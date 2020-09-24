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تحليل: كيف ستُقلّص الفورمولا واحد مستويات الارتكازيّة مجدّدًا لموسم 2021

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تحليل: كيف ستُقلّص الفورمولا واحد مستويات الارتكازيّة مجدّدًا لموسم 2021

تمّ تغير قوانين الفورمولا واحد بالفعل من أجل خفض الارتكازيّة للعام المقبل، كي لا يتمّ إجهاد إطارات بيريللي بشكلٍ مفرط نتيجة القوى المتزايدة.

أظهر مستوى التقدّم الذي حقّقته الفرق خلال النصف الأوّل من الموسم أنّ خطّة "فيا" الأصليّة – عبر تقليص بنسبة 10 بالمئة من الارتكازيّة – لم يكن كافيًا.

لذا مع اتّجاه بيريللي للإبقاء على الإطارات الحاليّة لعامٍ ثالثٍ على التوالي، قبل الانتقال إلى إطارات الـ 18 إنشًا في 2022، فقد أقدمت الهيئة الحاكمة على تبنّي المزيد من التغييرات في القوانين.

يُؤمل أن تسمح هذه التعديلات بتقليص الأحمال المسلّطة على الإطارات، وهو ما سيؤدّي إلى عدم دفع بيريللي لاعتماد مستويات ضغطٍ عالية مثلما كان عليه الحال هذا العام.

كارلوس ساينز الإبن، مكلارين

كارلوس ساينز الإبن، مكلارين

تصوير: صور موتورسبورت

ويتطلّب التغيير الأساسيّ من الفرق قطع جزء من الأرضيّة عند المنطقة التي تسبق الإطار الخلفيّ.

لكن في حين أنّ الفرق كانت لا تزال تتوقّع تعويض بعض الأداء الذي ستخسره نتيجة الحدّ من الفتحات والشروخ على حافة الأرضيّة، فإنّه سيتمّ منعها من ذلك الآن.

وكإجراء إضافيّ، وللمساعدة على بلوغ أهداف خفض الارتكازيّة تلك، أجرت "فيا" تغيرات على القوانين المتعلّقة بالشفرات على قنوات تهوية المكابح والأشرطة العموديّة على الناشر.

قوانين شفرات وسط الناشر لموسم 2021
شفرات قنوات تهوية المكابح في 2021

وفي ما يتعلّق بشفرات قناة تهوية المكابح، فإنّ الهيئة الحاكمة ستُشدّد على أنّ عرضها الأقصى لا يجب أن يتجاوز 40 ملم أسفل خطّ المحور، بينما لن يُسمح لشفرات الناشر إلّا بارتفاعٍ أقصى يبلغ 50 ملم أعلى من السطح المعياري.

ولن تُغيّر هذه التغييرات الأحدث في القوانين الكثير بالنسبة للمصمّمين، إذ أنّهم قاموا بإعادة تصميم هذه الأسطح في الحقيقة من أجل الأخذ بالحسبان التغييرات السابقة الأخرى لخفض الارتكازيّة.

كارلوس ساينز الإبن، مكلارين

كارلوس ساينز الإبن، مكلارين

تصوير: صور موتورسبورت

وبدأت الفرق العمل على سيارات العام المقبل منذ فترة، مثلما أظهر تعطّش مكلارين لاختبار أرضيّة بتصميم 2021 خلال التجارب الحرّة الأولى ضمن جائزة بلجيكا الكبرى.

وتأمل الحظيرة البريطانيّة أن يُساعدها ذلك على فهم مدى تأثير ذلك على التوازن، إلى جانب جمع بيانات من أرض الواقع لمقارنتها مع ما تمّ التحصّل عليه من أنظمة المحاكاة ونفق الهواء.

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