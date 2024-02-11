تحليل: كيف سيتأثر إرث هاميلتون في الفورمولا واحد بانتقاله إلى فيراري؟ 

ترجمة وإعداد: خلدون يونس

لقد باتت الفورمولا واحد فجأة أكثر إثارة بشكل كبير. توقيع لويس هاميلتون مع فيراري: حتى الآن، وبعد أسبوع، ما زال يبدو كأمر غريب حقاً بشكل حماسي، ويعطي لمحة عن الإثارة التي تنتظرنا في القريب العاجل.

مجريات هذا الانتقال ستتجلى كذلك خلال موسم 2024 في الفورمولا واحد أيضاً. لأنه وفي كل مرة يخرج فيها هاميلتون لوسائل الإعلام خلال موسمه الأخير مع مرسيدس، سيتربّع موضوع فيراري على كامل الحوار. وسواء أشعر بعدم الرغبة في الكلام - من باب احترام مرسيدس، الفريق الذي سيكون قد شارك معه لمدة 12 موسماً بحلول نهاية هذا العام - أم لا، فإن طريقة تصرفه في هذا الصدد لا تزال غير معروفة.

ولا بد أن البريطاني مضطر للتكيف مع مثل هذه الأسئلة في سيناريوهات متنوعة. على سبيل المثال، إذا تبين أن سيارة مرسيدس الجديدة قد تفوقت بشكل واضح على سيارة فيراري 2024.

وفي الحقيقة، فإن هذه الخطوة لم تكن متوقعة حتى من قبل توتو وولف، مدير فريق مرسيدس. لكن عندما وصل هاميلتون إلى منزل مديره في أكسفوردشاير الأربعاء الماضي، كان وولف قد سمع بالفعل "شائعات قبل بضعة أيام" عن وجود أمرٍ ما صادم. كما كان هاميلتون قد تواجد في مصنع براكلي قبل فترة قصيرة لأخذ قياسات مقعده. وسيقوم بتجربة السيارة ضمن جهاز محاكاة مرسيدس بعد يوم من إعلان مغادرته المرتقبة.

وخلال حديث مع فنجان قهوة، أدلى هاميلتون بدلوه وتكلم مع وولف حول الخطوة الصادمة. تزامناً مع وصول مارك هاينز - الصديق المقرّب لـ هاميلتون العائد حديثاً للعمل ضمن معسكر بطل العالم سبع مرات - إلى براكلي لتقديم رسالة رسمية توضّح الوضع برمّته لفريق مرسيدس.

وكان هاميلتون يرغب بإخطار وولف شخصياً، وذلك تجنباً لأي تأخير قد يؤدي إلى عرقلة موسمه الأخير عبر انتشار المزيد من الشائعات غير المؤكدة. وقد أصرّ هاميلتون على إخبار وولف بالأمر مبكراً.

"هذا ما حصل بالضبط"، قال وولف. "ثم جمعَتنا محادثة جيدة. وها نحن هنا في هذا الوضع الآن".

كارلوس ساينز، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

وعملت مرسيدس وفيراري معاً لترتيب إعلان الخبر في اليوم التالي - الخميس 1 فبراير. كما يبدو كذلك أن تاريخ 31 يناير - حين قام هاميلتون بإعلام وولف بالخبر - ليس بسبب وجود بند في عقده يحدد هذا التاريخ كموعد نهائي لمثل هذه الخطوة.

الساعة 2 ظهراً يوم الخميس الماضي، ومع تواجد مكثف للصحفيين عند مدخل الساحة الدائرية لمبنى مرسيدس، تم جمع الفريق وإبلاغه بالوضع من قبل وولف والمدير التقني جايمس أليسون. وكانت مداخلة وولف عبر الفيديو.

بالمقابل، ومن إسبانيا وصلت أول التقارير الإعلامية - بلد السائق السابق لـ فيراري، كارلوس ساينز - لتكشف أن الوضع المعقد للإسباني فيما يتعلق بوضعه مع فيراري كان، في الواقع، حقيقياً.

