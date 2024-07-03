تحليل: راسل يردّ على انتقادات "الأخطاء تحت الضغط" في الفورمولا 1

يظهر بريق صلب على عيني سائق مرسيدس جورج راسل عندما يطرح عليه موقعنا "موتورسبورت.كوم" السؤال: هل ترتكب الكثير من الأخطاء عندما تكون تحت ضغط الفوز بسباقات الفورمولا 1؟

إنها تُمطر في الخارج – حيث غُمرت حلبة برشلونة طوال اليوم بأمطار غزيرة. راسل نفسه مزيج من الظلام والنور: معطف أسود ضخم من مرسيدس فوق سروال أبيض ضخم.

بعد أن يجيب، صفت السماء – ولن تعود الأمطار طوال بقيّة عطلة نهاية الأسبوع في إسبانيا. سوف يبعد راسل ذكريات أخطائه التي كلفته مركزين في جائزة كندا الكبرى وتصادمه مع أوسكار بياستري، بعد أن قاد المراحل الأولى من المركز الأول. سيخوض سباقًا مذهلاً في برشلونة، حيث وجد نفسه متصدّرًا بشكل مفاجئ، ويقاتل بقوة ضد المتصدرين ماكس فيرستابن ولاندو نوريس، ثم يتنافس مع زميله في الفريق لويس هاميلتون في معركة داخلية مثيرة في مرسيدس.

سيخسر لكنه سيفعل ذلك ببراعة. وفي الفرصة التالية في النمسا، سيكون في الوضع المثالي للاستفادة عندما يصطدم فيرستابن ونوريس – ليحقق فوزه الثاني في عالم الجائزة الكبرى.

قال راسل حينها: "ليس لدي حاجة للرد على هؤلاء الأشخاص (الذين يقولون إنني أفقد السيطرة تحت الضغط)".

وأضاف: "ذلك لأنني أركز على عملي الخاص. يمكنني القيادة أبطأ بعُشر من الثانية لمدة 70 لفة متتالية ولن أرتكب خطأً واحدًا".

وواصل شرحه بالقول: "لم أرتكب خطأ واحدًا في 2022 طوال الموسم، لكنني لم أدفع نفسي بالطريقة التي أدفع بها نفسي الآن. والطريقة التي أدفع بها نفسي الآن سمحت لي بالتفوق على زميلي في الفريق في التصفيات ثماني مرات من أصل تسع والسماح لي بالتقدم عليه في معظم هذه السباقات".

جورج راسل، مرسيدس ولانس سترول، أستون مارتن الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وأكمل: "يمكنني القيادة أبطأ بعُشرٍ من الثانية، وعدم ارتكاب خطأ واحد، وما زلت أنهي السباق في المركز الثالث (في كندا)، وسيبدو السباق مثاليًا من الخارج. لكنّ معرفة أنه كان لدي عُشر إضافي ولم أدفع نفسي إلى الحد الأقصى سيجعلني ألوم نفسي".

وتابع: "لذا، يمكن للناس أن يقولوا ما يريدون. أنا أدفع نفسي إلى ما فوق الحد. وربما أكون قد تجاوزت الحدود قليلاً لأنني أحاول...".

يتوقف راسل قليلًا. من المهم أن نتذكر كيف في عام 2022 الذي كان موسمًا ثابتًا للغاية، قام بضرب فالتيري بوتاس وميك شوماخر في طريقه إلى المركز الرابع عشر في سنغافورة في ذلك العام ومشاركته في الحادث المذهل في بداية سباق سيلفرستون. بالإضافة إلى ذلك، في سياق موضوع اليوم، يجب أن نطرح سباق سنغافورة 2023 كمحاولة فوز محتملة انتهت بخطأ كذلك.

يعود ذلك إلى أن ثنائيّ مرسيدس كان يقترب من الفائز النهائي كارلوس ساينز ونوريس في تلك المناسبة. جاء فشل راسل في تجاوز الأخير قبل أن يتعرّض لحادث في اللفة الأخيرة ليكون جزءًا رئيسيًا في سبب ترك العديد من مراقبي الفورمولا 1 يتساءلون عما إذا كان هاميلتون ليفوز لو كان هو السائق الرائد في مرسيدس في ذلك اليوم.

