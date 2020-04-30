تحليل تقني: لماذا انقسمت توجّهات فرق الفورمولا واحد في تصميم أنظمة التعليق الأماميّة

لم تكن لتكون هناك أيّة علامات أوضح في ما يتعلّق بما ستقوم به مرسيدس، وفيراري وريد بُل في مقدّمات سياراتها، إذ أنّ موقع حزمة التوجيه، وأذرع نظام التعليق ونوع المخمّدات تُظهر مقارباتها المختلفة.

وسنُسلّط الضوء في هذا التحليل على ما قامت به الفرق وسبب الاختلافات الكبيرة بينها في ظلّ سعي كلٍ منها لتحقيق مكاسب في الأداء.

ما قامت به مرسيدس

تستخدم جميع الفرق أنظمة تعليق فرعيّة للمساعدة على الحفاظ على فاعليّة المنصّة الانسيابيّة، لكنّ مرسيدس تقدّمت الجميع في هذه الواجهة منذ عوتها إلى الرياضة قبل عقدٍ من الزمن.

شريط التمرير القائمة تفاصيل نظام "فريك" على سيارة مرسيدس "دبليو04" 1 / 5 الصورة من قبل: جورجيو بيولا قاد نظام "فريك" الخاص بمرسيدس الطريق عندما أظهر منظور الفرق للابتكار في نظام التعليق وأهميّة ذلك الدرب، لكنّ ذلك النظام حُظر في 2014. تصميم نظام التعليق الخلفيّ لسيارة مرسيدس "دبليو02" 2 / 5 الصورة من قبل: جورجيو بيولا تُظهر هذه الرسومات استخدام مجمّع هيدروليكي لربط المخمّدات الخلفيّة في نظام التعليق الخلفي لسيارة مرسيدس "دبليو02". المكوّنات الهيدروليكيّة لنظام التعليق الأماميّ لسيارة مرسيدس "دبليو06" 3 / 5 الصورة من قبل: جورجيو بيولا اختبر الفريق في جولة البرازيل 2015 مخمّد حركة عموديّة هيدروليكيًا (الصورة اليمنى)، عوضًا عن النابض الكلاسيكي (اليسار)، في ظلّ تحضيره للموسم التالي. تفاصيل نظام التعليق الأماميّ لسيارة مرسيدس "دبليو10" 4 / 5 الصورة من قبل: جورجيو بيولا خلال المراحل الأخيرة من موسم 2019، استغلّت مرسيدس حصص التجارب الحرّة لتقييم مخمّد حركة عموديّة جديد مُستخدمة نوابض "بيلفيل". تفاصيل نظام التعليق الأمامي لسيارة مرسيدس "دبليو11" 5 / 5 الصورة من قبل: جورجيو بيولا في حين أنّ هذا قد يؤدّي إلى بعض الخسارة الوظيفيّة، إلّا أنّه يمنح الفريق الوقت الكافي لفهم الإعدادات بشكلٍ أفضل وتحديد متى يُمكنه تعويض فجوة الأداء الناتجة. كما أدخلت مرسيدس تعديلات بارزة على رأس هيكل سيارتها "دبليو11" ونظام تعليقها الأماميّ من أجل احتضان نظام "داس". ومثلما يُظهر الفيديو أعلاه فإنّ حزمة التوجيه على سيارة مرسيدس كانت أضخم قليلًا من نظيراتها. وفي حين أنّ نظام "داس" قد كان له يدٌ في ذلك، إلّا أنّ الحجم العام ووزن النظام يجب أن يُوفّرا أفضليّة أداء واضحة من أجل تبرير اعتماده. وكانت الفوارق الظاهريّة بين حزمتَي هذا العام والعام الماضي قد أوقدتا فتيل التكهّنات بشأن كيفيّة توضيب نظام داس، حيث باتت نظريّة اعتماد ذراعين متعارضتين وتروس مسنّنة مشكوكًا في صحّتها الآن، حيث يبدو أنّ النظام يُفعّل من خلال وحدة هيدروليكيّة.

وجهة فيراري المختلفة

نظام التعليق الأمامي لسيارة فيراري "اس.اف1000" تصوير: جورجيو بيولا

كانت فيراري الفريق الأقلّ استباقيّة بين ثلاثيّ الصدارة في ما يتعلّق بتحسين تصميم مقدّمة سيارتها لموسم 2020، حيث فضّلت استمراريّة التصميم وتسهيل الإعدادات على الإقدام على خطوات جريئة قد لا توفّر المكاسب المرجوّة.

شريط التمرير القائمة نظام التعليق الأماميّ لسيارة فيراري "اس.اف70اتش" 1 / 2 الصورة من قبل: جورجيو بيولا 2017: بداية استمراريّة التصميم الحاليّ، حيث استخدم الفريق تصميمًا مكشوفًا يُسهّل عمليّة إجراء تغييرات في الإعدادات. نظام التعليق الأماميّ لسيارة فيراري "اس.اف90" 2 / 2 الصورة من قبل: جورجيو بيولا 2019: كانت مقدّمة سيارة "اس.اف90" شبه مطابقة لمقدّمة سيارة هذا العام، حيث اقتصر الفريق على بعض التغييرات الطفيفة لتحسين الحزمة العامة. ويبدو أنّ فيراري قرّرت أنّ أداء نظام التعليق الأمامي كان كافيًا ما دفعها للتركيز على جوانب أخرى من سيارتها في المواسم القليلة الماضية.

ريد بُل تختبر شيئًا فريدًا

اعتبرت ريد بُل عام 2020 فرصة لدفع الحدود ومحاولة تقليص الفجوة مع مرسيدس.

واختار الصانع النمساوي اتّباع مقاربة توضيب عدائيّة، حيث قام بنقل حزمة التوجيه إلى مستوى متأخّر في الهيكل، وذلك من أجل السماح لأذرع التوجيه (2) لتكون في تناغمٍ أفضل مع الذراع الخلفيّة من العمود السفليّ (3).

ويُعتتبر العمود السفليّ جزءًا من الحزمة متعدّدة الروابط، إذ أنّ الذراع الأماميّة (1) غير تقليديّة وتعبر كامل الهيكل من الجانبَين الأيسر والأيمن.