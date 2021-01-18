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تحليل: ثنائيّة الفورمولا واحد الرائعة التي ستعود إلى معركة الوسط في 2021

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تحليل: ثنائيّة الفورمولا واحد الرائعة التي ستعود إلى معركة الوسط في 2021

برزت إحدى أكثر المعارك الثنائيّة إثارة في تاريخ الفورمولا واحد قبل عشرة أعوامٍ خلت بين فرناندو ألونسو وسيباستيان فيتيل. وسيشهد موسم 2021 تكرارها لكن في خطّ الوسط هذه المرّة.

سجّل المسار المختلف من حلبة الصخير البحرينيّة نقطة بارزة في تاريخ الفورمولا واحد في 2010.

إذ في حين يذكر الجميع خروج ألونسو منتصرًا ضمن مشاركته الأولى مع فيراري، فإنّ ذلك كان الانتصار الثاني فقط للفريق في فترة 18 سباقًا. انطلقت الشراكة الإسبانيّة الإيطاليّة بشكلٍ مثالي، وماثلت بداية كيمي رايكونن مع فيراري في 2007 ما ساعد الفنلندي على الفوز باللقب آنذاك بأفضليّة نقطة يتيمة.

الفائز فرناندو ألونسو، فيراري

الفائز فرناندو ألونسو، فيراري

تصوير: صور موتورسبورت

كما دعم ألونسو بدايته المثيرة للإعجاب بموسمٍ كاملٍ قوي، لكن مثلما نعلم جميعًا فإنّ الإسباني وفيراري واجها جولة ختاميّة كابوسيّة في أبوظبي بعد أن علق خلف فيتالي بيتروف سائق رينو وخسر اللقب لصالح فيتيل.

كانت المنافسة الثنائيّة بينهما محتدمة طوال فترة ألقاب الألمانيّ الأربعة، وكادت الأمور لتسير لصالح ألونسو في 2012 قبل أن يُنقذ فيتيل الموقف بقيادة رائعة في سباق البرازيل.

كما كان بينهما بعض الاحتكاك وقد يعود بعض ذلك إلى سباقٍ حاسم على صعيد البطولة في 2007 عندما كان فيتيل في بداية مسيرته. كان ذلك سباق فوجي الممطر، حيث كان ألونسو يُحاول بشكلٍ يائس البقاء على مقربة من زميله في مكلارين لويس هاميلتون.

كان رذاذ المياه كثيفًا وكانت المرايا ضبابيّة، وارتكب ألونسو خطأ قطع الطريق أمام فيتيل سائق تورو روسو. حدث احتكاك بينهما وانزلق ألونسو وعاد إلى الحلبة، لكنّه خرج عن المسار بعض بضع لفّات وانسحب من السباق بعد أن باغتته بركة مياه وربّما تأثّرت سيارته ببعض الضرر من الاحتكاك السابق. توجّه هاميلتون للفوز في السباف في الوقت الذي واجه فيه فيتيل موقفًا مخجلًا باصطدامه بمارك ويبر خلف سيارة الأمان.

حادث سيباستيان فيتيل، تورو روسو ومارك ويبر، ريد بُل

حادث سيباستيان فيتيل، تورو روسو ومارك ويبر، ريد بُل

تصوير: صور موتورسبورت

شكّل ذلك اليوم بداية معركة ألونسو فيتيل المحتدمة وهناك إمكانيّة للمزيد الآن. ففي موسم 2021 سيتواجد كلاهما في صفوف فريقَين ضمن مقدّمة خطّ الوسط في الفورمولا واحد.

شبّه سيريل أبيتبول المدير المغادر لصفوف فريق ألبين ألونسو بـ "القرش المتعطّش". في المقابل أمضى فيتيل موسم 2020 كأنّه حصان سباق منعم، ولم يكن قادرًا على مجاراة زميله في فيراري شارل لوكلير.

