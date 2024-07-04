تحليل: قياس مستوى بيريز في مواجهة زملاء فيرستابن الآخرين

يبدو أن الصورة التي ترسمها بيانات التصفيات، قاتمة للغاية بالنسبة للمكسيكي!

فقد باتت تأدية بيريز تحت انتقادات شديدة منذ انحدار مستواه في الفورمولا واحد، لكن ما هو مستواه بالمقارنة مع زملاء فيرستابن السابقين؟

عاد بيريز للمعاناة مجدداً بالمقارنة مع زميله فيرستابن، وبات يشكّل بالفعل نقطة قلق لفريق ريد بُل، خاصة مع اقتراب المنافسين بشكل واضح سباقاً تلو الآخر.

ودخل بيريز ضمن صفوف الفريق في 2021 حيث بدا أنه الزميل المثالي لحماية ظهر فيرستابن، وقد بدأ بالفعل بحصد منصات التتويج - وكذلك تحقيق الانتصارات حين كان في أفضل حالاته - لمساعدة العلامة النمساوية على الفوز بألقاب الصانعين والسائقين.

ومع بيريز، اختارت ريد بُل سائقاً بخبرة عميقة في البطولة، بدلاً من مواهب غير مضمونة مثل بيير غاسلي أو أليكسندر ألبون، اللذين واجها لحظات متقلبة في مسيرتَيهما.

وبدا في البداية أن خيار الاعتماد على بيريز قد آتى ثماره، لكن لاحقاً وبينما أتقن فيرستابن السيطرة على سيارة ريد بُل، بدأ بيريز يعاني لاستخراج أقصى قدراتها، وغالباً ما واجه المشاكل في التجارب الحرة لتتواصل معاناته طوال الجولة.

ورغم أن بداية موسم 2024 شهدت انعطافة واضحة في أداء بيريز الذي حسّن تأديته بشكل متواصل وحقق 3 مراكز وصافة خلف زميله، ما ساعده في استحقاق تمديد عقده حتى 2026، لكن ومنذ ميامي، انخفضت تأدية بيريز مجدداً ولم يعد قادراً على الوصول لمنصة التتويج.

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ ودانيال ريكاردو، ريد بُل ريسينغ

وفي النمسا، قدم بيريز سباقاً محبطاً آخر، فقد تأهل ثامناً وأنهى سابعاً ما بين سيارتي هاس. وتلقى الكثير من الانتقادات لقاء وتيرته هذه..

فارق التصفيات الوسطي بين فيرستابن وزملائه

الزميل الفارق الوسطي في التصفيات دانيال ريكاردو, 2016 0.049 أسرع من فيرستابن دانيال ريكاردو, 2017 0.065 أبطأ من فيرستابن دانيال ريكاردو, 2018 0.107 أبطأ من فيرستابن بيير غاسلي, 2019 0.592 أبطأ من فيرستابن أليكسندر ألبون, 2019 0.634 أبطأ من فيرستابن أليكسندر ألبون, 2020 0.621 أبطأ من فيرستابن سيرجيو بيريز, 2021 0.564 أبطأ من فيرستابن سيرجيو بيريز, 2022 0.392 أبطأ من فيرستابن سيرجيو بيريز, 2023 0.548 أبطأ من فيرستابن سيرجيو بيريز, 2024 0.629 أبطأ من فيرستابن

الزميل الفارق الوسطي في التصفيات دانيال ريكاردو 0.047 أبطأ من فيرستابن بيير غاسلي 0.592 أبطأ من فيرستابن أليكسندر ألبون 0.625 أبطأ من فيرستابن سيرجيو بيريز 0.520 أبطأ من فيرستابن

من جهة، وجد ريكاردو أن السيارة تناسب أسلوبه، حيث لم ينجح لاحقاً في تكرار تأدياته. لكن بالمقابل، كان فيرستابن ما يزال في بداية مسيرته..

الفارق بين غاسلي وألبون مقارنة بـ فيرستابن يقارب 6 أعشار الثانية في اللفة، وبينما كان بيريز أقرب في البداية، لكنه الآن عاد لنفس الفارق تقريباً مثلهما.

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: ريد بُل

وذلك يُظهر أن زمالة فيرستابن ليست بالأمر السهل، وأن قدرات الهولندي المتميزة في التغلب على نقاط ضعف السيارة سمحت له بتسجيل نتائج أكثر ثباتاً على حلبات ربما لا تناسب السيارة من الأساس.

بالمقابل، تُظهر البيانات اقتراب مكلارين، مرسيدس وفيراري والتفوق على بيريز، بالتالي يبدو أن ريد بُل قد تضطر للبحث عن سائق ثانٍ أكثر اعتمادية من المكسيكي.

وما زال بيريز قادراً على تأمين مقعده لعام إضافي خاصة مع تواضع تأدية ريكاردو على متن آربي، وتردد كريستيان هورنر في ترقية يوكي تسونودا.

لكن خيار ريد بُل الآمن بالإبقاء على بيريز بدلاً من جلب سائق مثل كارلوس ساينز، قد لا يكون قراراً حكيماً.

ما زالت ريد بُل تمتلك فارقاً مريحاً ضمن ترتيب بطولة المصنعين أمام منافسيها الذين يتخاطفون النقاط من بعضهم البعض. لكنها قريباً ستطلب من بيريز إخراج نفسه من الورطة التي وقع فيها!