"أعلم أننا كنا في حالة تناغم جيدة . لقد قلنا ذلك في العلن وضمن الفريق. يجب عليكم أن تسألوا لويس لماذا قرر تغيير رأيه" توتو وولف

بعد خمس ساعات من بدء الاجتماع في براكلي، جاء التعليق الرسمي الأول لـ مرسيدس: أن هاميلتون سيغادر، بعدما وصف قراره في بيان للفريق بأنه "أحد أصعب القرارات التي كان عليّ اتخاذها".

تلتها فيراري ببيان قصير كالعادة توضح "سرورها بالإعلان أن لويس هاميلتون سينضم إلى الفريق في 2025". خمس دقائق لاحقاً، أصدر ساينز بياناً رصيناً كالعادة يتعهد فيه بـ "إعطاء كل ما لديه للفريق وللتيفوزي في جميع أنحاء العالم" فيما سيكون موسمه الرابع والأخير مع فيراري.

لكن كيف وصل الأمر إلى هذه النهاية؟ بعد خمسة أشهر فقط من التوقيع على عقد بدا وكأنه سيبقيه ضمن صفوف مرسيدس حتى حقبة قوانين المحركات الجديدة التي ستبدأ في 2026.

"أعلم أننا كنا في حالة تناغم جيدة . لقد قلنا ذلك في العلن وضمن الفريق" قال وولف. وكان هذا قبل تأكيد أنه وأليسون قد وافقا على عقدين جديدين مع الفريق، على ما يبدو بدون معرفة مسبقة أن نجم مرسيدس الرئيسي كان يفكر في المغادرة: "يجب عليكم أن تسأل لويس لماذا قرر تغيير رأيه..."

حتى الآن، لم يخرج هاميلتون بسبب رئيسي حول القرار إلا من خلال بيان مرسيدس ذلك، بالإضافة إلى المنشور على "إنستغرام" السبت الماضي، الذي بلغ 416 كلمة. ولكن من المهم هنا العودة إلى عطلة نهاية الأسبوع في مونزا العام الماضي، حيث تم الإعلان أن هاميلتون وجورج راسل قد وقعا عقديهما الحاليين مع مرسيدس. حيث تم الكشف أن عقد هاميلتون لعامين، مع تمديد عقد راسل حتى نهاية الموسم المقبل أيضاً. ولكن يبدو أن موسم 2025 في عقده كان كخيار فقط.

جيروم دامبروسيو، مع توتو وولف مدير فريق مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

العنصر الأول في محاولة فهم ذلك يتمحور حول كيفية موافقة مرسيدس على الصفقة، وعلى الرغم من خطر مغادرة هاميلتون، لكن السهام الفضية كانت ترغب في الاحتفاظ بخياراتها مفتوحة لموسم 2026 وما بعده.

حيث قال وولف، الذي تميزت تصريحاته بالعقلانية كالعادة في مؤتمر صحفي مع وسائل إعلام الفورمولا واحد يوم الجمعة الماضي: "شعرنا أن عقداً طويل الأجل سيقيّد خياراتنا في المستقبل".

الجانب الآخر من هذا يدور حول رغبة هاميلتون في التزام أطول. وعندما حصل على ذلك عبر عرض فيراري - "كعقد لعدة مواسم" في ذلك البيان القصير - وجد فيه فرصة للجمع بين تلك الواقعية وبين هدف أكثر عاطفية وحساسية.

"الطريقة التي وصفها لي لا أستطيع أن أفهمها تماماً: أنه يحتاج إلى تحدٍ جديد، ويبحث عن بيئة مختلفة وأنها ربما هذه هي الفرصة الأخيرة للقيام بأمر مختلف"، قال وولف.

"نحن أشخاص عقلانيون، كنا نعلم أن توقيع عقد قصير الأمد قد يكون مفيداً لكلا الجانبين. لم نستطع الالتزام لفترة أطول. وقد قرر الخروج. نحترم تماماً حقك بتغيير رأيك. وهناك ظروف مختلفة".

وضمن منشوره على "إنستغرام"، تكلم هاميلتون بالفعل عن أحد أسباب قراره - مشيراً بشكل خاص إلى السحر الذي يمتلكه الحصان الجامح، الفريق الذي حقق أفضل فترة نجاح متواصل في الفورمولا واحد حين كان هاميلتون يبدأ مسيرته كناشئ مع مكلارين.

