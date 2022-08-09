تحليل تقني: كيف عزّزت ريد بُل ارتكازيّة سيارتها في المجر

من الواضح أنّ ذلك نتيجة وجهة التصميم التي اتّبعها الفريق مع القوانين الجديدة. إذ وجد سائقاه نفسيهما مرارًا في صدارة جدول السرعات القصوى في 2022، بينما كانا في قاعه في الأعوام الماضية.

ومن أجل معالجة هذه المشكلة في المجر، قدّمت ريد بُل جنيّحات سفليّة جديدة لتُرفقها بالجناح الخلفي عالي الارتكازيّة.

وكانت هذه الجنيّحات بتصميم تعتبره أغلب الفرق الأخرى الشكل الأنسب لهذه القوانين، وذلك عبر وجود مكوّنين فوق بعضهما.

وبشكلٍ مماثلٍ لمنافساتها، فإنّ التصميم عرف اعتماد مكوّنات بقسمٍ أوسط عالي الحمل.

وكانت ريد بُل قد ابتعد عن هذا النمط سابقًا، حيث اختارت قسمًا علويًا أفقيًا أكثر. فضلًا عن ذلك وعندما احتاجت لخفض الارتكازيّة والجرّ على الحلبات عالية السرعة، فقد تخلّت عن المكوّن العلويّ بالكامل مثلما يظهر في الصورة أسفله ضمن جائزة أذربيجان الكبرى.

تفاصيل القسم الخلفي لسيارة ريد بُل آر.بي18 تصوير: جورجيو بيولا

في الأثناء مالت ألبين نحو الشكل الانسيابيّ العام لسيارة "آر.بي18"، وقدّمت كذلك نسختها الخاصة من تصميم الجنيّحين الأفقيين في باكو.

وبشكلٍ مماثلٍ لريد بُل فقد قلّصت ألبين بعض الأجزاء من الجنيّحين حينها، قبل استخدام نسخة ذات ارتكازيّة أعلى قليلًا في كندا.

في المقابل اختارت ألبين مثل ريد بُل كذلك الانتقال إلى تصميم تقليديّ أكثر في المجر، بالرغم من وجود المزيد من التحديثات، كون الصانع الفرنسي اختار قطع الجزء الخارجيّ من المكوّنات من أجل التقليل من الجرّ.

مقارنة جنيّح ألبين "آي522" السفلي تصوير: جورجيو بيولا