثّرة مباشرة بتغييرات القوانين فقط، بل عليها مراجعة كافة الأسطح الانسيابيّة للسيارة لإرجاع الروابط الانسيابيّة.

لذا فإنّ مرسيدس تُواجه عاصفة مثاليّة وعليها التعامل مع المصاعب الانسيابيّة في المقدّمة والخلف وحتّى وسط سيارتها.

المشاركات
التعليقات
تيكتوم يبقى ضمن دوره كسائق تطوير مع فريق ويليامز

المقال السابق

تيكتوم يبقى ضمن دوره كسائق تطوير مع فريق ويليامز

المقال التالي

معرض الصور التقني: أبرز تحديثات السيارات في البحرين

معرض الصور التقني: أبرز تحديثات السيارات في البحرين
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيرشتابن يبسط سيطرته مجدّدًا في التجارب الحرّة الثالثة في البحرين

2
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2021

3
فورمولا 1

تحليل: لماذا أضرّت قوانين 2021 بمرسيدس أكثر

4
فورمولا 1

معرض الصور التقني: أبرز تحديثات السيارات في البحرين

5
فورمولا 1

الفورمولا واحد تعدل مواعيد انطلاق السباقات لموسم 2021

أحدث الأخبار
فيرشتابن يبسط سيطرته مجدّدًا في التجارب الحرّة الثالثة في البحرين
فورمولا 1

فيرشتابن يبسط سيطرته مجدّدًا في التجارب الحرّة الثالثة في البحرين

معرض الصور التقني: أبرز تحديثات السيارات في البحرين
فورمولا 1

معرض الصور التقني: أبرز تحديثات السيارات في البحرين

تحليل: لماذا أضرّت قوانين 2021 بمرسيدس أكثر
فورمولا 1

تحليل: لماذا أضرّت قوانين 2021 بمرسيدس أكثر

تيكتوم يبقى ضمن دوره كسائق تطوير مع فريق ويليامز
فورمولا 1

تيكتوم يبقى ضمن دوره كسائق تطوير مع فريق ويليامز

لوكلير متفاجئ من أداء فيراري التنافسي خلال تجارب البحرين الحرة
فورمولا 1

لوكلير متفاجئ من أداء فيراري التنافسي خلال تجارب البحرين الحرة

أحدث ملفات الفيديو
مقاربة سيارة مكلارين 2021 لتصميم الناشر 01:00
فورمولا 1

مقاربة سيارة مكلارين 2021 لتصميم الناشر

معلومات سريعة عن جائزة البحرين الكبرى في الفورمولا واحد 01:47
فورمولا 1

معلومات سريعة عن جائزة البحرين الكبرى في الفورمولا واحد

أرقام الفورمولا واحد القياسية التي قد تُكسر في 2021 07:09
فورمولا 1

أرقام الفورمولا واحد القياسية التي قد تُكسر في 2021

توقعات موسم 2021 للفورمولا واحد 13:33
فورمولا 1
26-03-2021

توقعات موسم 2021 للفورمولا واحد

كل ما تجب معرفته عن سباقات الفورمولا واحد القصيرة 05:39
فورمولا 1
22-03-2021

كل ما تجب معرفته عن سباقات الفورمولا واحد القصيرة

الأكثر شعبية اليوم

فيرشتابن يبسط سيطرته مجدّدًا في التجارب الحرّة الثالثة في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

فيرشتابن يبسط سيطرته مجدّدًا في التجارب الحرّة الثالثة في البحرين

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2021

معرض الصور التقني: أبرز تحديثات السيارات في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / معرض الصور

معرض الصور التقني: أبرز تحديثات السيارات في البحرين

الفورمولا واحد تعدل مواعيد انطلاق السباقات لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد تعدل مواعيد انطلاق السباقات لموسم 2021

لوكلير متفاجئ من أداء فيراري التنافسي خلال تجارب البحرين الحرة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير متفاجئ من أداء فيراري التنافسي خلال تجارب البحرين الحرة

تحليل: لماذا أضرّت قوانين 2021 بمرسيدس أكثر
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تحليل: لماذا أضرّت قوانين 2021 بمرسيدس أكثر

موتو جي بي: موربيديللي يتصدر التجارب الحرة الثالثة وميلر يسقط من جديد في قطر
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: موربيديللي يتصدر التجارب الحرة الثالثة وميلر يسقط من جديد في قطر

أوكون: محرّك رينو لموسم 2021 أفضل محرّك اختبرته في مسيرتي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أوكون: محرّك رينو لموسم 2021 أفضل محرّك اختبرته في مسيرتي

أحدث الأخبار

فيرشتابن يبسط سيطرته مجدّدًا في التجارب الحرّة الثالثة في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

فيرشتابن يبسط سيطرته مجدّدًا في التجارب الحرّة الثالثة في البحرين

معرض الصور التقني: أبرز تحديثات السيارات في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / معرض الصور

معرض الصور التقني: أبرز تحديثات السيارات في البحرين

تحليل: لماذا أضرّت قوانين 2021 بمرسيدس أكثر
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تحليل: لماذا أضرّت قوانين 2021 بمرسيدس أكثر

تيكتوم يبقى ضمن دوره كسائق تطوير مع فريق ويليامز
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

تيكتوم يبقى ضمن دوره كسائق تطوير مع فريق ويليامز

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.