تحليل تقني: ماذا يُمكننا أن نتوقّع من مرسيدس في 2020؟

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
12 مارس
-
15 مارس
الحدث التالي خلال
32 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
19 مارس
-
22 مارس
الحدث التالي خلال
39 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فيتنام الكبرى
تذاكر
02 أبريل
-
05 أبريل
الحدث التالي خلال
53 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
تذاكر
16 أبريل
-
19 أبريل
الحدث التالي خلال
67 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
81 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
07 مايو
-
10 مايو
الحدث التالي خلال
88 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
102 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
116 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
11 يونيو
-
14 يونيو
الحدث التالي خلال
123 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
137 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
144 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
158 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
172 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
200 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
207 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
221 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
228 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
242 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
256 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
263 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
277 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
291 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / تحليل

تحليل تقني: ماذا يُمكننا أن نتوقّع من مرسيدس في 2020؟

المشاركات
التعليقات
تحليل تقني: ماذا يُمكننا أن نتوقّع من مرسيدس في 2020؟
08-02-2020

مع اقتراب موسمٍ جديد من بطولة العالم للفورمولا واحد، سيشعر فريقٌ واحد بثقل التوقّعات أكثر من البقيّة، وذلك بعد أن حقّق سلسلة من ستّة ألقاب مزدوجة متتالية.

اقتربت مرسيدس من إتمام سلسلة انتصارات كاملة ضمن حقبة واحدة، إذ ستسعى بشدة للظفر باللقبين في العام الأخير من هذه الحقبة الهجينة الحاليّة. وبعد الإعلان عن أنّ الكشف عن السيارة الجديدة "دبليو11" سيُقام في الـ 14 من فبراير/شباط في سيلفرستون، يسعى الفريق لتصحيح أيّة عيوبٍ أو نقائص من أجل استخراج المزيد من الأداء.

وبناءً على المعلومات التي تمّ جمعها فإنّها تكشف عن التغييرات التي قد تُساعد الفريق على استخراج المزيد من الأداء من السيارة التي كان أداؤها مذهلًا بالفعل في الموسم المنصرم.

فبعد متابعتها لنقاط ضعفها ودراستها لتصاميم الفرق المنافسة، تبنّت مرسيدس مفهومًا تصميميًا قدّمته فيراري في 2017 وعدّلته ليتناسب مع حزمتها الخاصة.

هيكل سيارة مرسيدس

هيكل سيارة مرسيدس "دبليو10"

تصوير: جورجيو بيولا

ويهدف هذا التصميم لتحسين جودة تدفّق الهواء نحو فتحتَي مشعاع التبريد والتقليل من التأثير السلبيّ للاضطرابات الهوائيّة الناتجة عن الإطار الأمامي على التيارات الداخلة إلى تلكما الفتحتين والأخرى العابرة إلى جانب السيارة.

وستنضمّ مرسيدس إلى هذه المجموعة في 2020، وذلك من خلال خفض وتقديم موقع دعامتَي التصادم الجانبيّتين العلويّتين لتحسين أداء وحدة الطاقة وموثوقيّتها من جهة، والتقليص من الجرّ وتحسين الأداء الانسيابيّ للسيارة من جهة أخرى.

وتحرص مرسيدس على التغلّب على منافسيها فيما يتعلّق بأداء وحدة الطاقة في 2020، وذلك بعد أن فقدت موقعها الرياديّ العام الماضي.

وسيكون تحسين كفاءة التبريد على رأس قائمة السهام الفضيّة، وذلك من أجل التمتّع بالقدرة على تشغيل وحدة الطاقة بوضع الطاقة الأعلى لفترة أطول، حيث كان من الواضح أنّها لم تكن قادرة على استغلال تحديثات وحدة الطاقة التي قدّمتها الموسم الماضي. وستتوقّع مرسيدس تحقيق مكاسب إضافيّة على صعيد الطاقة في 2020 من أجل ضمان استمراريّة النجاح.

