إعداد وترجمة: خلدون يونس

عندما خرجت فيراري إلى الحلبة في فبراير خلال الانطلاقة الرسمية للاختبارات الشتوية في البحرين، لفتت سيارتها لموسم 2026 الأنظار على الفور.

تميزت SF-26 بجنيح مثير للاهتمام خلف أنبوب العادم في اليوم الأول، أُطلق عليه داخليًا اسم FTM، وفي اليوم التالي ظهرت بجناح خلفي أكثر إثارة للانتباه يدور بزاوية 180 درجة بين وضع المنعطفات ووضع الخطوط المستقيمة، وسرعان ما أُطلق عليه اسم جناح ماكارينا.

كان جناح العادم والجناح الخلفي المقلوب مجرد قمة جبل الجليد، وهما عنصران لهما تأثير محدود فقط على الأداء، لكنهما حصلا على قدر كبير من الدعاية بسبب مدى وضوحهما للجمهور. لكنهما أظهرا فريق فيراري أكثر ابتكارًا، يقود الطريق في مجال الابتكار بدلًا من اللحاق بمنافسيه.

ومنذ ذلك الحين، قدم كل من فريقي ريد بُل ومكلارين نسخته الخاصة من الجناح الخلفي المقلوب.

ويُعتقد أن فريق ريد بُل بدأ تطويره بشكل مستقل عن فيراري، بينما أدركت مكلارين أنها فوتت فرصة عندما رأت حل فيراري وبدأت في تطوير نسختها الخاصة.

كما جرى نسخ جناح عادم فيراري على نطاق واسع، وإن كان ذلك بفاعلية أقل، لأن الفريق الإيطالي اتخذ قرارات تصميمية محددة في الجزء الخلفي من السيارة لاستيعابه، ما جعل إعادة هندسة وإنتاج نظام FTM أمرًا صعبًا.

لويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

إن سيارة فيراري المبتكرة بشكل مثير للاهتمام لعام 2026 ليست محض صدفة. إنها نتيجة دفع واعٍ من مدير الفريق فريدريك فاسور للقضاء بشكل أكبر على ثقافة إلقاء اللوم، ودفع مارانيللو لتصبح أقل خوفًا من خوض المخاطر.

وضمن حديثه إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" في مقابلة شاملة تناولت العديد من المواضيع، أوضح فاسور أن الفريق بحاجة إلى تغيير الذهنية على جميع المستويات، وليس فقط في تصميم الانسيابية، لترك قدر أقل من الأداء على الطاولة.

ففي الفورمولا 1، تتراكم الهوامش الصغيرة المهدرة في كل مكان بسرعة، ومع تقارب مستويات شبكة الانطلاق، يمكن أن يعني ذلك الفارق بين الانطلاق من الصف الأول والتأهل في المركز السادس.

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"صحيح أنه منذ اليوم الأول كان لدي شعور بأن علينا خوض المزيد من المخاطر"، أوضح فاسور.

"المزيد من المخاطر على الحلبة، والمزيد من المخاطر في الابتكار، وفي التطوير لاتخاذ اتجاه مختلف مقارنة بالآخرين، وليس اتباع الآخرين".

وسواء تعلق الأمر بالتصميم أو اختيار إعداد السيارة أو استراتيجية السباق، فإن هذه المخاطر لا تنجح دائمًا، وبينما فاز سائقاها شارل لوكلير ولويس هاميلتون بجائزة كبرى هذا العام مع سيارة أكثر تنافسية، كانت هناك أيضًا أمثلة اتخذت فيها فيراري الاتجاه الخاطئ.

لكن فاسور مقتنع بأنه كلما طال تبني فريقه للذهنية الجريئة، أصبح اتخاذ قراراته أفضل.

"أحيانًا تؤتي ثمارها، وأحيانًا لا تفعل"، قال.

"عندما تكون عدائيًا بعض الشيء في الاستراتيجية، تكون أحيانًا عبقريًا، كما حدث في برشلونة، وأحيانًا لا تكون كذلك".

"أعتقد أننا بحاجة إلى تطوير هذه الذهنية لأنك تتحسن في خوض المخاطر. ستتحسن في تقييم المخاطر. ستتحسن في القدرة على اتخاذ القرارات، وهذا يعني أنه يتعين علينا مواصلة القيام بذلك، وسنصبح أفضل وأفضل من سباق إلى آخر".

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري الصورة من قبل: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

يستغرق تغيير ثقافة الشركة وقتًا، ولهذا السبب استحوذ هذا الأمر على قدر كبير من تركيز فاسور منذ انضمامه إلى الفريق في بداية عام 2023. لكن الابتكار في المصنع لا يأتي من دون مخاطر محتملة أيضًا.

وفي ظل سقف التكاليف وقيود التطوير المفروضة، لا تستطيع الفرق ببساطة طرح الأفكار، وإنفاق الأموال، ثم الانتظار لمعرفة ما سينجح منها.

"أنا سعيد جدًا بما قمنا به من ناحية خيارات التطوير، لأنه مع سقف التكاليف، عندما تتخذ هذا الاتجاه، فإذا لم يؤتِ ثماره، فسيكون الأمر سلبيًا"، أوضح فاسور.

"الأمر ليس أنه إذا لم يؤتِ ثماره، فهذه مجرد خيبة أمل. لأنك ببساطة تضع أموالك، وتراهن على شيء ما".

وأكد فاسور أنه "أكثر من حريص" على مواصلة فيراري قيادة الطريق في مجال الابتكار، ويعتقد أن ثقافة الشركة المتغيرة تساعد مهندسيها على الشعور بالدعم بدلًا من الشعور بأنهم مضطرون إلى اتباع نهج آمن خوفًا من العواقب.

"كان من المهم أن يشعر أفراد الفريق بدعم الشركة لهم عندما كانوا يبتكرون"، قال الفرنسي.

"آمل أن تكون هذه مجرد بداية لهذه العملية، وأن نتمكن من مواصلة اتباع النهج نفسه والديناميكية نفسها.

"سنشهد تقاربًا في الاتجاهات التي نتخذها، لأن أحد الجوانب المفضلة في الفورمولا 1 هو أيضًا تقليد الآخرين. لكن إذا استطعنا البقاء متقدمين بخطوة واحدة وقيادة المجموعة في بعض المواضيع وبعض المشاريع، فأنا أكثر من حريص على ذلك".

"من المؤكد أن الأمر سيصبح أكثر صعوبة شيئًا فشيئًا، لكن التحدي سيكون نفسه بالنسبة إلى الجميع".