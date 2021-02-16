تحليل تقني: ما مدى اختلاف سيارة مكلارين مرسيدس لموسم 2021 عن سابقتها؟

تأتي هذه السيارة على خلفيّة موسمٍ ناجحٍ لمكلارين، وذلك بعد حلولها في المركز الثالث في بطولة الصانعين.

تعيّن على السيارة الخضوع لسلسلة من التغييرات في ظلّ انتقال الفريق للتزوّد بوحدة طاقة مرسيدس، كلّ ذلك مع البقاء ضمن حيّز نظام مفاتيح التطوير الذي فرضتها "فيا" للحدّ من التغييرات التي يُمكن للفرق إجراؤها على تصاميم العام الماضي.

يتسبّب تغيير وحدة الطاقة في مراجعة كيفية توضيبها في الهيكل، وهو ما يبدو أنّه لم يقتصر تأثيره على قاعدة عجلات السيارة فحسب، بل في الخيارات التصميميّة التي اتّبعها الفريق في ما يتعلّق بالتبريد. سنُقارن السيارتَين من منورٍ علوي (السيارة القديمة على اليسار والجديدة على اليمين).

لاندو نوريس، مكلارين تصوير: مكلارين

كان من الواضح أنّ التبريد كان من أولويّات الفريق، كون جعل الهيكل الخارجيّ نحيفًا سيُؤتي ثماره بالنظر إلى أنّ القوانين الجديدة تسبّبت في حظر جزء كبير من الأرضيّة أمام الإطار الخلفيّ.

وتتضمّن الأرضيّة التي شاهدناها على سيارة "أم.سي.إل35.أم" حافة ملتوية إلى الأعلى أمام الإطار الخلفيّ، بينما تتضمّن كذلك جزءًا على شكل رفرفة من أجل التأثير على الاضطرابات الهوائيّة الناتجة عن الإطار في الخلف. ويبدو هذا الحل بسيطًا ضمن منطقة من السيارة ستشهد الكثير من الأفكار الجديدة على مدار الموسم، خاصة أنّها تُوفّر فرصًا لتعزيز أداء الناشر كذلك.

من المرجّح أن نُشاهد مكلارين تُدخل تغييرات واسعة على هذا الجزء من السيارة في مرحلة مبكّرة من الموسم، إذ أنّها كانت أوّل الفرق التي اختبرت الخصائص الجديدة ضمن جائزة بلجيكا الكبرى العام الماضي.

وسنسلّط الضوء الآن على بعض التفاصيل الصغيرة في ما يتعلّق بوحدة الطاقة الجديدة...

تتشابه فتحتا التهوية الجانبّتين مع سابقتيهما من ناحية المفهوم التصميمي، لكنّ الهيكل الخارجيّ لسيارة "أم.سي.إل35.أم" أضيق بكثير، ويبرز انحناءٌ واضحٌ عند انسياب الهيكل الخارجيّ إلى الخلف فوق مشعاعات التبريد المضمّنة في الداخل.

وبرز ذلك أكثر نتيجة تضمين جزء لوح فتحات هرميّة أكبر إلى جانب دعامة نظام الطوق الذي بدوره عرف تعديًا على ملحقاته الانسيابيّة لتوفير تأثير مختلف.

كما أنّ انسياب التيارات الهوائيّة في منطقة وسط السيارة سيتغيّر كذلك نتيجة التوضيب الأضيق الذي يتجلّى عند نقطة التقاء نظام التعليق بالهيكل الخارجيّ للسيارة (الصورة المصغّرة السفليّة اليسرى)، وذلك كون مكلارين اعتمدت شرخًا في تلك النقطة من أجل ملاءمة نقطة التقاء الأرضيّة وجانبَي السيارة.

تفاصيل جانب سيارة مكلارين "ام.سي.ال35ام" تصوير: مكلارين

راجع الفريق فتحة تغذية المحرّك بالهواء وقضبان الانقلاب تماشيًا مع وحدة الطاقة الجديدة ومتطلّبات التبريد الخاصة بها، إذ اعتمد الفريق تصميمًا يشهد عبور القضيبَين داخل الفتحة بشكلٍ مشابهٍ لحلّ مرسيدس، كما قلّص الفريق حجم الفتحة السفليّة.

ودائمًا ما تكون صور الاستوديو مختلفة عمّا يكون عليه الوضع في الحقيقة، لذا سننقل تركيزنا إلى الصورة التي التقطت لريكاردو ونوريس أمام السيارة التي سيقودانها اليوم الثلاثاء في سيلفرستون...

قام نوريس بعملٍ رائع عبر وضع نفسه أمام منطقة هامة من السيارة لتغطيتها! من الواضح أنّه بالرغم من أنّ صور الاستوديو تتضمّن وجود مجموعة من محرّفات الهواء مشابهة لتلك التي استخدمها الفريق في بداية موسم 2020، فإنّ سيارة "أم.سي.إل35.أم" تتضمّن أشرطة أفقيّة مماثلة لتلك التي استخدمها الفريق نهاية العام الماضي.

وهناك المزيد من التغييرات في مجموعة الألواح الجانبيّة كذلك، لكنّ جميع هذه الملحقات الانسيابيّة من المرجّح أن تتغيّر حتّى قبل انطلاق الموسم.

دانيال ريكاردو، ولاندو نوريس، مكلارين تصوير: مكلارين

ومثلما بوسعنا رؤيته في الصورة أعلاه، فإنّ الأمر ذاته ينطبق على الجناح الأماميّ، والأنف والأرضيّة كذلك. جميع هذه المكوّنات مشابهة في المجمل لما شاهدناه العام الماضي، سواءً على صعيد التسابق بالنسبة للجناح الأماميّ والأنف أو التجارب بالنسبة للأرضيّة.

جانب اهتمام آخر هو الصفيحتان الجانبيّتان للجناح الخلفي. استلهمت مكلارين من غريماتها وقامت بمحاكاة تصميم الأشرطة المعلّقة الذي شاهدناه على سيارة هاس وعدّلت الحافة العلويّة بشكلٍ مشابه لما فعلته ألفا تاوري.

ويُساعد هذان التغييران خبراء الانسيابيّة على تحدّي تغييرات القوانين التي أُدخلت في 2019 والتي تسبّبت في منع الفتحات الهرميّة العلويّة من أجل المساعدة على التقليل من الجرّ الذي يُولّده الجناح.