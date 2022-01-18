تحليل: كلّ ما تريد معرفته عن تغييرات الفورمولا واحد لموسم 2022

في حين أنّه كان من المقرّر اعتماد حزمة القوانين الجديدة في موسم 2021، جاءت جائحة كورونا لتدفع القائمين على البطولة والفرق إلى تأجيل اعتمادها بموسمٍ واحدٍ من أجل التعامل مع الصعوبات الماليّة التي فرضت عليهم.

نتيجة لذلك فقد جاءت أغلب عمليّات التطوير تحت سقف النفقات الذي شُرع في اعتماده العام الماضي، وهو ما دفع بعض الفرق، على غرار فيراري، لتكريس كامل جهودها ومواردها على المقاتلة الجديدة في محاولة لاستغلال هذه الفرصة والعودة إلى الواجهة.

وتهدف القوانين الجديدة إلى تعزيز قدرة السيارات على التسابق في ما بينها واتّباع بعضها البعض عن قربٍ أكثر من أجل تعزيز العرض المقدّم على الحلبة.

وسنستعرض معكم في هذا التقرير أبرز التغييرات المنتظرة لموسم 2022 سواءً على الصعيد التقنيّ، أو الرياضيّ وتغييرات تشكيلات الفرق، فاربطوا الأحزمة!

التغييرات التقنيّة

خلصت مجموعة العمل التقنيّة التابعة للفورمولا واحد إلى أنّ الملحقات الانسيابيّة المعقدّة على السيارات تُصعّب قدرتها على اللحاق ببعضها البعض بشكلٍ متقارب نتيجة الاضطرابات الهوائيّة القويّة التي تؤدّي إلى خسارة السيارة التي في الخلف لارتكازيّتها بشكلٍ كارثي.

لذا تقرّر تبسيط تصاميم السيارات عبر حظر مجموعة من المكوّنات والتعويل على المؤثّرات الأرضيّة لتوليد أغلب ارتكازيّة السيارة ضمن تصميم مماثلٍ لما استُخدم في سبعينات القرن الماضي.

وتتمثّل المؤثّرات الأرضيّة في اعتماد نفقَين أسفل أرضيّة السيارة، وهو ما سيُنتج تيارات هوائيّة أكثر نظافة خلف السيارة عوضًا عن الاضطرابات الكثيفة السابقة.

كما أنّ تلك التيارات الصادرة من الخلف صُمّمت بشكلٍ تُدفع فيه إلى مستوى أعلى، وهو ما يسمح بتشتيتها أكثر قبل وصولها إلى السيارة التي في الخلف.

سيارة 2022 تصوير: صور موتورسبورت

وأظهرت أرقام مجموعة العمل التقنيّة أنّ خسارة الارتكازيّة في السابق كانت بين 35 و47 بالمئة بالنسبة للسيارة التي في الخلف عندما تكون المسافة الفاصلة بينهما ما بين 15 و5 أمتار.

لكنّ المحاكاة للتصاميم الجديدة أظهرت تقلّص تلكما النسبتين إلى 4 و18 بالمئة على التوالي.

وعلى صعيد تبسيط الجوانب الأخرى من السيارة، فإنّ الجناح الأماميّ أصبح أكثر بساطة من ذي قبل، سواءً في منطقة الرفرفات السابقة، أو الصفيحة الجانبيّة من أجل جعل التجميع بأكمله أقلّ حساسيّة للاضطرابات الهوائيّة.

وفي منطقة وسط السيارة فقد تمّ حظر جميع الألواح الجانبيّة المعقّدة، وهي التي كانت من بين أكثر المكوّنات الانسيابيّة حساسيّة في السيارة بأكملها.

وبالنسبة للجناح الخلفي فقد عرف تغييرًا بارزًا في شكله ومكوّناته، حيث أصبح شكله منسابًا ومنحنيًا أكثر عوضًا عن التصميم السابق ذي الزوايا القائمة. كما أنّه أصبح أكثر بساطة من دون تلك الأشرطة والملحقات السابقة وذلك بغرض توجيه الاضطرابات الناجمة عن الإطارَين الخلفيين بعيدًا عن وجهة السيارة التي في الخلف، وبالتالي مجدّدًا التقليل من تأثيرها عليها.

بالانتقال إلى الإطارات، فإنّ البطولة ستشرع في استخدام إطارات بيريللي بقياس 18 إنشًا هذا العام، حيث أجرى الصانع الإيطالي برنامج اختبارات مكثّف شاركت فيه جميع الفرق تقريبًا، وهو ما أدّى إلى تغييرات في هندسة أنظمة التعليق تماشيًا معها.