هيكل سيارة مرسيدس

هيكل سيارة مرسيدس "دبليو10"

تصوير: جورجيو بيولا

وكانت سيارة "دبليو10" من العام الماضي لافتة بالفعل في قسمها الأوسط، حيث كان شكل هيكلها الفريد متميّزًا بسحبه لكلّ شيء إلى أقرب قدرٍ ممكن من الهيكل.

من أجل رفع هذا التأثير إلى أقصى حد، ولاستغلال أفضليّة الأشكال الجديدة في هذه المنطقة، لن يكون من المفاجئ أن تظهر سيارة "دبليو11" بتصميم خزّان وقود مُعدّل كذلك، ما يسمح بمجال أكبر لمراجعة توضيب مشعاع التبريد والفتحة الجانبيّة، إلى جانب تحسين توزيع الوزن كذلك.

كيف بلغنا هذه المرحلة...

تغيّر القوانين وجوانب السيارات منذ 2011

جانب سيارة فيراري

جانب سيارة فيراري "اس.اف70اتش" وتغيّر القوانين منذ 2011

تصوير: جورجيو بيولا

قدّمت "فيا" تصميم دعامة حماية جانبيّة مشترك جديد للتقليل من التكاليف وإدارة أحمال الاصطدامات الجانبيّة بشكلٍ أفضل في 2014. وكبح ذلك عنان بعض أكثر التصاميم إبداعًا في هذه المنطقة من السيارة على مرّ الأعوام، وذلك على إثر تقليص القوانين للخيارات التصميميّة المتاحة. لكنّ التغييرات التي أجرتها البطولة في 2017 أعادت فتح الباب أمام المصمّمين لإعادة التفكير في مواقع الدعائم والهيكل المحيط بها. وكانت فيراري أولى الفرق التي استغلّت ذلك مع مقاتلتها "اس.اف70اتش"، قبل أن يتبعها الآخرون سريعًا، حيث تبنّت ثلاثة فرق أخرى تصاميم مشابهة جدًا في 2018 واستغلّت ذلك أكثر في الموسم الماضي.

نظام التعليق الأماميّ لسيارة مرسيدس

نظام التعليق الأماميّ لسيارة مرسيدس "دبليو10"

تصوير: جورجيو بيولا

نظام التعليق الأمامي لسيارة مرسيدس "دبليو08"

قد يؤدّي تبنّي مرسيدس لهذا التصميم إلى وضع حدٍ لحلٍ اعتمدته منذ 2017. أدّت الحاجة لتحسين التيارات الهوائيّة المتدفّقة نحو هذه الفتحات الأفقيّة إلى دفع الفرق المنتقلة إلى هذا التصميم إلى استخدام أنظمة تعليق أماميّة منخفضة قدر الإمكان من أجل ضمان عدم تأثيرها على سير التيارات الهوائيّة. نتيجة لذلك لن يكون من المفاجئ رؤية مرسيدس تتخلّى عن تصميم الذراع العلويّة المرتفعة في نظام تعليقها الأمامي (انظر السهم الأحمر في الصورة) لصالح تصميم تقليديّ أكثر.

تفاصيل نظام التعليق الأمامي لسيارة مرسيدس دبليو10

تفاصيل نظام التعليق الأمامي لسيارة مرسيدس دبليو10

تصوير: جورجيو بيولا

تفاصيل نظام التعليق الأمامي لسيارة مرسيدس "دبليو10"

كما اختبرت السهام الفضيّة مخمّدًا ميكانيكيًا مختلفًا في المراحل الأخيرة من موسم 2019، ليس فقط استهدافًا لملاءمة التغييرات السابق ذكرها في نظام التعليق، لكن أيضاً تحضيرًا للتغييرات المنتظرة لموسم 2021 التي سيتعيّن فيها على الفرق اعتماد نابض كلاسيكيّ أكثر.

