تحليل: كيف ستتأقلم فرق الفورمولا واحد مع بروتوكولات السلامة لمرض "كوفيد-19"

قاد لانس سترول سيارة "آر.بي20" ضمن مسافة الـ 100 كلم المسموح بها في يوم التصوير الترويجيّ، لكنّ الفريق استغلّ تلك الفرصة للتحضير لبداية الموسم عبر اختبار قيود التباعد الاجتماعيّ واستخدام أدوات الحماية المفروضة من قبل "فيا" في عطلة نهاية أسبوع السباق.

ويعتقد غرين أنّ تغيير وحدة الطاقة على سبيل المثال سيتطلّب ضعف الوقت الطبيعيّ، مشدّدًا على أنّ جميع الفرق ستحاول التركيز على الكفاءة والموثوقيّة طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال البريطاني: "الوضع مختلفٌ جدًا وسيفرض تحديًا كبيرًا. يتمحور كلّ شيء حول احترام المسافات بين المهندسين عندما يعملون على السيارة، وكذلك نوع معدّات الحماية الشخصيّة التي يرتدونها".

وأكمل: "يؤدّي ذلك إلى تغيير الوقت اللازم لإتمام العمل على السيارة. بعض الأعمال تتطلّب وقتًا أطول بكثير الآن، وعلينا التحكّم في ذلك. لدينا قدرٌ محدّدٌ من الوقت المتاح للعمل على السيارة في المرآب عندما نكون في بيئة تسابق، ولا يجب أن ننسى فترة حظر التجوال في خطّ الحظائر".

وأردف: "لذا علينا الآن النظر في قدر الوقت الذي يتطلّبه تغيير أو تعديل بعض المكوّنات على السيارة، وإعادة جدولة تلك العمليّات للتأكّد من أنّنا نقوم بما نحتاج للقيام به فقط في عطلة نهاية أسبوع السباق وعدم خرق قوانين حظر التجوال. ذلك جزءٌ كبيرٌ ممّا حاولنا فهمه".

المارشالز تصوير: صور موتورسبورت

وأشار غرين إلى أنّ تغييرات وحدات الطاقة غير المخطّط لها باتت أصعب بكثيرٍ الآن وقد تؤدّي إلى تفريط سائقٍ في حصّة ما بعد الظهر في حال واجه مشكلة تقنيّة في الحصّة الصباحيّة.

وقال بخصوص ذلك: "نأمل أن لا نكون مضطرّين لإجراء تغيير مستعجل، ذلك مؤكّد! أتوقع أنّ تغيير محرّكٍ الآن سيتطلّب ضعف الوقت الطبيعي. يُمكن لعددٍ محدود من الطاقم العمل على السيارة في أيّ وقتٍ، وذلك يحدّ من سرعة تغيير وحدة الطاقة. ستواجه تحديًا اعتمادًا على الوقت الذي تحتاج فيه لتغيير وحدة الطاقة".

وأكمل: "ما لا تريده هو مجابهة الكثير من العمل في عطلة نهاية الأسبوع الآن، تلك هي الرسالة الواضحة التي استنتجناها. علينا أن نكون حذرين للغاية ونركّز على الأجزاء المهمّة من عطلة نهاية الأسبوع والقيام بالأمور بكفاءة ومن ثمّ تلتفت إلى الجوانب الأخرى. عليك تعزيز تركيزك أكثر".

وواصل حديثه بالقول: "يتعلّق الأمر بالتأكد من تجميع السيارة بالشكل الصحيح، كي لا نضطرّ لتغيير موّنات لا نرغب عادة بتغييرها. لذا فإنّ الموثوقيّة ستلعب دورًا أساسيًا في الإبقاء على سير الأمور على نحوٍ سلس. حالما تواجه مشكلة كبيرة في الموثوقيّة فإنّ ذلك سيُجهد الفريق من أجل تصليح أو تعديل ما يجب العمل عليه في الوقت المناسب".

سيارة ألكسندر ألبون، ريد بُل ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت

كما أشار غرين إلى أنّ على السائقين أن يكونوا حذرين أكثر حيال التعرّض للحوادث: "لدينا سائقان يجب أن يعيا أنّهما في حال تعرّضا لحادث خلال حصّة تجارب ولحق الكثير من الضرر بالسيارة فإنّ ذلك سيتطلّب وقتًا أطول بكثير لتصليحه. أعتقد بأنّهما سيكونان واعيان بذلك".

وقال غرين أنّه بالرغم من أنّ فريق ريسينغ بوينت من بين الفرق القادرة على اختبار سيارة قبل التوجّه إلى النمسا، فإنّ ذلك لا يعني تمتّعه بأيّ أفضليّة في الحقيقة.

وقال: "كان اكتشافًا محدودًا للغاية لهذا النوع من العمل في الحقيقة. يُمكنك محاولة القيام بالكثير من العمل في المصنع إن أردت، لكنّنا حاولنا تطبيق ذلك في بيئة حيّة".

وأكمل: "تعلّمنا الكثير بالتأكيد، وسنجري تغييرات على مدار الأحداث الأولى المقبلة للتأقلم. منحتنا هذه التجارب فكرة حقيقيّة على مدى صعوبة عطلة نهاية الأسبوع أثناء تشغيل السيارة. أعتقد بأنّ بعض الفرق ستتّبع مقاربة مختلفة".

وأردف: "لا يستخدم الجميع وحدة طاقة مرسيدس، ولا فكرة لديّ عن بروتكول وحدة طاقة رينو، أو فيراري، لذا ستكون هناك اختلافات كبيرة".

واختتم بالقول: "نحاول التأقل مع الفريق الذي نعمل معه. ربّما ستتمتّع بعض الفرق الأخرى بكفاءة أكبر بسبب طريقة تأقلمها".