فضلًا عن ذلك فقد تمّ اعتماد أغطية إطارات قياسيّة من أجل تغطية محور الإطارات قدر الإمكان لتوليد تيارات هوائيّة تُعزّز الارتكازيّة.

وبالنسبة للإطارات الأماميّة فستشهد تواجد محرّفَي هواء أعلاها للحدّ من الاضطرابات الهوائيّة الخارجيّة الصادرة عنها.

وفي ما يتعلّق بوحدة الطاقة فإنّها ستبقى على حالها في المجمل من حيث التصميم العام، لكنّ خصائصها ستتمّ المصادقة عليها في بداية الموسم الحالي، ويتمّ تجميد خصائصها إثر ذلك حتّى نهاية موسم 2025 عندما اعتماد صيغة المحرّكات الجديدة لموسم 2026.

لكنّ مصنّعي المحرّكات الأربعة في البطولة عملوا بكثافة على محرّكاتهم من أجل التعامل مع متطلّبات فرض اعتماد 10 بالمئة من الوقود من "الإيثانول المستدام"، وهو ما تُشير التقديرات إلى أنّه يتسبّب في خسارة حوالي 80 حصانًا، وبالتالي ضرورة العمل بكثافة لتعويض تلك الخسارة.

وساهمت كلّ تلك التغييرات، وتغييرات السلامة الأخرى لامتصاص المزيد من قوّة الاصطدامات، في رفع الوزن الأدنى للسيارات من 752 كلغ إلى 790 كلغ.

القوانين الرياضيّة والماليّة

فالتيري بوتاس، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وسيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت

إلى جانب تغييرات القوانين التقنيّة، فإنّ الفورمولا واحد اعتمدت عددًا من التغييرات في هيكل اختبارات نفق الهواء وأنظمة "سي.اف.دي" بناءً على موقع كلّ فريق في ترتيب بطولة 2021.

إذ أنّ الفريق الحائز على اللقب سيُسمح له بإكمال نسبة 90 بالمئة، بينما يحصل العاشر على 112.5 بالمئة من قيمٍ قياسيّة لأعمال المحاكاة تلك.

لكنّ تلك النسب ستنتقل إلى 70 بالمئة للفريق الأوّل، و115 بالمئة للأخير في الفترة الممتدّة بين 2022 و2025، وذلك بغرض تقريب أداء الفرق من بعضها وعدم السماح بوجود تباينٍ كبيرٍ في الأداء والوتيرة.

وبعد اعتماد سقف النفقات للمرّة الأولى الموسم المنقضي بحدٍ أقصى بلغ 145 مليون دولار، سيتمّ خفض ذلك السقف إلى 140 مليون دولار في موسم 2022.

وأشار فريق فيراري إلى أنّ ذلك سيُؤدّي إلى تقديم الفرق لتحديثات أقلّ من السابق أثناء الموسم من أجل عدم التأثير بشكلٍ سلبي على برامج تطوير السيارات الجديدة.

وبعد اختبار صيغة السباقات القصيرة للمرّة الأولى الموسم المنقضي في كلٍ من سيلفرستون، ومونزا والبرازيل، تقرّر توسيع تلك التجربة لتشمل ستّ جولات في موسم 2022، ومن المرجّح أن تكون البحرين، وإيمولا، ومونتريال، وريد بُل رينغ، وزاندفور، وإنترلاغوس تلك الجولات الستّ.

تشكيلات الفرق

صورة جماعية للسائقين تصوير: صور موتورسبورت

كان سوق السائقين لموسم 2022 ساخنًا بعض الشيء من خلال عددٍ من التنقّلات التي تعلّق أبرزها بمقعد مرسيدس الثاني بجوار لويس هاميلتون.

وبعد أشهر من التكهّنات، ذهبت السيارة الثانية في صفوف مرسيدس إلى ناشئها جورج راسل لينتقل إلى الفريق قادمًا من ويليامز.

وأطلقت تلك الخطوة سلسلة من التغييرات الأخرى عبر توجّه فالتيري بوتاس إلى صفوف ألفا روميو، كما اختار الفريق عدم الإبقاء على الإيطالي أنطونيو جيوفينازي وتعويضه بالصيني غوانيو جو والاستفادة من الدعم المالي القادم معه.

أمّا بالنسبة لفريق ويليامز فقد اختار الاستعانة بخدمات أليكسندر ألبون كبديلٍ لراسل، لكنّ تلك الصفقة جاءت بعد فكّ التايلندي ارتباطه بريد بُل على إثر احترازات مرسيدس.

