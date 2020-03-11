تحليل: كيف أقدمت ريد بُل على ضربة تقنيّة أولى في مواجهة مرسيدس

مثّلت وحدة طاقة فيراري من موسم 2019، ونظام "داس" الخاص بمرسيدس وسيارة ريسينغ بوينت "مرسيدس الورديّة" مواضيع ساخنة حتّى الآن، لكنّ معركة تقنيّة أخرى حُسمت بالفعل مبكّرًا، حيث أدّى استفسارٌ تقدّمت به ريد بُل إلى إجبار "فيا" على توضيح موقفها بشأن حلٍ استخدمته مرسيدس في 2019 وكانت تنوي مواصلة اعتماده هذا الموسم.

إذ أنّ قناة تهوية المكابح الخلفيّة ونقطة التثبيت العلويّة لنظام التعليق على سيارة مرسيدس "دبليو10" وخليفتها لموسم 2020 "دبليو11" تتضمّنان ما اعتقد الفريق بأنّه تأويلٌ ذكيٌ للقوانين. إذ أنّه تصميمٌ يُعوّل على نقطة تثبيت نظام التعليق لإنشاء فتحة إضافيّة أعلى قناة تهوية المكابح الأساسيّة (السهم الأحمر في الصورة أسفله)، والتي بدورها توفّر الهواء نحو الفراغ المتواجد أعلى علبة المكابح.

الفتحة الخلفية لسيارة مرسيدس دبليو10 تصوير: جورجيو بيولا

يُوفّر ذلك مكاسب في التبريد تُساعد على صعيد إدارة عمر الإطارات، كونها تُقلّص من انتقال الحرارة بين المكابح والهيكل المعدنيّ للإطار، وهو نشاطٌ عادة ما يُساهم في تحمية الإطار.

وتتعلّق المسألة التي طرحتها ريد بُل إلى قسمٍ في المادة 5.1 من اللوائح التقنيّة:

"تُعتبر قنوات الهواء حول المكابح الخلفيّة جزءًا من نظام الكبح ولا يجب أن تبرز إلى مستوى أكثر من:

1.أ سطحٍ موازٍ للأرض ويتواجد عند مستوى أعلى بـ 160 ملم من خطّ الوسط الأفقيّ للعجلة.

ومن الواضح أنّ الفتحة التي يُشكّلها تصميم نقاط تثبيت نظام التعليق تتواجد أعلى من قياس الـ 160 ملم، لذا أكّدت "فيا" أنّ الفرق التي تستخدم هذا الحلّ ستكون مضطرّة لإجراء تعديلات.

وقتٌ للتأقلم

بالنظر إلى عدم حصول الفرق المتأثّرة بهذه المستجدّات على الكثير من الوقت لتعديل المكوّنات المعنيّة قبيل جائزة أستراليا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري، فقد كان من الضروريّ على "فيا" تقديم حلٍ بديل. نتيجة لذلك اقترحت "فيا" تشكيل فتحة تصريف بحجمٍ مشابه في آخر نقاط التثبيت من أجل السماح للهواء بالعبور مباشرة، أو أن يتمّ إغلاق الفتحة بالكامل. ولا يُمكن استخدام الحلّ الثاني سوى في حدثين، حيث تفرض "فيا" اعتماد نسخة ممتثلة بالكامل للقوانين إثر ذلك.

نظام التعليق الخلفي لسيارة ريسينغ بوينت آر.بي20 تصوير: صور موتورسبورت

وفي حين أنّ مرسيدس مثّلت الهدف الأوّلي لهذا "الهجوم"، فإنّ فريق ريسينغ بوينت قد يجد نفسه مضطرًا هو الآخر لإجراء تعديلات في أستراليا، وذلك بالنظر إلى استخدامه لتصميم مماثل على سيارته "آر.بي20" (في الصورة أعلاه).