ولكن بالعودة إلى راسل الذي يرد على منتقديه، فقد قال: "يبدو أنني حصلت على ثلاث فرص للفوز في 115 سباقًا. وأحاول تحقيق ذلك في لحظتها، كما عندما كنت يافعًا، أتنافس في الفورمولا 2، الفورمولا 3، والجي بي 3، وكل شيء آخر، عندما فزت بالبطولات، كنت آخذ النتيجة المتاحة".

وأردف: "إذا كان يومًا للفوز، فحاول الفوز، إذا كان يوم المركز الثالث، فخذ المركز الثالث. إذا كنت في المركز الثالث، فلم أكن لأدفع نفسي بشكلٍ مفرط لتحقيق ذلك الفوز لأنني كنت أعرف أنه للفوز ببطولة يجب أن أحصل على النقاط".

وأكمل: "لذا، نعم، الأخطاء تحدث، هذه هي الحياة. جميعنا مررنا بأوقات تحدث فيها هذه الأخطاء، لكنها تحدث لأنني أدفع نفسي إلى ما فوق الحد، وأعتقد أنني في هذا الموقف لأنني أقود بشكل أفضل من أي وقت مضى".

جورج راسل، مرسيدس الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وقد أدى ذلك إلى سجل 11-3 (التصفيات القصيرة والتأهيليّة في 2024) ضد هاميلتون في التصفيات ويتقدم عليه بفارق 26 نقطة في الترتيب. إنه أمر مثير للإعجاب ضد سائق يحمل 104 قطب انطلاقٍ أوّل.

لكن ما برز هذا الموسم هو كيف استطاع راسل رفع مستواه عندما يكون الأمر مهمًا في التصفيات، أو على الأقل الحفاظ عليه بشكل أفضل ضد خصائص التعامل الحادة لسيارة "دبليو15" على إطارات بيريللي المخادعة.

هل يشعر بالرضا من سجله ضد زميله بطل العالم في 2024؟

وقال إجابة على ذلك بنبرة واثقة: "نعم، أعرف أنه إذا كانت هذه حقبة مختلفةً، فمن المحتمل أنني كنت سأحصل على ثمانية أقطابٍ هذا الموسم وعدد من الانتصارات".

وأضاف: "لم أفقد الثقة أو الرضا بنفسي أبدًا. وربما ستكون قيادتي في السباقات مختلفة قليلاً إذا كنت أتنافس على بطولة بدلاً من الفوز بسباق واحد ربما في الموسم. في ذلك السباق في كندا كنت أدفع نفسي إلى ما فوق الحد لأنني شعرت أن هذه كانت فرصة واحدة للفوز، في حين أنه إذا كنت أتنافس على البطولة ضد ماكس، فربما كنت سأقول، 'المركز الثاني هو النتيجة اليوم'".

ثمّ تابع: "أنا أقبل ذلك. وأحتاج إلى تعديل نسبة المخاطرة/المكافأة لطريقة قيادتي. في الوقت الحالي في السباق، تم ضبط هذا المقياس إلى الحد الأقصى لأنني أريد أن أحصل على انتصارٍ آخر باسمي. هذه هي العقلية التي أنا فيها في الوقت الحالي. لأكون صادقًا، لا أستمتع بالقيادة بهذه الطريقة لأنني أفضل أن أكون أكثر اتساقًا كما كنت في عام 2022. لكن بعد ست سنوات، لا أشعر بالرضا من الحلول باستمرار في المراكز الخمسة الأولى فقط".

وأردف: "في عام 2022، حللت في المراكز الخمسة الأولى أكثر من أي سائق آخر، لكنني أفضل التواجد في المركز السادس في كل سباق والحصول على انتصارين بدلاً من الحلول في المركز الخامس، الرابع، الثالث في كل سباق وعدم الحصول على انتصار. آمل أن تتغير هذه العقلية في العام المقبل، إذا كانت لدينا سيارة يمكن أن تنافس على البطولة".

