فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
25 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
01 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
15 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
29 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
06 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
13 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تحليل تقني: ما الذي تُلمح إليه أداة فيراري بشأن تصميم سيارتها لموسم 2021

المشاركات
التعليقات
تحليل تقني: ما الذي تُلمح إليه أداة فيراري بشأن تصميم سيارتها لموسم 2021

اختبرت عدّة فرق مكوّنات جديدة لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد، لكن كان هناك تركيزٌ خاصٌ على فيراري في أبوظبي بالنظر إلى كيفيّة تقييمها للتغييرات.

دخلت سيارة الحظيرة الإيطاليّة إلى الحلبة في التجارب الحرّة الأولى من خلال مجموعة أنظمة استشعارٍ جديدة بالكامل في القسم الخلفيّ من السيارة، وتُظهر مدى تعقيد فهم تأثير التغييرات الانسيابيّة للعام المقبل.

وتمّت إحاطة الهيكل العام لذلك الجهاز من أجل الحدّ من حركة التيارات الهوائيّة والتقليل من تأثيره على القراءات التي تجمعها أنظمة استشعار ضغط الهواء.

وبشكلٍ مثيرٍ للاهتمام فإنّ هذه الأنظمة قد تمّ تركيبها بشكلٍ يتماشى سلوك التيارات الهوائيّة أيضاً، وذلك يُمثّل ابتعادًا عن الشبكة التقليديّة التي اعتدنا رؤيتها.

يمنحنا ذلك إشارة على هياكل التيارات الهوائيّة التي يُحاول خبراء الانسيابيّة في فيراري تقييمها، وذلك في ظلّ سعيهم لجمع البيانات من الهواء الصادر عن الناشر.

واستخدم الفريق ذلك الجهاز من أجل تقييم التحديثات الجديدة التي جلبها على سيارته.

مقارنة بين أرضية سيارة فيراري اس.اف1000 في أبوظبي وبورتيماو

مقارنة بين أرضية سيارة فيراري اس.اف1000 في أبوظبي وبورتيماو

تصوير: جورجيو بيولا

إذ جلب الفريق أرضيّة جديدة لتقييمها وتضمّنت ثلاث شفرات ملتوية في وسط القطع القطريّ، وذلك في ظلّ سعي المصمّمين لاستغلال بعض التيارات الهوائيّة قبل وصولها إلى الإطار الخلفيّ.

في المقابل تمّ تعويض الشفرة الطوليّة الأماميّة في جانب الأرضيّة ضمن الخصائص الأولى لموسم 2021 التي اختبرها الفريق في البرتغال بثلاث شفرات عموديّة أكثر.

اختبارات رينو

أرضية سيارة إستيبان أوكون، رينو

أرضية سيارة إستيبان أوكون، رينو

تصوير: صور موتورسبورت

بعد اختبارها لمكوّنات بخصائص 2021 في البحرين، اختبرت رينو أرضيّة جديدة في أبوظبي.

واستلهم الصانع الفرنسيّ من تصميم فيراري هذه المرّة عبر تقوّسٍ طولي على حافة الأرضيّة قبل الإطار الخلفي.

وبعد فرض قوانين العام المقبل خفض الارتكازيّة، ستكون هذه المنطقة محلّ تطوير مكثّف طوال موسم 2021، وذلك في ظلّ تحسين كلّ فريق لدرب التيارات الهوائيّة نحو الإطار الخلفيّ في محاولة لتقليص التأثير الانسيابيّ السلبي الذي يتسبّب به على صعيد الناشر.

ريد بُل

أرضيّة سيارة رينو

أرضيّة سيارة رينو "آر.اس20" الاختباريّة لموسم 2021

تصوير: جورجيو بيولا

كما بدأت ريد بُل تحقيقتها في تأثيرات قوانين 2021 في البرتغال، لكنّها وصلت إلى أبوظبي وهي تبحث عن المزيد من الأجوبة.

وبشكلٍ مماثلٍ لمنافساتها، فإنّ الأرضيّة التي استخدمتها ريد بُل في التجارب الحرّة الأولى شهدت حلًا تدريجيًا أكثر وتضمّن شريطًا ملويًا أمام الإطار الخلفيّ، بالرغم من أنّه أبعد عن الحافة بالمقارنة مع تصاميم الفرق الأخرى.

في الأثناء عادت الدعامة الوحيدة للجناح الخلفيّ التي اختبرها الفريق في البحرين للظهور. لكنّها بقيت على السيارة طوال مجريات عطلة نهاية أسبوع السباق.

أرضية سيارة ريد بُل آر.بي16

أرضية سيارة ريد بُل آر.بي16

تصوير: صور موتورسبورت

نظام "داس" الخاص بمرسيدس

اختارت مرسيدس عدم اختبار مكوّنات انسيابيّة خاصة بموسم 2021، لكنّ ذلك لا يعني أنّها لم تستغلّ التجارب الحرّة من أجل التحضير للموسم المقبل.

إذ اختبرت مرسيدس سيارتها من دون نظام "داس" في التجارب الحرّة الأولى في عدّة مناسبات من أجل التحضير لحظره في العام المقبل.

وكان هذا النظام مفيدًا هذا الموسم عند حاجة السائقَين لتحمية إطاراتهما الأماميّة، ومنحهما ذلك أفضليّة من دون شكّ عند فترات سيارة الأمان وإعادة الانطلاقات في السباقات.

