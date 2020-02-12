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فورمولا 1 / تحليل

تحليل تقني: ما هي أبرز الابتكارات على سيارة فيراري "اس.اف1000" الجديدة؟

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تحليل تقني: ما هي أبرز الابتكارات على سيارة فيراري "اس.اف1000" الجديدة؟
12-02-2020

باتت سيارة فيراري "اس.اف1000" أوّل سيارة فعليّة يتمّ الكشف عنها لهذا الموسم وسمحت لنا بالحصول على فكرة حول توجّه فريقٍ وجد نفسه بعيدًا عن معركة اللقب في الموسم المنصرم، لكنّه يعي كذلك التحديات الضخمة التي تنتظره لتصميم السيارة الجديدة بالكامل لموسم 2021.

لا تُعدّ السيارة في حدّ ذاتها ابتعادًا كبيرًا عن سابقتها، لكن من الواضح أنّه لا يُوجد جزءٌ واحدٌ من السيارة لم يتمّ التدقيق فيه ومراجعته وتحسينه لرفع الأداء العام. وبوسعكم التدرّج في الصور التالية للدخول في تفاصيل الأمور...

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تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف1000"

تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف1000"
1/13

الصورة من قبل: فيراري

أضاف الفريق تصميمًا جديدًا متمثّلًا في "قرون الفايكينغ" على جانبَي فتحة التهوية العلويّة.

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة فيراري "اس.اف1000"

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة فيراري "اس.اف1000"
2/13

الصورة من قبل: فيراري

تمّ تعديل أنف السيارة عند مقارنته بالتصميم الذي قدّمه الفريق في سنغافورة الموسم الماضي، حيث باتت الصفيحة السوداء أسفل الأنف واضحة أكثر، ويعود ذلك إلى إعادة تصميم حافة الأنف الأماميّة. بالتوازي مع ذلك قام الفريق بتغيير شكل الحواف الخارجيّة لتصميم الستار من أجل تعزيز دورها في توليد الحمل في مقدّمة السيارة.

مقارنة الجناح الأمامي لسيارة فيراري "اس.اف90"

مقارنة الجناح الأمامي لسيارة فيراري "اس.اف90"
3/13

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

ومن أجل المقارنة، إليكم الحلّ الذي قدّمه الفريق في سنغافورة العام الماضي.

تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف1000"

تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف1000"
4/13

الصورة من قبل: فيراري

قامت فيراري بتقديم موقع شفرات التوجيه إلى الأمام، وباتت أربعة مكوّنات منها تتواجد ضمن قسم الأنف بدل ثلاثة في السابق. أمّا القسم الخلفيّ منها والمثبّت على هيكل السيارة فبات يتضمّن كذلك تمديدًا للصفيحة السفليّة من أجل تحسين علاقتها معًا.

تفاصيل الألواح الجانبيّة لسيارة فيراري "اس.اف1000"

تفاصيل الألواح الجانبيّة لسيارة فيراري "اس.اف1000"
5/13

الصورة من قبل: فيراري

بلغت فيراري مرّة أخرى الارتفاع الأقصى للألواح الجانبيّة، وللوهلة الأولى تظهر الأقسام الثلاثة الأولى (السهم الأزرق) في مقدّمة الألواح الجانبيّة كا لو أنّها أعلى ممّا تسمح به القوانين.

تفاصيل جانب سيارة فيراري "اس.اف1000"

تفاصيل جانب سيارة فيراري "اس.اف1000"
6/13

الصورة من قبل: فيراري

وبالتدقيق في الألواح الجانبيّة نفسها فإنّ تصميمها يبقى اعتياديًا في ظلّ وجود العديد من الأسطح والفتحات التي تضمن عملها المتواصل والجيّد ضمن طيفٍ واسعٍ من زوايا التشغيل (عند الانعطاف) والسرعات والظروف. لكنّ الفريق قام بتحسين القوسَين أكثر، حيث أضاف مكوّنًا نحيفًا أمام الحافة الأماميّة، بينما بقيَ الآخر الأثخن في الخلف. ويلتوي كلاهما عند الحافة الخارجيّة من أجل تشكيل الجزء الأوّل من مجموعة مُحرّفات الهواء التي تمّ تشكيلها كذلك من أجل تكوين مجموعة من الجنيّحات حول رأس زاوية الأرضيّة.

الألواح الجانبيّة لسيارة فيراري "اس.اف90"

الألواح الجانبيّة لسيارة فيراري "اس.اف90"
7/13

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

يُمكننا هنا رؤية تصميم الألواح الجانبيّة من العام الماضي، ما يسمح بالحصول على مقارنة أوضح مع التصميم الجديد.

تفاصيل جانب سيارة فيراري "اس.اف1000"

تفاصيل جانب سيارة فيراري "اس.اف1000"
8/13

الصورة من قبل: فيراري

بالتقدّم أكثر إلى الخلف فإنّنا نجد ثلاثة ألواحٍ أساسيّة تُشكّل مجموعة المُحرّف، ويتّبع أوّل اثنين منهما التصميم التقليديّ للفريق على شكل حرف "إل"، بينما تمّ تبسيط اللوح العلويّ وفصله عن الشريحة الأفقيّة العلويّة.

الألواح الجانبيّة الجديدة لسيارة ريد بُل "آر.بي15" في روسيا

الألواح الجانبيّة الجديدة لسيارة ريد بُل "آر.بي15" في روسيا
9/13

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

ويُشبه ذلك التصميم ما استخدمته ريد بُل في المواسم الأخيرة، حيث من المرجّح أنّه يسمح بإنشاء دوّامة تدور في الاتّجاه المعاكس بالمقارنة مع ما نجده عادة في الحافة الخارجيّة للسطح. ودفع استخدام تلك الشريحة الأفقيّة إلى إجراء الفريق للمزيد من التعديلات على هندسة جانب السيارة بشكلٍ عام، ليُؤدّي ذلك مجدّدًا إلى دفع الفتحة أكثر إلى الداخل أسفل الهيكل الخارجيّ الذي ازداد صغرًا.

جانب سيارة فيراري "اس.اف71اتش"

جانب سيارة فيراري "اس.اف71اتش"
10/13

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

بعد أن كانت أوّل من أطلق تصميم المرايا المجوّفة، اختارت فيراري الابتعاد عن هذا التصميم في الأعوام الأخيرة...

تفاصيل جانب سيارة فيراري "اس.اف1000"

تفاصيل جانب سيارة فيراري "اس.اف1000"
11/13

الصورة من قبل: فيراري

لكنّ المقاتلة الجديدة تتضمّن تجويفًا في علبة المرآة وتقسيمها إلى جزأين مجدّدًا.

سيارة فيراري "اس.اف1000"

سيارة فيراري "اس.اف1000"
12/13

الصورة من قبل: فيراري

بالنظر إلى السيارة من هذه الزاوية فيُمكن استنتاج زيادة طولها مجدّدًا، حيث يستخدم الفريق ذلك كطريقة لإعادة توضيب وحدة الطاقة وملحقاتها وعلبة التروس من أجل التقليل من عرض الهيكل الخارجي قدر الإمكان.

تفاصيل القسم الخلفي لسيارة فيراري "اس.اف1000"

تفاصيل القسم الخلفي لسيارة فيراري "اس.اف1000"
13/13

الصورة من قبل: فيراري

ويتجلّى ذلك أكثر من خلال المساحة الإضافيّة الأكبر في الجزء الخلفيّ من الأرضيّة عند منطقة عنق الزجاجة، وهو ما كان ممكنًا نتيجة التوضيب الأضيق في الأمام.

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