من جهة أخرى، تريد مرسيدس ألا يتضمن إطلاق سيارتها "دبليو15" الأربعاء المقبل أي اهتمام إعلامي خارجي، لذا قد لا تقيم أية مؤتمرات صحفية حتى التجارب الشتوية في البحرين، تفادياً لتعرض هاميلتون لأي من تلك الأسئلة حول مستقبله مع فيراري.

ولعل من أهم الأسئلة، ذلك الذي يدور حول تأثير ضمان مستقبل طويل الأمد في الفورمولا واحد على قرار البريطاني بالانتقال. ولا بد أن نجم مرسيدس كان يتساءل ما إذا كان سيستمر في البطولة لما بعد سن الأربعين، وهو أمر قد يتحقق عندما ينضم إلى فيراري.

"أشعر بأنني محظوظ للغاية، بعد أن حققت إنجازات مع مرسيدس لم أكن لأحلم بها كطفل، أنا الآن في وضع يسمح لي بتحقيق حلم آخر من أحلام الطفولة. قيادة سيارة فيراري حمراء" كتب بطل العالم سبع مرات.

لويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

"لا أزال أذكر شعور اتخاذ قرار القفز في المجهول عندما انضممت أول مرة إلى مرسيدس في 2013"، قال النجم البريطاني متابعاً.

"أعلم أن بعض الناس لم يفهموا ذلك حينها، ولكنني كنت على حق في اتخاذ تلك الخطوة وهو الشعور الذي أشعر به الآن أيضاً. أنا متحمس لرؤية ما يمكنني تقديمه في هذه الفرصة الجديدة وما يمكننا القيام به معاً".

"مع ذلك، في الوقت الحالي، لا أفكر في عام 2025. تركيزي على الموسم القادم والعودة إلى المضمار مع مرسيدس".

"أنا أكثر إصراراً من أي وقت مضى، أنا أكثر لياقة وتركيزاً أكثر من أي وقت مضى، وأريد مساعدة مرسيدس على الفوز مرة أخرى. أنا ملتزم تماماً بالعمل الذي يجب أن أقوم به ومصمم على إنهاء شراكتي مع الفريق على أفضل وجه".

"شكراً لكم جميعاً أنتم الذين كنتم في هذه الرحلة معي، لقد رفعتموني جميعاً أثناء سعيي نحو أحلامي وآمل أن أستمر في جعلكم فخورين. كما هو الحال دائماً، أرسل لكم حبي وطاقتي الإيجابية".

أما وولف فشدّد على أن مرسيدس تركز في العمل على "تقديم سيارة تمتلك وتيرة أفضل من سيارة الموسم الماضي". وتعقيباً على استبدال هاميلتون في 2025، قال وولف أن ذلك "أمر لا أريد الإسراع فيه"، رغم اعترافه بأن توقيت القرار "أضرّ بالفريق بعض الشيء"، نظراً لأن شارل لوكلير ولاندو نوريس قد جددا عقديهما مع فيراري ومكلارين لفترة طويلة.

"ربما كان أحد الأسباب وراء قراره هو فرصة التوقيع بعقد طويل الأمد مع فيراري وبالتالي إنهاء مسيرته المهنية بطريقة قوية. لم نتكلم إن كانت هذه الفرصة أفضل له هناك" توتو وولف

وسرت بعض التكهنات عقب تعليق وولف "بأنه ربما تكون هناك فرصة لاتخاذ قرار جريء"، بأنه يشير إلى ترقية سريعة لناشئ مرسيدس أندريا كيمي أنتونيللي.

لكن وتعليقاً على راسل، قال وولف: لدى جورج الإمكانيات ليكون السائق الرئيسي التالي في الفريق".

"إنه من جيل لاندو [نوريس] و [شارل] لوكلير. لا شك في أنني لا أتمنى قائد فريق جديداً أفضل منه، حين يغادر لويس. لا شك في ذلك".