لكنّه سيحظى في المقابل بدماء جديدة في صفوف أستون مارتن، لكن هل لا يزال فيتيل يملك الدافع لإعادة تحفيز نفسه ومنافسة ألونسو هذا العام؟

فرناندو ألونسو، رينو

فرناندو ألونسو، رينو

تصوير: رينو سبورت

إحياء فيتيل الأصلي

بلور فيتيل مقاربته للفورمولا واحد في مرحلة مبكّرة من خلال الارتباط باختصاصي الأداء آكي هينتسا. جُلب هينتسا إلى الفورمولا واحد من قبل ميكا هاكينن، وبحلول الوقت الذي قابله فيه فيتيل في 2006 فقد كان الفنلندي يحظى بتقديرٍ عالٍ في أروقة الفورمولا واحد.

وجد الثنائيّ تناغمًا بشكلٍ فوري وسرعان ما بدأ فيتيل بتبنّي أفكاره. رفع فيتيل من مستوى تدريبه البدنيّ، وشرع في التعاون مع تومي بارماكوسكي أحد المدرّبين الشخصيين التابعين لهينتسا لدى انضمامه إلى ريد بُل.

وسرعان ما تتالت النجاحات إثر ذلك. وضمن ما كتبه في أحد فصول كتاب "النواة من قبل آكي هينتسا وأوسكاري ساري" في 2014، قال تومي: "برأيي فإنّ السبب الأساسي وراء نجاح سيباستيان هو قدرته الاستثنائيّة على بناء فريقٍ رائع حوله. يريد الجميع في المصنع تقديم سيارة جيّدة له... من المهمّ بالنسبة إليه إحاطة نفسه بأشخاص يدعمونه ويحفّزونه في الأوقات المناسبة ويشجّعونه عندما لا تسير الأمور وفق المخطّط له".

سيباستيان فيتيل، ريد بُل، يحتفل باللقب مع أعضاء فريقه

سيباستيان فيتيل، ريد بُل، يحتفل باللقب مع أعضاء فريقه

تصوير: صور موتورسبورت

ربّما شهدت أعوام فيتيل الأولى في صفوف فيراري جزءًا من ذلك، لكنّ الفريق الإيطاليّ يملك طبيعة سياسيّة لا يُمكن أن تتواصل مطلقًا. وقّع فيتيل مع فيراري تحت قيادة ماركو ماتياتشي، الذي تمّ تعويضه بماوريتسيو أريفابيني حتّى قبل قيادة فيتيل للسيارة الحمراء. ومن ثمّ غادر أريفابيني بعد موسم 2018 واستلم ماتيا بينوتو إدارة الفريق.

انتقل التركيز تدريجيًا صوب شارل لوكلير طوال موسم 2019 وذلك مفهوم بالنظر إلى تأدياته المذهلة، لكنّ الافتقار للدعم أثّر على فيتيل كثيرًا ولم نرَ منُذ ذلك الحين ذات السائق الذي سيطر على جزء كبيرٍ من العقد الماضي.

لكن قد تتغيّر الأمور في صفوف أستون مارتن. يشعر أندرو غرين المدير التقنيّ للفريق بأنّ البنية التحتيّة ستُساعد فيتيل: "نحن نتّبع مقاربة مركّزة جدًا على السائقين. نمضي الكثير من الوقت في فهم سائقينا والعمل معهما، ونشكّل علاقة قويّة جدًا معهما... نُبعد كلّ ما هو سياسي وذلك يسمح لهما بالتركيز على قيادة السيارة بأسرع وتيرة ممكنة. أعتقد بأنّ بوسعنا إعادة سيباستيان إلى ذلك الموقع".

سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري

سيباستيان فيتيل، فيراري وشارل لوكلير، فيراري

تصوير: فيراري

في حال سارت الأمور على نحوٍ جيّد وعاد التناغم، فقد نرى فيتيل الأصلي يعود إلى الحياة، بالرغم من وفاة المؤثّر آكي هينتسا في 2016. قد يجد ألونسو نفسه في مواجهة غريمه السابق مجدّدًا. تبدو المعركة على مركز "أفضل البقيّة" خلف مرسيدس وريد بُل مثيرة هذا العام.

ستتنافس أستون مارتن، وألبين، ومكلارين وعلى الأرجح فيراري ضمن ذات الحيّز. في الوقت الذي سيكون فيه هاميلتون وبوتاس وفيرشتابن منفردين بالتنافس على الانتصارات، فإنّ المعركة خلفهم ستكون حابسة للأنفاس.

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