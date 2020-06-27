فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
4 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
18 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
33 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
60 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
67 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
88 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
116 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
123 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
137 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
151 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
موتورسبورت.كوم
موضوع

موتورسبورت.كوم "برايم"

الرئيسي
السابق
فورمولا 1 / تحليل

تحليل: كيف ستتأقلم فرق الفورمولا واحد مع بروتوكولات السلامة لمرض "كوفيد-19"

المشاركات
التعليقات
تحليل: كيف ستتأقلم فرق الفورمولا واحد مع بروتوكولات السلامة لمرض "كوفيد-19"
27-06-2020

قال آندي غرين المدير التقنيّ لفريق ريسينغ بوينت أنّ الحظيرة البريطانيّة تعلّمت الكثير حول بروتوكولات عطلة نهاية أسبوع السباق الجديدة المتعلّقة بوباء "كوفيد-19" عندما أكملت يوم التصوير الترويجيّ على حلبة سيلفرستون يوم الأربعاء الماضي، ومن بين تلك الدروس تطلّب بعض العمليات الروتينيّة في المرآب وقتًا أطول نتيجة القيود الجديدة.

قاد لانس سترول سيارة "آر.بي20" ضمن مسافة الـ 100 كلم المسموح بها في يوم التصوير الترويجيّ، لكنّ الفريق استغلّ تلك الفرصة للتحضير لبداية الموسم عبر اختبار قيود التباعد الاجتماعيّ واستخدام أدوات الحماية المفروضة من قبل "فيا" في عطلة نهاية أسبوع السباق.

ويعتقد غرين أنّ تغيير وحدة الطاقة على سبيل المثال سيتطلّب ضعف الوقت الطبيعيّ، مشدّدًا على أنّ جميع الفرق ستحاول التركيز على الكفاءة والموثوقيّة طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال البريطاني: "الوضع مختلفٌ جدًا وسيفرض تحديًا كبيرًا. يتمحور كلّ شيء حول احترام المسافات بين المهندسين عندما يعملون على السيارة، وكذلك نوع معدّات الحماية الشخصيّة التي يرتدونها".

وأكمل: "يؤدّي ذلك إلى تغيير الوقت اللازم لإتمام العمل على السيارة. بعض الأعمال تتطلّب وقتًا أطول بكثير الآن، وعلينا التحكّم في ذلك. لدينا قدرٌ محدّدٌ من الوقت المتاح للعمل على السيارة في المرآب عندما نكون في بيئة تسابق، ولا يجب أن ننسى فترة حظر التجوال في خطّ الحظائر".

وأردف: "لذا علينا الآن النظر في قدر الوقت الذي يتطلّبه تغيير أو تعديل بعض المكوّنات على السيارة، وإعادة جدولة تلك العمليّات للتأكّد من أنّنا نقوم بما نحتاج للقيام به فقط في عطلة نهاية أسبوع السباق وعدم خرق قوانين حظر التجوال. ذلك جزءٌ كبيرٌ ممّا حاولنا فهمه".

المارشالز

المارشالز

تصوير: صور موتورسبورت

وأشار غرين إلى أنّ تغييرات وحدات الطاقة غير المخطّط لها باتت أصعب بكثيرٍ الآن وقد تؤدّي إلى تفريط سائقٍ في حصّة ما بعد الظهر في حال واجه مشكلة تقنيّة في الحصّة الصباحيّة.

وقال بخصوص ذلك: "نأمل أن لا نكون مضطرّين لإجراء تغيير مستعجل، ذلك مؤكّد! أتوقع أنّ تغيير محرّكٍ الآن سيتطلّب ضعف الوقت الطبيعي. يُمكن لعددٍ محدود من الطاقم العمل على السيارة في أيّ وقتٍ، وذلك يحدّ من سرعة تغيير وحدة الطاقة. ستواجه تحديًا اعتمادًا على الوقت الذي تحتاج فيه لتغيير وحدة الطاقة".