مقارنة هيكلَي سيارتَي

مقارنة هيكلَي سيارتَي "بي187" و"بي186"

تصوير: جورجيو بيولا

مقارنة الهيكل بين بينيتون "بي187" و"بي186"

يُذكّرنا جورجيو بيولا بأن لا شيء في الفورمولا واحد جديد بالكامل، حيث دائمًا ما كانت أفكار الفرق الحاليّة تُمثّل مراجعة لحلول سابقة وفق ما يتماشى مع القوانين الجاري العمل بها. فعلى سبيل المثال استخدمت سيارة بينيتون "بي187" هيكلًا على شكل حرف "تي" في قسمها الخلفيّ للإحاطة بمشعاعات التبريد عند مقارنتها بالتصميم التقليدي الذي كان على سابقتها "بي186".

المقال التالي
برون: الهيكل الجديد للفورمولا واحد لن يسمح لثغرات القوانين بتدمير البطولة

المقال السابق

برون: الهيكل الجديد للفورمولا واحد لن يسمح لثغرات القوانين بتدمير البطولة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة أستراليا الكبرى

جائزة أستراليا الكبرى

١٢ مارس - ١٥ مارس
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل تقني: ماذا يُمكننا أن نتوقّع من مرسيدس في 2020؟

2
فورمولا 1

برون: الهيكل الجديد للفورمولا واحد لن يسمح لثغرات القوانين بتدمير البطولة

3
راليات شرق أوسطية أخرى

مشاركة كبيرة في النسخة الـ 15 من رالي حائل الدولي 2020

4
فورمولا 1

هوندا "مسرورة للغاية" من عملية تطوير محركها لموسم 2020 في الفورمولا واحد

5
فورمولا 1

هاس يُصبح أوّل فريق يكشف عن صور سيارته لموسم 2020

أحدث ملفات الفيديو

ما الذي يمكننا توقعه من مرسيدس في 2020؟ 01:18
فورمولا 1

ما الذي يمكننا توقعه من مرسيدس في 2020؟

مرسيدس تتطلع إلى المستقبل مع مهندسيها الشباب 04:09
فورمولا 1

مرسيدس تتطلع إلى المستقبل مع مهندسيها الشباب

فيديو تقني: مرسيدس في مواجهة فيراري 05:25
فورمولا 1

فيديو تقني: مرسيدس في مواجهة فيراري

حدث المبادلة بين مقاتلتَي هاميلتون وروسي 03:17
فورمولا 1

حدث المبادلة بين مقاتلتَي هاميلتون وروسي

أفضل تصميم خوذة فورمولا واحد في التاريخ 15:16
فورمولا 1

أفضل تصميم خوذة فورمولا واحد في التاريخ

أحدث الأخبار

تحليل تقني: ماذا يُمكننا أن نتوقّع من مرسيدس في 2020؟
F1

تحليل تقني: ماذا يُمكننا أن نتوقّع من مرسيدس في 2020؟

برون: الهيكل الجديد للفورمولا واحد لن يسمح لثغرات القوانين بتدمير البطولة
F1

برون: الهيكل الجديد للفورمولا واحد لن يسمح لثغرات القوانين بتدمير البطولة

"فيا" تُطلق مناقصة لمقياس الوقود في الفورمولا واحد لموسم 2021
F1

"فيا" تُطلق مناقصة لمقياس الوقود في الفورمولا واحد لموسم 2021

هوندا "مسرورة للغاية" من عملية تطوير محركها لموسم 2020 في الفورمولا واحد
F1

هوندا "مسرورة للغاية" من عملية تطوير محركها لموسم 2020 في الفورمولا واحد

معرض صور: جميع سيارات هاس في الفورمولا واحد منذ 2016
F1

معرض صور: جميع سيارات هاس في الفورمولا واحد منذ 2016

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
١٢ مارس
تذاكر
١٩ مارس
تذاكر
٢ أبريل
تذاكر
١٦ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل
تذاكر
٧ مايو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.