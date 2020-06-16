تحليل: كيف يُمكن أن تنجرّ نتائج غير مرغوبٍ فيها عن تغييرات الأرضيّة الأخيرة

لن يتمّ تجميد التطوير الانسيابيّ بشكلٍ كامل، حيث من المرجّح أن تبدو السيارات مختلفة للغاية من سباق إلى آخر في ظلّ سعي المصمّمين وراء الأداء من دون كلل.

لكنّ جانبًا واحدًا من تصميم السيارة سيبرز بشكلٍ فوري كشكلٍ مختلف في 2021 وهو شكل الأرضيّة الجديد الذي قدّمته "فيا" من أجل محاولة خفض الارتكازيّة بنسبة 10 بالمئة.

وتأتي هذه الخطوة لمساعدة بيريللي مزوّدة إطارات البطولة، التي تخطّط لمواصلة استخدام ذات بنية الإطارات والتركيبات للموسم الثالث على التوالي في 2021.

وكان من المتوقّع أن تواصل الفرق زيادة مستويات الارتكازيّة في تلك المنطقة من السيارة لولا تدخّل "فيا" الأخير، وهو ما كان ليخلق وضعًا قد لا تتمكّن فيه الإطارات من مجاراة الأحمال المسلّطة عليها.

وكنتيجة مباشرة لهذه الخطوة فقد أجرت "فيا" تغييرين في القوانين، حيث يبدو أنّ أوّلهما يحظر تواجد الفتحات والثقوب في مجال 100 ملم من حافة الأرضيّة، وهو ما دأبت الفرق على فعله منذ 2017.

قوانين الأرضيّة لموسم 2021 تصوير: جورجيو بيولا

أمّا التغيير الثاني فإنّه يتطلّب نزع قطعة قطريّة من الأرضيّة وهو ما سيُفاقم المشاكل التي يُواجهها المصمّمون في محاولتهم لحماية الأرضيّة والناشر من الاضطرابات الهوائيّة الناتجة عن الإطارات.

ثقوب الأرضيّة

تتميّز الثقوب والشروخ الطوليّة الأفقيّة لحافة الأرضيّة التي شهدنا تكثيف استخدامها في الأعوام الأخيرة أمام الإطارات الخلفيّة بأهدافها المتشابهة والمختلفة في آنٍ واحد.

تفاصيل أرضيّة سيارة هاس "في.اف20" تصوير: جورجيو بيولا

إذ أنّ الشروخ الأفقيّة على حافة الأرضيّة تعمل على إنشاء ستارٍ هوائيّ انسيابي يحمي التيارات الأخرى العابرة أسفل السيارة من الاضطرابات الأخرى الناتجة عن الإطارَات الأماميّة.

ناشر سيارة هاس "في.اف-20" تصوير: جورجيو بيولا

بالتزامن مع ذلك فإنّ الثقوب المائلة المتموضعة مباشرة أمام الإطارات الخلفيّة تُساعد على التقليل من تأثير تغيّر شكل الإطار عند ارتفاع سرعته وتسبّبه في اضطرابات هوائيّة تثبّط عمل الناشر.

وبحظر هذين التصميمين فإنّ على المصمّمين الانطلاق في مهمّة بحث عن طرق لاسترداد هذه الخسائر من جوانب أخرى، وهو ما قد تتسبّب فيه ابتكارات الفرق ببعض المشاكل مع صانعي القرار الذين يأملون خفض الارتكازيّة.

إذ أنّ التخلّي عن الآليات الميكانيكيّة الواضحة المسؤولة عن إنتاج ذلك التأثير سيؤدّي إلى محاولة تعويضها بوجهات تطوير لا تخضع إلى ذات قدر الرقابة.

نتيجة لذلك سنرى من دون شكّ تغييرات كبيرة في الحافة الأماميّة للأرضيّة، والألواح الجانبيّة ومجموعة الأسطح الأخرى لمحاولة تعويض تلك الخسائر. ومن المتوقّع أن تكون الفرق قد عوّضت بالفعل خسارة الـ 10 بالمئة بالفعل بحلول السباق الأوّل من موسم 2021.

ومن الواضح أنّ هذا التطوير لن يكون مجانيًا وسيأتي ذلك في توقيت تسعى فيه البطولة لخفض نفقاتها واعتماد سقفٍ للميزانيّات للمرّة الأولى.

وربّما كان من الأجدر الاقتصار على تخفيف تلك الحلول في الأرضيّة عوضًا عن حظرها بالكامل. وفي حين أنّ ذلك لم يكن ليُوفي ربّما بنسبة الـ 10 بالمئة، لكنّه كان ليكون حلًا أقلّ تكلفة على صعيد التطوير لاستعادة تلك الخسارة من خلال تبنّي مكوّنات أخرى وهياكل انسيابيّة جديدة على السيارة.

أمّا المشكلة الأخرى ففي حين أنّ هذا الحلّ يعترف به الجميع كوسيلة لخفض الارتكازيّة في مرحلة أولى، إلّا أنّه لا يضمن أنّ عواقب أخرى غير مرغوبٍ فيها قد تؤدّي إلى زيادة الارتكازيّة أكثر من الوضع الطبيعيّ.