وأكمل: "ما لا تريده هو مجابهة الكثير من العمل في عطلة نهاية الأسبوع الآن، تلك هي الرسالة الواضحة التي استنتجناها. علينا أن نكون حذرين للغاية ونركّز على الأجزاء المهمّة من عطلة نهاية الأسبوع والقيام بالأمور بكفاءة ومن ثمّ تلتفت إلى الجوانب الأخرى. عليك تعزيز تركيزك أكثر".

وواصل حديثه بالقول: "يتعلّق الأمر بالتأكد من تجميع السيارة بالشكل الصحيح، كي لا نضطرّ لتغيير موّنات لا نرغب عادة بتغييرها. لذا فإنّ الموثوقيّة ستلعب دورًا أساسيًا في الإبقاء على سير الأمور على نحوٍ سلس. حالما تواجه مشكلة كبيرة في الموثوقيّة فإنّ ذلك سيُجهد الفريق من أجل تصليح أو تعديل ما يجب العمل عليه في الوقت المناسب".

سيارة ألكسندر ألبون، ريد بُل ريسينغ

سيارة ألكسندر ألبون، ريد بُل ريسينغ

تصوير: صور موتورسبورت

كما أشار غرين إلى أنّ على السائقين أن يكونوا حذرين أكثر حيال التعرّض للحوادث: "لدينا سائقان يجب أن يعيا أنّهما في حال تعرّضا لحادث خلال حصّة تجارب ولحق الكثير من الضرر بالسيارة فإنّ ذلك سيتطلّب وقتًا أطول بكثير لتصليحه. أعتقد بأنّهما سيكونان واعيان بذلك".

وقال غرين أنّه بالرغم من أنّ فريق ريسينغ بوينت من بين الفرق القادرة على اختبار سيارة قبل التوجّه إلى النمسا، فإنّ ذلك لا يعني تمتّعه بأيّ أفضليّة في الحقيقة.

وقال: "كان اكتشافًا محدودًا للغاية لهذا النوع من العمل في الحقيقة. يُمكنك محاولة القيام بالكثير من العمل في المصنع إن أردت، لكنّنا حاولنا تطبيق ذلك في بيئة حيّة".

وأكمل: "تعلّمنا الكثير بالتأكيد، وسنجري تغييرات على مدار الأحداث الأولى المقبلة للتأقلم. منحتنا هذه التجارب فكرة حقيقيّة على مدى صعوبة عطلة نهاية الأسبوع أثناء تشغيل السيارة. أعتقد بأنّ بعض الفرق ستتّبع مقاربة مختلفة".

وأردف: "لا يستخدم الجميع وحدة طاقة مرسيدس، ولا فكرة لديّ عن بروتكول وحدة طاقة رينو، أو فيراري، لذا ستكون هناك اختلافات كبيرة".

واختتم بالقول: "نحاول التأقل مع الفريق الذي نعمل معه. ربّما ستتمتّع بعض الفرق الأخرى بكفاءة أكبر بسبب طريقة تأقلمها".

سيارة كارلوس ساينز الإبن، مكلارين

سيارة كارلوس ساينز الإبن، مكلارين

تصوير: صور موتورسبورت

المقال التالي
هاميلتون: افتقار الفورمولا واحد للتنوّع العرقي في عهد إكليستون "أمر منطقي تمامًا"

المقال السابق

هاميلتون: افتقار الفورمولا واحد للتنوّع العرقي في عهد إكليستون "أمر منطقي تمامًا"

trending اليوم

براون يحذّر من أن موسم الفورمولا واحد في 2020 قد لا يكون مكتملًا مثل المتوقع
فورمولا 1 / فورمولا 1

براون يحذّر من أن موسم الفورمولا واحد في 2020 قد لا يكون مكتملًا مثل المتوقع

الفورمولا واحد "تتبرأ" من تعليقات إكليستون حول العنصرية
فورمولا 1 / فورمولا 1

الفورمولا واحد "تتبرأ" من تعليقات إكليستون حول العنصرية

هاميلتون: افتقار الفورمولا واحد للتنوّع العرقي في عهد إكليستون "أمر منطقي تمامًا"
فورمولا 1 / فورمولا 1