"لدينا أساس قوي جداً، مع شاب سريع وموهوب وذكي في السيارة، ونحن ببساطة بحاجة إلى اتخاذ الاختيار الصحيح حول هوية السائق الثاني".

ورغم أن مرسيدس ستدخل موسم 2024 بمقاربتها المعروفة المرتكزة على "الشفافية والعدل" تجاه سائقيها، لكن وولف أوضح بأنه ومع مرور الموسم فستكون هناك "مراجعة" لما يمكن لـ هاميلتون الاطلاع عليه "لناحية المعلومات التقنية". وهذا إجراء اعتيادي متبع في الفورمولا واحد، لكن وولف أكد بوضوح "أنه لا يوجد أدنى شك بنزاهة لويس"، ومن المنطقي أن يضطلع راسل بدور أكبر لناحية تطوير السيارة التالية لموسم 2025.

وقريباً، سيبدأ هاميلتون بتحويل تركيزه الكامل نحو البدء من الصفر مع فيراري. وسيكون عليه تعلم الإيطالية - وهو أمر سيلعب دوراً هاماً في تعامله مع التيفوزي، الذي سيرحبون به وبشكل حارّ بالتأكيد - لكنه كذلك سيعيد إحياء العلاقة المتميزة التي جمعته مع فريدريك فاسور مدير فريق فيراري، والتي تعود إلى أيامه في منافسات فئات الناشئين ضمن سلسلة فورمولا 3 الأوروبية لموسم 2005 والتي تفوق فيها هاميلتون مع فريق "إيه أس أم" لـ فاسور، قبل تكرار الأمر نفسه في 2006 مع فريق آرت غراند بري الذي يمتلكه فاسور كذلك، ومن ثم ترقى للقيادة في الفورمولا واحد.

وما زال فاسور في طور بناء فيراري، وهذا ما أشار إليه هاميلتون حين قارن خطوته هذه بتلك التي قام بها مع مرسيدس قادماً من مكلارين، حين تلقى الكثير من الانتقادات والتشكيك، لكن ثبت في النهاية أنها الخطوة الصحيحة حيث حقق نجاحات منقطعة النظير مع السهام الفضية لاحقاً. وتاريخ البريطاني الزاخر يُشير إلى أنه حظي بصفقة ضخمة مع فيراري، حيث تشير التقديرات إلى أن مرتبه السنوي مع مرسيدس يبلغ 50 مليون جنيه استرليني، وبالتأكيد فإن مرتبه الجديد سيكون أكبر خاصة وأنه تم توقيع الصفقة من قبل جون إيلكان رئيس فيراري الذي تربطه به علاقة طيبة.

لويس هاميلتون يحتفل مع فريدريك فاسور تصوير: صور موتورسبورت

لكن هناك إمكانية لإنجازات أضخم كذلك ضمن صفقة الانتقال إلى فيراري، الفريق الأشهر في الفورمولا واحد.

إذ يعتبر خوان مانويل فانجيو ومايكل شوماخر، البطلين الوحيدين اللذين انضما إلى فيراري وحققا المزيد من الألقاب على متن السيارة الحمراء.

فقد فشل في ذلك أساطير آخرون أمثال آلان بروست، فرناندو ألونسو وسيباستيان فيتيل، بينما لم يحصل إيرتون سينا على مثل هذه الفرصة حتى، وهو السائق الذي يعتبره هاميلتون قدوة له.

هاميلتون، مثل شوماخر، حقق بالفعل الكثير من البطولات مع فريقين اثنين، وهذا معيار حقيقي في تقييم قوة أي سائق. وهما متعادلان بعدد الألقاب مع سبعة لكل منهما، وبالانضمام إلى فيراري فإن الحلم باللقب الثامن والانفراد بصدارة تاريخ الفورمولا واحد، قد يكون هدفاً ممكناً.

في حال أثمرت صفقة الانتقال إلى فيراري عن تحقيق الحلم الأكبر والنجاح المطلق، فإن النجم البريطاني لن ينضم إلى نادي العظماء وحسب، بل سيحفر اسمه بحروف لن تُمحى في سجلات التاريخ، وسيصبح البطل المطلق في هذه الرياضة!