تحليل: كم سيكون عدد سباقات موسم 2020 من بطولة الفورمولا واحد؟

انقسمت جميع الجوائز الكبرى السابقة لجولة كندا المُجدولة في 14 يونيو/حزيران بين تأجيل وإلغاء، ما يعني أنّ موسم 2020 في الوضع الحالي قد خسر 8 جولات، ولا تزال الضبابيّة تُحيط بالمزيد من السباقات التالية في الروزنامة.

في حين أنّ هذا يُعتبر خبرًا حزينًا بالنسبة لمجتمع رياضة المحرّكات بأكمله، لكنّ موسمًا أقصر لا يعني بالضرورة أنّه سيكون أقلّ إثارة. إذ أنّ تاريخ الفورمولا واحد غنيّ بالمواسم الطويلة التي سيطر عليها سائقٌ واحد أو فريقٌ واحد، ومواسم أخرى كان الجميع فيها متحمّسًا حتّى اللحظات الأخيرة في كلّ سباق. وفي حال اُقيمت نسخة مختصرة من موسم 2020 فهناك فرصة لأن يكون موسمًا كلاسيكيًا.

منطقة المشجّعين الفارغة تصوير: صور موتورسبورت

كم سباقًا يُمكننا أن نتوقّع لموسم 2020؟

أعلن تشايس كاري المدير التنفيذي لبطولة العالم للفورمولا واحد في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع أنّه يتوقّع أن يتكوّن موسم 2020 من 15 إلى 18 سباقًا، على أن ينطلق في مرحلة ما في الصيف وينتهي بعد موعده الأصليّ السابق في 29 نوفمبر/تشرين الثاني. إذ ساعد نقل العطلة الصيفيّة إلى مارس/أبريل على السماح للفورمولا واحد بالتسابق من دون انقطاع عند انتهاء أزمة الوباء.

ومن شأن روزنامة من 15 إلى 18 سباقًا أن تجعل موسم 2020 مشابهًا في طوله لمواسم التسعينات، وهي حقبة لم تكن أقلّ حماسًا بالرغم من قلّة سباقاتها. لكن في ظلّ تقلّبات الوضع الحالي فمن المستحيل توقّع ما سيكون عليه موسم 2020 بالضبط، ومتى سيكون من الآمن حقًا إقامة أحداث رياضيّة مجدّدًا.

ما هو معدّل عدد السباقات في الموسم في الفورمولا واحد؟

يتغيّر عدد السباقات من موسمٍ لآخر بناءً على أيّ الحلبات تملك عقودًا لاستضافة سباق في ذلك الموسم المعنيّ. لكن منذ موسم 2016 تأرجحت مواسم الفورمولا واحد حول عدد 21 سباقًا في الموسم، لكنّ ذلك العدد يزيد بكثير عمّا كان عليه في العقود السابقة. إذ حتّى في مطلع الألفيّة كان الموسم يتضمّن 17 سباقًا فقط بين أستراليا في 12 مارس إلى غاية ماليزيا في 22 أكتوبر.

كانت السهولة النسبيّة للسفر لمسافات طويلة آنذاك تسمح بأن تكون الروزنامة مشابهة لما هي عليه الآن. لكن ضمن العقد الأسبق فقد تمحورت المواسم في أغلبها حول السباقات الأوروبيّة وكانت إقامة السباقات في القارات الأخرى مستهلكة للوقت والتكاليف. بالرغم من اعتبار حتّى تلك المواسم مزدحمة بالمقارنة مع فترات الخمسينات والستينات عندما كان كانت البطولة تقتصر على عشر جولات أو أقلّ.

إستيبان أكون، رينو تصوير: صور موتورسبورت

أيّ موسمٍ تضمّن أكثر عدد سباقات؟

لو سار كلّ شيء وفق ما كان مخطّطًا له، لكان ذلك موسم 2020. إذ بإضافة هولندا وفيتنام إلى الروزنامة، فقد كانت الفورمولا واحد تهدف لإكمال موسمٍ قياسي يتضمّن 22 سباقًا. لكن بفقدان تلك الخطّة، فإنّ مواسم 2016، 2018 و2019 لا تزال تحمل الرقم القياسي ب 21 سباقًا في كلٍ منها.

أيّ موسمٍ تضمّن أقلّ عددٍ من السباقات؟

اقتصر أوّل الموسم الرسميّة للفورمولا واحد في 1950 على 7 جولات رسميّة، بالرغم من أنّ 18 سباقًا غير رسمي أقيم على مدار ذلك العام. كانت البطولة حينها أقرب إلى حدث صيفي، انطلق في سيلفرستون في 13 مايو وانتهى في مونزا في 3 سبتمبر. كما أنّه تضمّن رحلة إلى إنديانابوليس 500 كجولة في البطولة إلى جانب سباقات في مونتي كارلو، وسبا، وريمز وبرمغارتن في سويسرا.