هاميلتون: افتقار الفورمولا واحد للتنوّع العرقي في عهد إكليستون "أمر منطقي تمامًا"

أحدث الأخبار

تحليل: كيف ستتأقلم فرق الفورمولا واحد مع بروتوكولات السلامة لمرض "كوفيد-19"
فورمولا 1 / فورمولا 1

تحليل: كيف ستتأقلم فرق الفورمولا واحد مع بروتوكولات السلامة لمرض "كوفيد-19"

هاميلتون: افتقار الفورمولا واحد للتنوّع العرقي في عهد إكليستون "أمر منطقي تمامًا"
فورمولا 1 / فورمولا 1

هاميلتون: افتقار الفورمولا واحد للتنوّع العرقي في عهد إكليستون "أمر منطقي تمامًا"

براون يحذّر من أن موسم الفورمولا واحد في 2020 قد لا يكون مكتملًا مثل المتوقع
فورمولا 1 / فورمولا 1

براون يحذّر من أن موسم الفورمولا واحد في 2020 قد لا يكون مكتملًا مثل المتوقع

الفورمولا واحد "تتبرأ" من تعليقات إكليستون حول العنصرية
فورمولا 1 / فورمولا 1

الفورمولا واحد "تتبرأ" من تعليقات إكليستون حول العنصرية

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

براون يحذّر من أن موسم الفورمولا واحد في 2020 قد لا يكون مكتملًا مثل المتوقع

2
فورمولا 1

الفورمولا واحد "تتبرأ" من تعليقات إكليستون حول العنصرية

3
فورمولا 1

هاميلتون: افتقار الفورمولا واحد للتنوّع العرقي في عهد إكليستون "أمر منطقي تمامًا"

أحدث ملفات الفيديو

عندما فاز فرينتزن بالسباق وبقدم مكسورة 03:01
فورمولا 1

عندما فاز فرينتزن بالسباق وبقدم مكسورة

سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2005 الفوضوي 03:41
فورمولا 1

سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2005 الفوضوي

لماذا تمّ منع قنوات 09:30
فورمولا 1

لماذا تمّ منع قنوات "أف-دكت" في الفورمولا واحد؟

سلسلة #thinkingforward: مقابلة مع غونتر شتاينر 21:17
فورمولا 1

سلسلة #thinkingforward: مقابلة مع غونتر شتاينر

05:59
فورمولا 1

"لو غران راندي-فو": الفيلم الرسمي

أحدث الأخبار

تحليل: كيف ستتأقلم فرق الفورمولا واحد مع بروتوكولات السلامة لمرض "كوفيد-19"
فورمولا 1

تحليل: كيف ستتأقلم فرق الفورمولا واحد مع بروتوكولات السلامة لمرض "كوفيد-19"

هاميلتون: افتقار الفورمولا واحد للتنوّع العرقي في عهد إكليستون "أمر منطقي تمامًا"
فورمولا 1

هاميلتون: افتقار الفورمولا واحد للتنوّع العرقي في عهد إكليستون "أمر منطقي تمامًا"

براون يحذّر من أن موسم الفورمولا واحد في 2020 قد لا يكون مكتملًا مثل المتوقع
فورمولا 1

براون يحذّر من أن موسم الفورمولا واحد في 2020 قد لا يكون مكتملًا مثل المتوقع

الفورمولا واحد "تتبرأ" من تعليقات إكليستون حول العنصرية
فورمولا 1

الفورمولا واحد "تتبرأ" من تعليقات إكليستون حول العنصرية

الخيام والمظلات تحل مكان مقرات الفرق المتنقلة في بادوك جائزة النمسا الكبرى
فورمولا 1

الخيام والمظلات تحل مكان مقرات الفرق المتنقلة في بادوك جائزة النمسا الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.