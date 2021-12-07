تحليل: كيف يمكن لـ هاميلتون الفوز بلقب 2021 للفورمولا واحد؟

يصل النجمان إلى الجولة الختامية متعادلَين في النقاط، وهي المرة الثانية فقط التي يتكرر فيها ذلك طوال تاريخ الفورمولا واحد (بعد 1974)، منذ أولى جولاتها في 1950.

وبالرغم من امتلاك كل منهما لـ 369.5 نقطة، لكن فيرشتابن يتفوق بعدد الانتصارات حيث أحرز الفوز في تسع مناسبات مقابل ثمانٍ للبريطاني. وذلك يتضمن سباق بلجيكا القصير جداً والذي لم يشهد لفات تسابقية، الأمر الذي يفسّر كذلك تواجد نصف نقطة في مجموع نقاطهما.

في أي مركز يجب أن يُنهي هاميلتون السباق؟

ببساطة، يحتاج هاميلتون لإكمال السباق أمام فيرشتابن ضمن مراكز النقاط. ونتيجة لذلك سيحقق هاميلتون لقبه الثامن، طالما أنه أمام الهولندي.

هذا إن لم يقم سائق ريد بُل بتسجيل اللفة الأسرع والإنهاء عاشراً خلف هاميلتون الذي يُنهي السباق تاسعاً.

وهذان هما المركزان الوحيدان بفارق نقطة واحدة فقط بينهما، لذا فإن اللفة الأسرع باسم فيرشتابن في هذا السيناريو تعني أنهما سيتعادلان مجدداً في النقاط وبالتالي سيذهب اللقب إلى سائق ريد بُل.

وفي حال أنهى كل منهما خارج المراكز العشرة الأولى، فإن هاميلتون لن يكون قادراً على منع فيرشتابن من حسم اللقب. حتى ولو سجل اللفة الأسرع، لأنه لن يُمنح نقطةً جراء ذلك إن كان خارج المراكز العشرة الأولى.

هاميلتون بطلاً للعالم إن أنهى السباق بالمركز: مع إنهاء فيرشتابن بالمركز: الأول ثاني أو أقل الثاني ثالث أو أقل الثالث رابع أو أقل الرابع خامس أو أقل الخامس سادس أو أقل السادس سابع أو أقل السابع ثامن أو أقل الثامن تاسع أو أقل التاسع عاشر أو أقل من دون تسجيل اللفة الأسرع في السباق العاشر خارج مراكز النقاط

ماذا سيحصل لو لم يكمل أيّ منهما السباق؟

إن لم ينجح أي منهما بإكمال سباق أبوظبي، حينها سيصبح فيرشتابن بطلاً للعالم. الاستثناء الوحيد هو تعرضهما لحادثة مثيرة للجدل قد تنتج عنها قرارات تحكيمية تؤثر عليهما. لكن على الأغلب إن حصل ذلك فسيحصل جراء مشاكل موثوقية للسيارتين.

وقد حصلت حوادث أثرت على نتيجة اللقب في مواسم سابقة. لعل أشهرها تلك التي حصلت بين إيرتون سينا وآلان بروست والتي حددت مصير لقب 1990 لصالح البرازيلي، بعد أن ارتطم عن قصدٍ بمنافسه مع بداية جائزة اليابان الكبرى، بينما أحرز مايكل شوماخر الفوز بلقب 1994 بعد حادثة مثيرة للجدل مع دايمون هيل.

الحادثة المثيرة للجدل بين مايكل شوماخر وجاك فيلنوف في سباق جائزة أوروبا الكبرى 1997، والتي وجد الحكام على إثرها أن شوماخر تعمّد الارتطام بسيارة فيلنوف، نتيجة لذلك تم استبعاده تماماً من البطولة تصوير: صور موتورسبورت

إضافة إلى الحادثة الشهيرة بين مايكل شوماخر وجاك فيلنوف خلال سباق أوروبا الكبرى 1997. حيث وجد الحكام حينها أن شوماخر قد تعمّد الارتطام بسيارة فيلنوف، ونتيجة لذلك تم استبعاده من كامل البطولة.

ونتيجة لدوره في الحادثة على متن سيارته فيراري مع جاك فيلنوف سائق ويليامز آنذاك خلال الجولة الحاسمة للموسم في 2017، حُرم الألماني من مركزه الثاني ضمن الترتيب العام كذلك.

ذلك القرار، مع نظام العقوبات المفصّل الذي تم اعتماده منذ ذلك الحين، يشيران إلى أنّ فيرشتابن قد يُحرم من اللقب في حال وجد الحكام أنه تسبب عن عمد بحادثة مع هاميلتون.