تحليل سوق السائقين: من قد يكون بديل أوكون في ألبين لموسم 2025؟

جاءت هذه الأخبار على ضوء الجدل بعد الحادثة التي تسبب بها أوكون في سباق موناكو والتي أطاحت به خارج السباق وكادت تودي بسباق زميله بيير غاسلي كذلك.

ورغم أن القرار يبدو غير مستند بالكامل على ما حصل في موناكو، لكنه بالتأكيد لعب دوراً في عدم تواجد أوكون مع الفريق لموسم 2025.

من جهته، أوضح برونو فامين مدير الفريق - الذي كان قد هدّد سابقاً ’بعواقب’ بعد حادثة أوكون في موناكو - أن كلا السائقين سيقدمان أفضل ما لديهما حتى نهاية الموسم.

انضم أوكون إلى الفريق في 2020، ليحرز أول فوز له في الموسم التالي من بوابة المجر، ومن ثم حقق منصتي تتويج خلال فترة تواجده مع العلامة الفرنسية.

وضمن منشور له على قنوات التواصل الاجتماعي، قال أوكون: "يخامرني شعور هائل بالحظّ والامتنان لتحقيق كل تلك الأمور التي حققتها مع الفريق، بدءاً من أول منصة تتويج لي، حتى أول فوز لي في الفورمولا واحد. هذه الإنجازات بمثابة أحلام تحققت بالفعل".

كما أكد الفرنسي أنه سيعلن خططه المستقبلية "قريباً جداً" لكنه سيواصل القيادة مع ألبين حتى نهاية الموسم.

وما زالت خطوته التالية مجهولة، رغم أن فريق هاس عبّر عن اهتمامه بخدمات أوكون بما يمتلكه من خبرة إلى جانب احتمال ضمّ أوليفر بيرمان.

ويبدو كذلك أنه ضمن لائحة ساوبر، في حال قرّر كارلوس ساينز، رفض العرض المقدم له للانضمام إلى الفريق الذي سيصبح آودي.

إذاً، فمن سيحلّ بديلاً عن أوكون لدى ألبين؟

لدينا 10 مقاعد متاحة، كما أن الكثير من عقود السائقين تنتهي بنهاية الموسم.

جاك دوهان

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

الفريق الحالي: السائق الاحتياطي لدى ألبين.

أفضل نتيجة له في الفورمولا 2: المركز الثالث في 2023

من أهم المرشحين بديلاً عن أوكون. بدأ مسيرته في سباقات المقعد الأحادي عام 2018 ضمن الفورمولا 4 البريطانية. وتقدم إلى الفورمولا 3 الآسيوية ومن ثم الفورمولا الأوروبية المفتوحة 2019.

انتقل إلى الفورمولا 3 في 2020 لكنه عانى في موسمه الأول مع "اتش دبليو إيه ريس لاب" ولم يسجل أية نقطة، قبل الانتقال إلى تريدنت ليحرز مركز الوصافة في البطولة مع 3 انتصارات.

ترقى بعدها إلى الفورمولا 2 لموسمين اثنين، مع 6 انتصارات و11 منصة تتويج.

في 2022، قدم أداء مثيراً للإعجاب لينهي ثالثاً ضمن ترتيب البطولة مع 3 انتصارات، وانضم إلى ألبين ضمن تشكيلتها لسائقي أكاديمتها، ليختبر سيارة فورمولا واحد. وفي 2023، تم الإعلان أنه بات سائق الفريق الاحتياطي وشارك في تجارب خلال الموسم من بينها حصص تجارب حرة في المكسيك وأبوظبي.

وهو يركز بالكامل على عمله مع ألبين في 2024، بما في ذلك اختبار السيارة وتجارب المحاكاة.

Photo by: Alexander Trienitz

سائق ألبين في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي".

سباقات الفورمولا واحد: 43 سباقاً.

النقاط التي حصدها في الفورمولا واحد: 12 نقطة.

أفضل مركز له في الفورمولا 2: الأول موسم 2020.

ألقابه: بطل فورمولا 3 الأوروبية 2018 وفورمولا 2 2020.

قد يحصل ميك شوماخر على فرصة ثانية في الفورمولا واحد مع ألبين. وهو السائق الاحتياطي لدى مرسيدس حالياً ومكلارين. وهو يعمل في هذا المكان منذ بداية موسم 2023.

فاز الألماني بسباقات الفورمولا 4 وفاز بلقبي الفورمولا 3 الأوروبية والفورمولا 2. ابن بطل العالم سبع مرات، مايكل شوماخر، انضم إلى هاس قبل الخروج من صفوفه نهاية موسم 2022.

خاض شوماخر موسمين مخيبين للأمل مع هاس، لم يسجل النقاط إلا في سباقين عام 2022. لم ينجح بالوصول للمراكز العشرة الأولى في 42 سباقاً أخرى، من بينها انسحاب 5 مرات.

عمل مع ألبين، اختبر سيارتها لسباقات التحمل في 2023، قبل التوقيع للانضمام إلى برنامجها ضمن فئة السيارات الخارقة.

جو غوانيو

Photo by: Sauber

الفريق الحالي: ساوبر

سباقات الفورمولا واحد: 52

النقاط المسجلة: 12 نقطة

أفضل مركز له في الفورمولا 2: السادس

الألقاب: بطولة الفورمولا 3 الآسيوية لموسم 2021

لطالما تم ربط غو جوانيو بانتقال محتمل إلى ألبين، حيث ينتهي عقده مع ساوبر بنهاية موسم 2024. وقد وقع الفريق بالفعل مع نيكو هلكنبرغ، لكن لم يتم الإعلان بعد عن المزيد من التفاصيل.

السائق الصيني عضو سابق في أكاديمية ألبين، حيث عمل كسائق اختبارات وتجارب مع الفريق لموسمي 2020 و2021. واجه مواسم محبطة في الفورمولا واحد ولم يسجل سوى 12 نقطة خلال 52 مشاركة.

قبل الانتقال للفورمولا واحد، أمضى 3 مواسم في الفورمولا 2 قبل تحقيق لقب الفورمولا 3 الآسيوية في 2021.

السائقون دون مقعد بنهاية موسم 2024

Photo by: Ferrari

تنتهي عقود نصف السائقين الحاليين بنهاية الموسم، ما يعني مزيداً من الاحتمالات أمام ألبين:

كارلوس ساينز

سيرجيو بيريز

دانيال ريكاردو

يوكي تسونودا

كيفن ماغنوسن

لوغان سارجنت

بيير غاسلي

إستيبان أوكون

جو غوانيو

فالتيري بوتاس