تحليل: كيف تهدف تصاميم قمرة القيادة الجديدة لتفادي تكرار معاناة السائقين في جولة قطر

احتاج بعض السائقين إلى عناية طبية بعد السباق بسبب ظروف الحرارة الشديدة والرطوبة المرتفعة، حتى أن لوغان سارجانت سائق ويليامز انسحب ولم يكمل.

ونتيجة لذلك طالبت "فيا" بإيجاد حلول لتفادي تكرار ذلك مجدداً. لكن موعد السباق المقبل في قطر، قد تم دفعه حتى نهاية نوفمبر 2024، وذلك سيساعد بشكل إيجابي نظراً لأن الحرارة ستكون أكثر اعتدالاً.

لكن، وضمن السعي لتبريد قمرات القيادة، بات على الفرق الآن إضافة بعض التفاصيل في الهيكل بدءاً من الموسم المقبل.

هذه "الزائدة" الجديدة، مثلها مثل الفتحة الصغيرة في مقدمة الأنف، ستكون محددة في حجمها كي لا تؤثر على الأداء الانسيابي للسيارة، ومنعاً لأية محاولات استفادة منها لاحقاً.

ونظراً لأنها خيار إضافي للفرق، لذا بالإمكان اختيار استعمالها بدلاً من فتحة مقدمة الأنف، وذلك في حال كان لها تأثير انسيابي أو ضمن مسعى خفض الوزن بطريقة مناسبة.

بالطبع، يمكن للفرق استعمال مزيج من الحلَّين واختيار أي منهما يؤمن تبريداً أفضل للسائق مقابل الأداء الانسيابي على حلبات محددة.

وآخر فريق استعمل زائدة التبريد في الهيكل، كانت مرسيدس في 2014، وذلك وفقاً للقوانين المرعية حينها.

وبشكل مثير للاهتمام، لم تعتمد بعض الفرق فتحة التبريد في مقدمة الأنف خلال جائزة قطر الكبرى، ما أثار تساؤلات حيال إمكانية فرض مثل هذا الأمر في حال دعت الضرورة.

تصوير: جورجيو بيولا تفاصيل جانب جناح سيارة ريد بُل 2023

وهناك تغييرات في القوانين كذلك بهدف الحدّ من استعمال المعدن في أرضية السيارة، مع مكونات لم تعد مسموحة في الحواف الجانبية للأرضية والحواف الأخرى. الاستثناء الأوضح لذلك هو استعمال الأربطة أو المشدّات ما بين الأرضية وحافة الجانح، وأية مكونات معدنية مستعملة للحماية من التآكل.

وتشير التغييرات إلى أن الفرق قد تستعمل مكونات معدنية كطريقة للحدّ من الانحناء ولتقديم فاعلية انسيابية، لكن هناك بعض المخاوف حيال إمكانية تناثر المزيد من القطع في حالة الحوادث.

وهناك تغيير آخر سيُلزم الفرق بإضافة قطعة تمنع الرفرفة في الجانح الأمامي من الانثناء بأكثر من 40 ميليمتراً المسموحة ضمن القوانين.