تحليل: كيف عقّد فيرستابن وآودي قرارات سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

رغم أن بعض القرارات الهامة قد اتخذت بالفعل، مثل انتقال لويس هاميلتون إلى فيراري وتجديد عقد فرناندو ألونسو مع أستون مارتن، لكن ما زالت هناك الكثير من العقود المثيرة للاهتمام الكبير.

وما يزيد الوضع غرابة هو اختلاف الجداول الزمنية للأطراف المعنية، ما يعني تعقيداً هائلاً للسائقين والفرق على حدّ سواء لمحاولة إيجاد الطريق الأفضل والأمثل.

من جهة، فإن فرقاً مثل مرسيدس وريد بُل مرتاحة نسبياً إزاء سير الأمور وتنتظر توضّح المزيد من الصورة العامة قبل اتخاذ القرارات إزاء موسم 2025.

في ريد بُل، يقوم سيرجيو بيريز بعمل جيد بما يكفي لتبرير تمديد عقده مجدداً، لكنه عانى سابقاً من تراجع تأديته رغم البداية القوية في الماضي.

لهذا، فإن الفريق يريد الانتظار - ربما حتى الصيف - لتحديد هوية السائق الذي يقود بجوار بطل العالم ماكس فيرستابن.

مرسيدس بدورها تراقب الوضع عن كثب لتختار السائق المناسب كزميل لـ جورج راسل في موسم 2025، بديلاً عن هاميلتون.

ومن بين أولى الخيارات، أندريا كيمي أنتونيلي، الذي قامت العلامة الألمانية بتعزيز برنامج اختباراته بهدف تسريع عملية تأقلمه مع سيارات الفئة الأولى.

لكن هناك خيارات نظرية أخرها، من بينها ماكس فيرستابن الذي يمتلك القدرة على الخروج من فريقه ريد بُل إن لم تسر الأمور هناك كما يريد.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن فيرستابن يخطط بالفعل للبقاء مع ريد بُل حالياً، لكن وفي حال كانت هناك فرصة ولو 0.01 بالمئة لضمه، فإن مرسيدس لن تدخر أي جهد لذلك، وهذا ما عبّر عنه توتو وولف مدير الفريق مراراً وتكراراً.

لهذا السبب، لا يبدو أن أحداً يريد التسرع واتخاذ قرارات حاسمة قبل دراسة جميع التفاصيل عن كثب.

لكن مرسيدس بدورها تدرك أنه وفي حال لم ينتقل فيرستابن، واحتياج أنتونيلي إلى سنة إضافية في الفورمولا 2 فإنها ستحتاج بدورها إلى خطة بديلة.

لهذا السبب فإن السهام الفضية تدرس جميع الخيارات المتاحة، رغم أنها ليست في عجلة من أمرها.

لكن ورغم ذلك، فإن البعض قد لا يرغب بالانتظار طويلاً حتى العطلة الصيفية لحسم مستقبله.

وفي مركز التعارضات يبدو أن أحجار الدومينو تتقاطع عند آودي (ساوبر حالياً)، وخياراتها للسائقين.

حيث يبدو أن كارلوس ساينز ونيكو هلكنبرغ ضمن لائحة المصنّع الألماني، لكن المصادر تشير إلى أن آودي وفي حال لم تحسم رأيها بحلول شهر مايو، فإنها لا تنفي إمكانية مواصة البحث عن سائقين.

حيث ألمح أليساندرو ألوني برافي مدير فريق ساوبر على هامش جولة الصين أن آودي ملتزمة بالكامل ومستعدة لدخول سوق السائقين.

لكن من غير الواضح إن كان جدول آودي الزمني ضيقاً أم لا. رغم أن ذلك ربما يكون مرتبطاً بقرارات الشركة الأم. ما يعني أن سائقين أمثال ساينز قد يصبحون ضمن موقف صعب.

وفي حال لم يلتزم مع آودي الآن، هل سينتظر مقعداً في ريد بُل أو مرسيدس قد لا يكون متاحاً وربما يخاطر بكل شيء دفعة واحدة؟

هناك بعض القرارات الهامة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والسائقون يدركون ذلك، خاصة مع الاقتراب من حقبة القوانين الجديدة في 2026، وما قد يوقعون عليه الآن ربما يكون الخطوة الأولى نحو إمكانية المنافسة على الانتصارات والألقاب في المواسم التالية.