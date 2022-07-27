تحليل تقني: معركة سور الأرضيّة تزداد إثارة بين فيراري وريد بُل

مع اتّضاح مدى إنتاج المكوّنات الانسيابيّة أسفل الأرضيّة على توفير أداء إضافي، اختار كلٌ من الفريقين إجراء تغييرات في هذه المنطقة من السيارة لجائزة فرنسا الكبرى.

ويبدو أنّ هناك معركة تطوير دقيقة بصدد التشكّل بينهما عندما يتعلّق الأمر بمحاولة استخراج أقصى أداء على صعيد كيفيّة توجيه التيارات الهوائيّة نحو الأرضيّة من خلال السور الخارجي.

وكانت ريد بُل قد استخدمت التصميم ذي السور الخارجي المزدوج منذ بداية الموسم، وقرّرت التخلي عنه ضمن آخر تحديثاتها. عوضًا عن ذلك نُقل السوران إلى الداخل أكثر.

وبوضع السور الثالث على مقربة من المكوّنين الداخليين، فإنّ ذلك لم يُؤثّر على سلوك التيارات الهوائيّة الداخلة للنفق فقط، بل من المرجّح أن يُؤدّي ذلك إلى تمديد السور الثالث أسفل الأرضيّة كذلك.

وكان الفريق قد أبقى عليه قصيرًا في السابق للمساعدة على تقوية هيكل الدوّامات الذي يُنتجه السور الخارجي.

ويجعل ذلك السور الثالث أقلّ ارتفاعًا من السابق، إذ يتواجد ضمن حدود الحافة الأماميّة للأرضيّة عوضًا عن تواجده فوقها، وذلك من أجل العمل بالتناغم مع السور الخارجي.

مقارنة قناة تهوية المكابح الخلفيّة على سيارة ريد بُل "آر.بي18" تصوير: جورجيو بيولا

كما أدحلت ريد بُل تعديلًا طفيفًا على القسم الخلفي من سيارتها، وذلك عبر إضافة شفرة ضمن حدود مدخل فتحة هوية المكابح الخلفيّة (السهم الأحمر، الخصائص القديمة في الصورة المصغّرة).

وستكون نتائج هذا التعديل طفيفة، لكنّها ستُسهّل درب التيارات الهوائيّة للعبور نحو القنوات الداخليّة لتبريد فكّي المكابح.

مقارنة فتحات انفاق فانتوري لسيارة فيراري اف1-75 تصوير: جورجيو بيولا

في المقابل تركّزت تعديلات فيراري على مدخل نفق الأرضيّة، حيث كانت التغييرات واضحة على صعيد ارتفاع حافة الأرضيّة والسور.

ومثلما نلاحظ في هذه المقارنة أعلاه، قرّرت فيراري إنشاء تجميعٍ بمستويين، حيث بقي القسم الداخلي من الحافة الأماميّة للأرضيّة أقرب إلى الحدّ الأعلى الذي تفرضه القوانين، بينما تمّ بسط القسم الخارجي.

وجاء خفض مدخل النفق في القسم الخارجي ليعني أنّ السطح العلويّ للأرضيّة منقسمٌ الآن إلى جزأين، حيث أصبح الجزء السفليّ عند ذات المستوى تقريبًا مع حافة جانب السيارة والقسم الخارجي يُغذّيان قطع جانب السيارة.

كما أنّ هناك تعديًا على السور الخارجي كذلك، إذ أصبح أعلى وأطول إلى الأمام. كما أنّ هناك قطعًا صغيرًا منخفضًا في القسم الأمامي من السور مثلما نُشاهد في الصورة المصغّرة أسفله.

كما بوسعكم ملاحظة أنّ الخطّ المتقطّع يُظهر كم ابتعد الفريق عن النسخة السابقة التي كانت منخفضة وقصيرة وبذات ارتفاع الأرضيّة.

مقارنة الأرضيّة الجديدة لسيارة فيراري "اف1-75" تصوير: جورجيو بيولا

ويمتدّ التصميم الجديد حتّى الواجهة السفليّة من الأرضيّة كذلك، مثلما لاحظنا على سيارة شارل لوكلير عند رفعها بعيدًا عن الحلبة بعد حادثه. ويتمثّل التغيير الأبرز في الهيكل الخارجي بشكلٍ القارب الذي يردم الفجوة بين العتبة والسطح المرجعي.

ويبدو أنّ فيراري استلهمت من ريد بُل هنا، حيث قامت بتقليص حجم القسم بأكمله خاصة في الأمام من أجل محاولة تحسين العلاقة مع السور هناك.