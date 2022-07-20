تحليل تقني: كيف ستُساعد تغييرات أرضيّات 2023 على الحدّ من مشاكل الارتدادات

في حين أنّ جميع الفرق عانت من تلك الظاهرة بدرجات متفاوتة، أدّى تذمّر السائقين من تأثيرات القفزات السيّئة على صعيد سلامتهم إلى دفع "فيا" للتحرّك.

وضمن خطوة كانت محلّ جدلٍ بين الفرق، ستُقدّم "فيا" مقياسًا لمدى التذبذب الانسيابيّ بدءًا من جائزة بلجيكا الكبرى للحدّ من قدر الحركة العموديّة للسيارات على الحلبة.

لكنّ ذلك إجراء مؤقّت، إذ هناك تغييرات منتظرة على القوانين التقنيّة لموسم 2023 تعتقد الهيئة الحاكمة أنّها ستُقلّص من مخاطر الارتدادات.

وتمّ التباحث في تلك التغييرات خلال اجتماع اللجنة الاستشاريّة التقنيّة للفورمولا واحد الأسبوع الماضي، ويتّجه المجلس العالمي لرياضة السيارات الآن للمصادقة عليها.

ويُهدف من المقترحات المطروحة في الاجتماع الحدّ من مجال تصميم السيارات عبر رفع بعضها عن الأرض.

ويشمل ذلك رفع حنجرة الناشر بقدرٍ لم يتمّ تحديده بعد، في حين سيتمّ رفع حواف الأرضيّة بـ 25 ملم. فضلًا عن ذلك ومن أجل ضمان عدم توصّل الفرق إلى مرونة مفرطة لحواف الأرضيّات لتجاوز القيود الهندسيّة الجديدة، سيتمّ اعتماد اختبارات مرونة أرضيّة عموديّة أكثر صرامة.

كما أنّ "فيا" تُخطّط لمراقبة هذه المسائل عن كثبٍ أكثر، مع تقديم مجسّات أكثر دقّة للمساعدة على احتساب التذبذب الانسيابيّ للسيارة.

ومن أجل السيطرة أكثر على المشاكل الانسيابيّة التي أنشأتها القوانين الجديدة، اقترحت الفرق أيضًا استخدام شريطين في الناشر.

قوانين 2023 تصوير: جورجيو بيولا

ومن المتوقّع أن يُوفّر ذلك الحلّ الموحّد مساعدة إضافيّة على إدارة التيارات الهوائيّة في تلك المنطقة والمساعدة على مجابهة التأثيرات السلبيّة للارتدادات والقفزات، وهو ما سيُرحّب به السائقون بالتأكيد.

وتتشابه التغييرات المقترحة في العديد من الجوانب مع تلك التي اعتُمدت في 2021 عندما اختارت البطولة اقتطاع جزء من الأرضيّة، وجنيّحات المكابح وأشرطة الناشر من أجل المساعدة على التقليص من الأداء الانسيابيّ للسيارات في قسمها الخلفي.

وجاءت تلك الخطوة بالأساس لإنقاذ الفرق من أنفسها كونها كانت لتُصمّم سيارات تسلّط الكثير من الجهد على الإطارات، وهو ما كان ليتسبّب في مشاكل أكبر. وبشكلٍ مماثلٍ لتلك التعديلات، تأتي التغييرات الجديدة المنتظرة لتُقلّص من الأحمال القصوى التي تُفرض على الهيكل، وبالتالي المساعدة في تقليل إمكانيّة الارتدادات والقفزات.

لكن بالرغم من ذلك فإنّ الفرق ستبحث عن طرقٍ لتشغيل سياراتها عند أقلّ ارتفاعٍ ممكنٍ وبأقصى صلابة ممكنة من دون خرق القوانين الجديدة.

ناشر سيارة فيراري 2023 تصوير: جورجيو بيولا

كما أنّ موعد اعتماد التغييرات يتشابه مع الحيّز الزمني لتغييرات 2021، وسيفرض ضغوطات ضخمة على صعيد برنامج تطوير الفرق التي بدأت بالفعل بالعمل على سياراتها للعام المقبل.

إذ أنّ إدخال تغييرات على تلك المناطق عالية الحساسيّة من السيارة لن يتسبّب في إبطال بعض العمل الذي أجرته فقط، بل سيجعل بعض العمل على القسم الخلفي من سيارة هذا العام مهدورًا، كون أيّة مكاسب قد يتوصّل إليها أيّ فريقٍ لن تكون ذات أهميّة بالنظر إلى التغييرات التي يتمّ اعتمادها.

فضلًا عن ذلك وبالنظر إلى عدم ظهور ظاهرة الارتدادات أصلًا في أعمال المحاكاة طوال العام الماضي تحضيرًا للموسم الجديد، فمن الممكن أن نرى بعض الفرق تُحاول كسب أفضليّة عبر جلب مكوّنات اختباريّة قرب نهاية هذا العام من أجل إدراك تأثيرات تغييرات القوانين، تمامًا مثلما فعلت في 2020.