مقدمة سيارة مرسيدس دبليو11

مقدمة سيارة مرسيدس دبليو11

تصوير: جورجيو بيولا

تسونودا ينضم إلى ألفا تاوري لموسم 2021 في الفورمولا واحد 

المقال السابق

تسونودا ينضم إلى ألفا تاوري لموسم 2021 في الفورمولا واحد 
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

تحليل تقني: ما الذي تُلمح إليه أداة فيراري بشأن تصميم سيارتها لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تحليل تقني: ما الذي تُلمح إليه أداة فيراري بشأن تصميم سيارتها لموسم 2021

ريكاردو: عرض ألونسو على سيارة "آر25" تذكير بضرورة عودة عامل "إثارة الدهشة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو: عرض ألونسو على سيارة "آر25" تذكير بضرورة عودة عامل "إثارة الدهشة"

تسونودا ينضم إلى ألفا تاوري لموسم 2021 في الفورمولا واحد 
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تسونودا ينضم إلى ألفا تاوري لموسم 2021 في الفورمولا واحد 

ألونسو يتصدّر تجارب أبوظبي مع رينو
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير الإختبارات

ألونسو يتصدّر تجارب أبوظبي مع رينو

مكلارين: القيمة المعنوية وليست المادية هي الجائزة الحقيقية للمركز الثالث
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين: القيمة المعنوية وليست المادية هي الجائزة الحقيقية للمركز الثالث

ريد بُل: نقلُ السيارة إلى الموسم التالي يخلّصنا من الأداء الضعيف في بداية الموسم
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل: نقلُ السيارة إلى الموسم التالي يخلّصنا من الأداء الضعيف في بداية الموسم

أحدث الأخبار

تحليل تقني: ما الذي تُلمح إليه أداة فيراري بشأن تصميم سيارتها لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تحليل تقني: ما الذي تُلمح إليه أداة فيراري بشأن تصميم سيارتها لموسم 2021

تسونودا ينضم إلى ألفا تاوري لموسم 2021 في الفورمولا واحد 
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تسونودا ينضم إلى ألفا تاوري لموسم 2021 في الفورمولا واحد 

ريكاردو يُلمح إلى إمكانيّة مشاركته في سباق باثورست 1000
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو يُلمح إلى إمكانيّة مشاركته في سباق باثورست 1000

تأكيد إيلوت كسائق تجارب لفيراري في موسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تأكيد إيلوت كسائق تجارب لفيراري في موسم 2021

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل تقني: ما الذي تُلمح إليه أداة فيراري بشأن تصميم سيارتها لموسم 2021

31دقيقة
2
فورمولا 1

ريكاردو: عرض ألونسو على سيارة "آر25" تذكير بضرورة عودة عامل "إثارة الدهشة"

3
فورمولا 1

تسونودا ينضم إلى ألفا تاوري لموسم 2021 في الفورمولا واحد 

4
فورمولا 1

ألونسو يتصدّر تجارب أبوظبي مع رينو

19س
5
فورمولا 1

مكلارين: القيمة المعنوية وليست المادية هي الجائزة الحقيقية للمركز الثالث

19س

أحدث الأخبار

تحليل تقني: ما الذي تُلمح إليه أداة فيراري بشأن تصميم سيارتها لموسم 2021
فورمولا 1

تحليل تقني: ما الذي تُلمح إليه أداة فيراري بشأن تصميم سيارتها لموسم 2021

تسونودا ينضم إلى ألفا تاوري لموسم 2021 في الفورمولا واحد 
فورمولا 1

تسونودا ينضم إلى ألفا تاوري لموسم 2021 في الفورمولا واحد 

ريكاردو يُلمح إلى إمكانيّة مشاركته في سباق باثورست 1000
فورمولا 1

ريكاردو يُلمح إلى إمكانيّة مشاركته في سباق باثورست 1000

تأكيد إيلوت كسائق تجارب لفيراري في موسم 2021
فورمولا 1

تأكيد إيلوت كسائق تجارب لفيراري في موسم 2021

حالة فرانك ويليامز مستقرّة بعد نقله إلى المستشفى
فورمولا 1

حالة فرانك ويليامز مستقرّة بعد نقله إلى المستشفى

أحدث ملفات الفيديو

أجمل الصور من جائزة أبوظبي الكبرى 02:15
فورمولا 1
21س

أجمل الصور من جائزة أبوظبي الكبرى

إيمرسون فيتيبالدي يحرز الفوز بسباق جائزة إسبانيا الكبرى 02:27
فورمولا 1
15-12-2020

إيمرسون فيتيبالدي يحرز الفوز بسباق جائزة إسبانيا الكبرى

شبكة انطلاق سباق جائزة أبوظبي الكبرى 01:01
فورمولا 1
14-12-2020

شبكة انطلاق سباق جائزة أبوظبي الكبرى

شرح خطط العزل الحيوية في جائزة أبوظبي الكبرى 08:53
فورمولا 1
12-12-2020

شرح خطط العزل الحيوية في جائزة أبوظبي الكبرى

مراجعة لسباق جائزة الصخير الكبرى | مشاكل وقفات الصيانة 19:42
فورمولا 1
12-12-2020

مراجعة لسباق جائزة الصخير الكبرى | مشاكل وقفات الصيانة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.