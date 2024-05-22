تحليل: كيف أجبرت مكلارين ريد بُل على تعزيز تحديثات سيارتها في الفورمولا واحد

في إيمولا، قدمت ريد بُل مجموعة من الأجزاء الجديدة لسيارتها آربي20 بهدف تحسين بعض نقاط الضعف في السيارة.

حيث أدخلت تصميماً جديداً للجناح الأمامي مع تم تعديل في اللويحات، مما تطلب تغييرات في الأنف أيضاً.

إضافة إلى زيادة الحمل عبر تمديد طول وتر اللوحة القابلة للتحرك في الجزأين العلويين للجناح.

ومع تعديلات في التصميم تم تغيير الحواف الثابتة بجانب الأنف وأيضاً الحوامل التي تثبت عليها كاميرات السيارة لضمان انسجامها مع الحزمة الانسيابية الجديدة.

ومن ناحية الأرضية تم تحسين تدفق الهواء عبر إعادة تصميمها لتحسين تدفق التيارات الهوائية فوق وتحت السطح، مع تعديلات على الحواف.

تفاصيل سيارة ريد بُل الصورة من قبل: جورجيو بيولا

وفي القسم الخلفي للسيارة تم تعديل مخارج أقنية المكابح الخلفية عبر تعديل تصميم الأجنحة الصغيرة حولها.

لكن ومع انخفاض الفارق الزمني إلى أقل من عُشر ثانية بين المركز الأول والثاني في إيمولا، تدرك ريد بُل أنها يجب أن تستغل كل جزء من الأداء الممكن لتجنب التراجع.

من المؤكد أن ريد بُل ستستمر في تحديث سيارتها لضمان بقائها في مقدمة ركب المنافسة في ظل التحديات المتزايدة من مكلارين والفرق الأخرى، ما يعكس التزامها الدائم بالتحسين والابتكار في الفورمولا واحد.