تحليل تقني: ما الذي تُلمح إليه أداة فيراري بشأن تصميم سيارتها لموسم 2021

دخلت سيارة الحظيرة الإيطاليّة إلى الحلبة في التجارب الحرّة الأولى من خلال مجموعة أنظمة استشعارٍ جديدة بالكامل في القسم الخلفيّ من السيارة، وتُظهر مدى تعقيد فهم تأثير التغييرات الانسيابيّة للعام المقبل.

وتمّت إحاطة الهيكل العام لذلك الجهاز من أجل الحدّ من حركة التيارات الهوائيّة والتقليل من تأثيره على القراءات التي تجمعها أنظمة استشعار ضغط الهواء.

وبشكلٍ مثيرٍ للاهتمام فإنّ هذه الأنظمة قد تمّ تركيبها بشكلٍ يتماشى سلوك التيارات الهوائيّة أيضاً، وذلك يُمثّل ابتعادًا عن الشبكة التقليديّة التي اعتدنا رؤيتها.

يمنحنا ذلك إشارة على هياكل التيارات الهوائيّة التي يُحاول خبراء الانسيابيّة في فيراري تقييمها، وذلك في ظلّ سعيهم لجمع البيانات من الهواء الصادر عن الناشر.

واستخدم الفريق ذلك الجهاز من أجل تقييم التحديثات الجديدة التي جلبها على سيارته.

مقارنة بين أرضية سيارة فيراري اس.اف1000 في أبوظبي وبورتيماو تصوير: جورجيو بيولا

إذ جلب الفريق أرضيّة جديدة لتقييمها وتضمّنت ثلاث شفرات ملتوية في وسط القطع القطريّ، وذلك في ظلّ سعي المصمّمين لاستغلال بعض التيارات الهوائيّة قبل وصولها إلى الإطار الخلفيّ.

في المقابل تمّ تعويض الشفرة الطوليّة الأماميّة في جانب الأرضيّة ضمن الخصائص الأولى لموسم 2021 التي اختبرها الفريق في البرتغال بثلاث شفرات عموديّة أكثر.

اختبارات رينو

أرضية سيارة إستيبان أوكون، رينو تصوير: صور موتورسبورت

بعد اختبارها لمكوّنات بخصائص 2021 في البحرين، اختبرت رينو أرضيّة جديدة في أبوظبي.

واستلهم الصانع الفرنسيّ من تصميم فيراري هذه المرّة عبر تقوّسٍ طولي على حافة الأرضيّة قبل الإطار الخلفي.

وبعد فرض قوانين العام المقبل خفض الارتكازيّة، ستكون هذه المنطقة محلّ تطوير مكثّف طوال موسم 2021، وذلك في ظلّ تحسين كلّ فريق لدرب التيارات الهوائيّة نحو الإطار الخلفيّ في محاولة لتقليص التأثير الانسيابيّ السلبي الذي يتسبّب به على صعيد الناشر.

ريد بُل

أرضيّة سيارة رينو "آر.اس20" الاختباريّة لموسم 2021 تصوير: جورجيو بيولا

كما بدأت ريد بُل تحقيقتها في تأثيرات قوانين 2021 في البرتغال، لكنّها وصلت إلى أبوظبي وهي تبحث عن المزيد من الأجوبة.

وبشكلٍ مماثلٍ لمنافساتها، فإنّ الأرضيّة التي استخدمتها ريد بُل في التجارب الحرّة الأولى شهدت حلًا تدريجيًا أكثر وتضمّن شريطًا ملويًا أمام الإطار الخلفيّ، بالرغم من أنّه أبعد عن الحافة بالمقارنة مع تصاميم الفرق الأخرى.

في الأثناء عادت الدعامة الوحيدة للجناح الخلفيّ التي اختبرها الفريق في البحرين للظهور. لكنّها بقيت على السيارة طوال مجريات عطلة نهاية أسبوع السباق.

أرضية سيارة ريد بُل آر.بي16 تصوير: صور موتورسبورت

نظام "داس" الخاص بمرسيدس

اختارت مرسيدس عدم اختبار مكوّنات انسيابيّة خاصة بموسم 2021، لكنّ ذلك لا يعني أنّها لم تستغلّ التجارب الحرّة من أجل التحضير للموسم المقبل.

إذ اختبرت مرسيدس سيارتها من دون نظام "داس" في التجارب الحرّة الأولى في عدّة مناسبات من أجل التحضير لحظره في العام المقبل.

وكان هذا النظام مفيدًا هذا الموسم عند حاجة السائقَين لتحمية إطاراتهما الأماميّة، ومنحهما ذلك أفضليّة من دون شكّ عند فترات سيارة الأمان وإعادة الانطلاقات في السباقات.