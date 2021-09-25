تحليل: كيف يُمكن للفورمولا واحد التعامل مع الأمطار في تصفيات سوتشي

أشارت التوقّعات الجويّة منذ بداية الأسبوع إلى تهاطل أمطار غزيرة اليوم السبت. لذا بدأت "فيا" تحضيراتها عبر تقديم سباق الفورمولا 3 من صباح السبت ليُقام أمسٍ الجمعة، وهو ما سمح لدينيس هاوغر بتحقيق اللقب في سباق جافٍ لم يعرف أيّ انقطاع.

ووصلت الأمطار بالفعل منذ ليلة البارحة وتواصلت بغزارة صباح اليوم السبت، حيث تمّ بالفعل إلغاء حصّة التجارب الحرّة الثالثة.

وتحدّث مايكل ماسي مدير السباق صباح اليوم السبت عن الوضع الجويّ، قائلًا أنّه قد تكون هناك فجوة بعد الظهر تتحسّن فيها الظروف.

وكان نقل التصفيات إلى يوم الأحد خيارًا مالت إليه الفورمولا واحد في عدّة مناسبات عندما لم يكن من الممكن إقامتها يوم السبت، وحدث ذلك في اليابان في ثلاث مناسبات خلال الأعوام العشرين الماضية.

وتعود آخر حصّة تصفيات يوم الأحد إلى موسم 2019 عندما دفع الإعصار العابر لمنطقة سوزوكا "فيا" إلى إلغاء مجريات السبت منذ يوم الجمعة ومنح البادوك فرصة للاختباء بعيدًا وتفادي تضييع يومٍ على الحلبة.

وغيّر الإعصار مساره في النهاية ما حال دون تعرّض حلبة سوزوكا لضرر كبير، وأُقيمت التصفيات صباح الأحد في أجواء مشمسة قبل ساعات من السباق.

وفي حال عدم القدرة على إقامة التصفيات اليوم، فإنّ الخيار الأمثل سيكون إقامتها صباح الأحد على افتراض وجود نافذة جيّدة على صعيد الأحوال الجويّة قبل السباق.

وفي حين أنّ ذلك سيتسبّب في تغيير جدولَي الفورمولا 2 والفورمولا 3 ليوم الأحد كذلك، إلّا أنّ البادوك متحضّرٌ لهذا السيناريو.

وقال ماسي في هذا الصدد: "إن لم نكن قادرين على إجراء التصفيات اليوم، فمثلما شاهدنا في عدّة مناسبات سابقة فإنّنا سنُقيمها صباح الأحد".

استغلال نتيجة التجارب الثانية لتحديد شبكة الانطلاق

في حال تواصلت الأمطار صباح الأحد وحالت دون إقامة التصفيات بشكلٍ كامل، فقد تميل البطولة إلى اعتماد نتيجة التجارب الحرّة الثانية لتحديد ترتيب شبكة انطلاق السباق.

وفي حين أنّ هكذا خُطوة لم يُحتج لها في السابق، إلّا أنّ "فيا" أكّدت في سوزوكا 2019 طرحها كخيار في حال عدم القدرة على إقامة التصفيات.

إذ أعلن المراقبون حينها يوم الجمعة عن أنّه في حال عدم القدرة على إقامة التصفيات فإنّهم "سيستغلّون سلطتهم تحت البند 11.9.3 بي من القانون الرياضيّ الدولي وتحديد شبكة الانطلاق وفق ترتيب التجارب الحرّة الثانية، إلى جانب تطبيق أيّة عقوبات ضروريّة بناءً على ذلك".

ولا يبدو بأنّ "فيا" تتوقّع اللجوء لهذا الخيار، وذلك بالنظر إلى غياب أيّ بيانٍ مشابهٍ حتّى الآن نهاية هذا الأسبوع. لكنّ جوناثان ويتلي المدير الرياضيّ لفريق ريد بُل سُمع وهو يتباحث عبر اللاسلكي مع "فيا" حول الوضع الجويّ وإمكانيّة تشكيل تلك الحصّة لشبكة الانطلاق في بداية التجارب الحرّة الثانية.

وفي حال كان الوضع كذلك فإنّ فالتيري بوتاس سينطلق أوّلًا أمام زميله لويس هاميلتون بعد حجز ثنائيّ مرسيدس المركزين الأوّل والثاني في التجارب الحرّة الثانية. في المقابل سينطلق شارل لوكلير وماكس فيرشتابن من آخر الترتيب في جميع الأحوال بعد تطبيق عقوبتَيهما.

العمل على إيجاد فجوة لاحقًا اليوم السبت

عبّرت جماهير الفورمولا واحد عن غضبها على إثر التأخيرات المتكرّرة بسبب الأمطار في سبا، لكن قد يتكرّر ذات الوضع في تصفيات السبت.

ومع تأجيل سباق الفورمولا 2 والتجارب الحرّة الثالثة للفورمولا واحد بالفعل بسبب الأمطار، وبالنظر إلى عدم توقّع تراجع حدّتها إلى ما بعد الظهر، قد تضطرّ إدارة السباق للانتظار حتّى الرمق الأخير سعيًا للحصول على فجوة جيّدة لإقامة التصفيات.

وكان ماسي قد قال اليوم السبت أنّ "فيا" قد تبدأ الحصّة وترفع العلم الأحمر فورًا ويبقى الجميع في حالة انتظار، أو قد يتمّ إلغاؤها بالكامل.

وعلى عكس التجارب الحرّة فإنّ التصفيات يُمكن تأخيرها، لكنّ العامل الحاسم سيكون مستويات الرؤية وضوء النهار، خاصة إن كانت الأحوال الجويّة سيّئة للغاية.

وقال ماسي: "سيكون الضوء هو العامل الحاسم في فترة ما بعد الظهر. تغرب الشمس على الساعة 18:15 بالتوقيت المحلي، لكن مع ظروفٍ كهذه، فمن الواضح أنّ الضوء سيقلّ في مرحلة أبكر بكثير. لذا سيكون ذلك العامل المحدّد".

يوكي تسونودا، ألفا تاوري تصوير: صور موتورسبورت