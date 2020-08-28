تحليل: كيف ستكسر لفة قطب الانطلاق الأول على حلبة الصخير رقماً قياسياً صمد 46 عاماً

قدّرت الفورمولا واحد أن أزمنة اللفات خلال سباق البحرين 2020 مع المسار المعدّل، ستكون تحت 55 ثانية، ما سيضمن أن زمن لفة قطب الانطلاق الأول سيكون الأقصر في تاريخ البطولة.

وتحمل لفة قطب الانطلاق الأول على حلبة ديجون - الموطن السابق لجائزة فرنسا الكبرى، الرقم القياسي لأقصر زمن مُسجّل.

وتمّ استعمال تلك الحلبة للمرة الأولى في سباق 1974 بطولها الأصليّ البالغ ميلَين اثنين فقط. حيث سجل نيكي لاودا سائق فيراري آنذاك 58.79 ثانية، وكان أول وآخر زمن لفة لقطب الانطلاق الأول الذي يكسر حاجز الستين ثانية.

كما شهد السباق أيضاً اللفة الأسرع الأقصر في تاريخ البطولة مع 1.00.00 دقيقة سجلها جودي شيكتر سائق فريق تايريل، وهو الزمن المتوقع أن يُكسر كذلك على حلبة الصخير.

وكانت حلبة ديجون بشكلها الأولي قد استعملت في جائزة سويسرا الكبرى التي كانت خارج البطولة عام 1975، عندما سجل جان-بيير جارييه زمناً أبطأ بعض الشيء لقطب الانطلاق الأول مع 59.25 ثانية.

وبسبب الأزمنة القصيرة المسجلة عليها، ارتأت البطولة أن الحلبة قصيرة للغاية على سباقات الفورمولا واحد، حيث تمت إضافة مقطع إضافي لجائزة فرنسا الكبرى 1977، ليرتفع طولها إلى 2.3 ميل، ما انعكس بشكل واضح على أزمنة اللفات، حيث سجل ماريو أندريتي قطب الانطلاق الأول حينها مع دقيقة و12.21 ثانية.

لكن، وخلال المواسم اللاحقة ومع تطوّر السيارات وتصاعد استعمال الشواحن التوربينية بدأت أزمنة اللفات تتهاوى مجدداً، إذ في جائزة سويسرا الكبرى 1982 - التي باتت ضمن البطولة حينها - أحرز آلان بروست سائق رينو قطب الانطلاق الأول مع دقيقة و01.380 ثانية، والذي بقي ثاني أقصر لفة قطب انطلاق الأول في التاريخ.

وفي جائزة فرنسا الكبرى بعد عامين، لم يتمكن باتريك تومباي من مجاراة ذاك الأداء، ليسجل دقيقة و02.200 ثانية لصالح رينو، وهو الزمن الذي بقي صامداً كثالث أقصر لفة قطب انطلاق أول في التاريخ.

وبعد ديجون، تأتي حلبة كايالامي لناحية أقصر أزمنة اللفات، حيث جاء أقصر زمن لفة قطب انطلاق أول لجائزة جنوب أفريقيا الكبرى في موسم 1985 على يد نايجل مانسل.

وخلال المواسم السابقة، بدأت حلبة ريد بُل رينغ تشهد تناقصاً في أزمنة لفاتها مع مرور الوقت، وذلك بالنظر إلى ارتفاع وتحسن أداء السيارات المتواصل إضافة إلى إعادة سفلتة الحلبة عام 2016.

وبالفعل، فقد باتت لفة قطب الانطلاق الأول لذلك الموسم خامس أقصر لفة في تاريخ البطولة مع دقيقة و02.939 ثانية سجلها فالتيري بوتاس. بينما دخلت جائزة النمسا لموسمي 2018 و2019 المراكز العشرة الأولى لهذا التصنيف.

الحلبات الأخرى التي تحتل مكاناً ضمن المراكز العشرة الأولى هي واتكينز غلين، إضافة إلى مواسم 1968، 1969 و1970 لجائزة الولايات المتحدة الكبرى التي أقيمت على مسار بطول 2.35 ميلاً ضمن جميع نسخها. بينما تمّ تمديد المسار لاحقاً في 1971.

أقصر لفات قطب الانطلاق الأول في تاريخ الفورمولا واحد:

1. ديجون: نيكي لاودا، 58.79 ثانية - 1974

2. ديجون: آلان بروست، 1.01.380 ثانية - 1982

3. ديجون: باتريك تامباي: دقيقة و02.200 ثانية - 1984

4. كايالامي: نايجل مانسل، دقيقة و02.366 ثانية - 1985

5. سبيلبرغ: فالتيري بوتاس: دقيقة و02.939 ثانية - 2020

6. سبيلبرغ: شارل لوكلير، دقيقة و03.003 ثانية - 2019

7. واتكينز غلين: جاكي إيكس، دقيقة و03.07 ثانية - 190

8. سبيلبرغ: فالتيري بوتاس، دقيقة و03.130 ثانية - 2018

9. واتكينز غلين: يوشن رينت، دقيقة و03.62 ثانية - 1969

10. واتكينز غلين: ماريو أندريتي، دقيقة و04.20 ثانية - 1968

11. سبيلبرغ: فالتيري بوتاس، دقيقة و04.251 ثانية - 2017

12. بول ريكار: نايجل مانسل، دقيقة و04.402 ثانية - 1990

13. كايلامي: نيلسون بيكيه، دقيقة و04.871 ثانية - 1984

14. واتكينز غلين: غراهام هيل، دقيقة و05.48 ثانية - 1967

15. سيلفرستون: كيكي روزبرغ: دقيقة و05.591 ثانية - 1985

16. ديجون: رينيه آرنو، دقيقة و05.95 ثانية - 1981

17. سبيلبرغ: لويس هاميلتون، دقيقة و06.228 ثانية - 2016

18. كايالامي: آلان بروست، دقيقة و06.351 ثانية - 1982

19. بول ريكار: نايجل مانسل، دقيقة و06.454 ثانية - 1987

20. بول ريكار: إيرتون سينا، دقيقة و06.526 ثانية - 1986

21. كايالامي: باتريك تامباي، دقيقة و06.554 ثانية - 1983

22. براندز هاتش: نيلسون بيكيه، دقيقة و06.961 ثانية - 1986

23. سيلفرستون: نيلسون بيكيه، دقيقة و07.110 ثانية - 1987

24. سيلفرستون: غيرهارد بيرغر، دقيقة و07.110 ثانية - 1988

25. براندز هاتش: إيرتون سينا، دقيقة و07.169 ثانية - 1985