وبالنسبة للفرق السبعة الأخرى فقد حافظت على تشكيلاتها كما هي عليه من الموسم الماضي، وهي كالتالي:

الفريق السائق الأوّل

السائق الثاني

مرسيدس لويس هاميلتون جورج راسل ريد بُل ماكس فيرشتابن سيرجيو بيريز فيراري شارل لوكلير كارلوس ساينز مكلارين لاندو نوريس دانيال ريكاردو ألبين فرناندو ألونسو إستيبان أوكون ألفا تاوري بيير غاسلي يوكي تسونودا ويليامز نيكولاس لاتيفي أليكسندر ألبون أستون مارتن سيباستيان فيتيل لانس سترول ألفا روميو فالتيري بوتاس غوانيو جو هاس ميك شوماخر نيكيتا مازيبين

جولات موسم 2022

ميك شوماخر، هاس تصوير: صور موتورسبورت

من المنتظر أن يكون موسم 2022 الأطول في تاريخ البطولة عبر تضمّنه لـ 23 جولة، وسينطلق عبر سباقَين عربيين في الشرق الأوسط في كلٍ من البحرين والمملكة العربيّة السعوديّة.

كما أنّه سيشهد وجهة جديدة وهي جائزة ميامي الكبرى في ظلّ مواصلة البطولة اقتحام السوق الأمريكيّة مستفيدة من تأثير سلسلة "قد للنجاة" على منصّة نتفلكس.

في المقابل تبقى جولات أستراليا، وكندا، وسنغافورة واليابان مبدئيّة، وذلك بعد إلغائها في الموسمين الماضيين بسبب قيود السفر المتعلّقة بجائحة كورونا.

الموعد الجائزة الكبرى الحلبة 20 مارس البحرين الصخير 27 مارس المملكة العربية السعوديّة جدة 10 أبريل أستراليا ملبورن 24 أبريل إيميليا رومانيا إيمولا * 8 مايو ميامي ميامي 22 مايو إسبانيا برشلونة * 29 مايو موناكو مونتي كارلو 12 يونيو أذربيجان باكو 19 يونيو كندا مونتريال 3 يوليو بريطانيا سيلفرستون 10 يوليو النمسا سبيلبرغ 24 يوليو فرنسا لو كاستيلي 31 يوليو المجر بودابست 28 أغسطس بلجيكا سبا-فرانكورشان 4 سبتمبر هولندا زاندفورت 11 سبتمبر إيطاليا مونزا 25 سبتمبر روسيا سوتشي 2 أكتوبر سنغافورة مارينا باي * 9 أكتوبر اليابان سوزوكا 23 أكتوبر الولايات المتّحدة الكبرى أوستن * 30 أكتوبر المكسيك مكسيكو سيتي 13 نوفمبر البرازيل ساو باولو 20 نوفمبر أبوظبي مرسى ياس

التجارب الشتويّة

سيارة شارل لوكلير، فيراري وسيارة سيباستيان فيتيل، أستون مارتن تصوير: صور موتورسبورت

سيشهد موسم 2022 اعتماد ستّة أيّامٍ من التجارب التحضيريّة وسيتمّ اقتسامها على فترتين بثلاثة أيّامٍ، تُقام كلٌ منهما على حلبة مختلفة.

إذ أنّ الحصّة الأولى ستُقام على حلبة برشلونة الإسبانيّة بين 23 و25 فبراير المقبل بعد أيّام قليلة من كشف الفرق عن مقاتلاتها الجديدة.

أمّا الفترة الثانية فستُقام في البحرين بين 11 و13 مارس قبيل الجولة الافتتاحيّة على ذات الحلبة بعد ذلك بأسبوعٍ واحد.

مواعيد إطلاق المقاتلات الجديدة

فيراري 2020 تصوير: فيراري

أعلن فريقان فقط عن موعد إطلاق سيارتَيهما الجديدتين وهما أستون مارتن وفيراري حتّى الآن، لكن من المتوقّع أن تكشف بقيّة الفرق عن خططها في الأيّام القليلة المقبلة.

الفريق الموعد مرسيدس 18 فبراير

ريد بُل

لم يُعلن بعد فيراري 17 فبراير

مكلارين 11 فبراير

ألبين

لم يُعلن بعد ألفا تاوري لم يُعلن بعد أستون مارتن 10 فبراير

ويليامز لم يُعلن بعد ألفا روميو لم يُعلن بعد هاس لم يُعلن بعد