على وجه الخصوص، في سباق كندا، يعتقد راسل، "كنت قاسيًا على نفسي. عندما نظرت إلى السباق ككل، ارتكب الجميع أخطاء في نقاط معينة".

وأضاف راسل: "ماكس خرج عن المسار في المنعطف الأول، وفقد ثلاث ثوانٍ. خرج مرة أخرى في المنعطف الثالث عندما اصطدم لوغان سارجنت، ولكن خرجت سيارة الأمان. لاندو خرج عن المسار في المنعطف الأول".

وأردف: "بوضوح، كان خطئي عندما كنت أمام لاندو، وكان خطأً صغيرًا بمقدار 10 سم. اللفة السابقة كنت بجانب الخط الأبيض، تلك اللفة كنت على بعد 10 سم. خطأ صغير، لكنه تسبب في عواقب كبيرة. الخطأ الأكبر كان مع بياستري، لم أكمل التجاوز".

وأكمل: "لكنني خرجت معتقدًا بالطبع أنّه كان بإمكاني أن أفعل الأشياء بشكل مختلف، ولكن لو كنت فزت بذلك السباق ولم يفعل لاندو، لكان قال الشيء نفسه. أو لو فزت بالسباق ولم يفعل ماكس، لكان قال، 'هذا الخطأ هناك وهذا الخطأ هنا'.

ثمّ تابع: "كان مجرد واحد من تلك السباقات حيث كان يجب أن تكون هناك في النهاية على الإطار الصحيح لتحقيق ذلك وأعتقد بواقعية في ذلك السباق بدون سيارات الأمان كان لاندو ليُحقّق الفوز".

واصل شرحه بالقول: "لقد حصل على ضغط الإطارات الصحيح. ربما ارتكبت خطأً بضخ إطاراتي على الشبكة لأن الجو كان يمطر واعتقدنا أن المزيد من الأمطار ستأتي خلال 20 دقيقة. لكنها جاءت بعد 40 دقيقة وهذا هو السبب في أننا كنا سريعين في البداية ولكن انخفض أداؤنا بشدة بعد ذلك.

واختتم: "أعتقد أن ماكس فعل شيئًا مشابهًا حيث كنا نتبع سرعة بعضنا البعض. يمكنه أيضًا القول بأن تلك كانت فرصة ضائعة كبيرة له. أحيانًا تكون الأمور هكذا".

حاليًا، ومع عدم دخول مرسيدس في المنافسة على اللقب للسنة الثالثة على التوالي، يتوجه راسل إلى السباق الذي سيواجه فيه أكبر ضغط على الإطلاق: جائزة بريطانيا الكبرى.

السباقات المحلية ترفع التوقعات، حتى مع الطبيعة عالية السرعة لحلبة سيلفرستون التي من غير المرجح أن تدعم سيارة "دبليو15" مقارنة بـ "آر.بي20" أو"ام.سي.ال38"، كما أظهرت برشلونة. ولكن لا تزال نتيجة النمسا حديثة في ذهن عشاق الفورمولا 1.

سواء فاز أو خسر، سواء كانت السماء صافية أو ملبدة بالغيوم، فإن عزيمة راسل واضحة. الأخطاء تحدث عند الحد الأقصى، لكنه يمتلك إجابة مذهلة لمن يقولون إنه يفقد السيطرة تحت الضغط. وكل هذا يعود إلى وقت قبل أن يصبح فيه سائقًا رسميًا في مرسيدس والعودة إلى سباقه الفردي كبديل لهاميلتون بسبب إصابة بطل العالم سبع مرات بفيروس كورونا.

وشرح قائلاً: "أعتقد أنني حصلت على ثلاث فرص للفوز في مسيرتي حتى الآن في الفورمولا 1، والتي كانت على الأرجح في البحرين 2020، والتي كان يجب أن تكون فوزًا، وكان ذلك خارج سيطرتي. ومن ثمّ البرازيل (2022)، ثم مونتريال. إذا احتسبت البحرين كفوز، فأعتقد أنني موجود لتحقيق تلك اللحظات عندما تأتي."