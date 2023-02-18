تحليل تقني: كيف حسّنت ألبين أكثر السيارات المعدّلة لموسم 2023

أطلق الصانع الفرنسي مقاتلته الجديدة "آي523" ليلة الخميس، حيث أظهرت مجموعة من التغييرات التي طالت الأنف والجناح الأمامي، إلى جانب اتّباع فكرة تخلّت عنها منافساتها.

إذ استخدم فريقا أستون مارتن وألفا تاوري حافة الأنف المرتفعة العام الماضي، وفي حين أنّ أستون مارتن أبقت على تلك الفكرة حتّى نهاية الموسم، فإنّ ألفا تاوري تخلت عنها بحلول جائزة اليابان الكبرى.

ولا يعني ذلك أنّ حلّ الحافة المرتفعة غير عملي، كون ألبي لاحظت إمكانيّاته بسبب التغييرات التي تتطلّب جعل الجناح الأمامي أعلى قليلًا هذا العام.

مقارنة أنف سيارة ألبين "آي523" تصوير: ألبين

وكما هو الحال دائمًا، فإنّ الأمر لا يعود إلى قدر الأداء المُستخرج من البداية فحسب، بل يشمل أيضًا قدر الأداء الإضافي الذي يتوقّع الفريق كسبه لاحقًا في الموسم.

إذ قال مات هارمان المدير التقني للفريق: "ذلك مهمٌ جدًا. من الواضح أنّه كلّما كان الأنف أقصر كلّما ازدادت صعوبة الحصول على المصادقة عليه في اختبارات التصادم".

وأضاف: "لكن من المهمّ ضمان أنّ طريقة وصلنا للجنيّح بالأنف تمنحنا أقصى فرصة للتطوير. اختيارك للمكوّن الذي ستصل الأنف به قد يحدّك على صعيد التطوير. لذا كنّا عدائيين للغاية هناك ومنحنا أنفسنا الكثير من الخيارات. سترون على الأرجح العديد من الأجنحة الأماميّة المختلفة لدينا مع تقدّم الموسم".

كما أدخل الفريق بعض التغييرات في شكل الأنف، إذ قام ببسط نقطة التقائه بالجناح أكثر.

ألبين إيه523 تصوير: ألبين

وكانت ألبين واحدة من الفرق التي بدأت موسم 2022 بتصميم الجانب المرتفع. لكن مع تقدّم الموسم فقد قام الفريق بتطوير حلّه ليجعله فريدًا.

إذ تمحور التغيير حول الزوايا الخلفيّة للجانب، وذلك لحثّ الهواء على العبور من الأعلى إلى الأسفل نحو منطقة عنق الزجاجة الخلفي من السيارة.

لكنّ الفريق واصل تطوير هذه الفكرة، حيث تمّ تفريغ الجزء الأوسط من الجانب لتشكيل أخدود تنساب فيه التيارات الهوائيّة نحو الخلف.

ويبدو أنّ ذلك أصبح منحى متّبعًا بأشكال متنوّعة قليلة على جميع سيارات هذا العام في ظلّ سعي الجميع للاستفادة من المكاسب الانسيابيّة التي يُوفّرها.

جانب سيارة ألبين اي522 تصوير: جورجيو بيولا

وواصلت ألبين استخدام ذات شكل الفتحة نسبيًا، بالرغم من تقليص حجمها قليلًا مع تقويس الحواف أكثر قليلًا.

كما قام الفريق بفصل سطح شرفة المرآة إلى ثلاثة أقسام، وتبنى ذات التصميم الذي شاهدناه لدى ألفا تاوري ومرسيدس العام الماضي.

وكانت ألبين قد انتقلت في الأعوام القليلة الماضية إلى حلّ تبريد مرتكزٍ حول خطّ وسط السيارة بالأساس. وأدّى ذلك إلى تعويلها أكثر على الفتحة العلويّة وجعل الجزء العلويّ أضخم قليلًا.

ومن أجل موازنة الأمور لموسم 2023 فقد كان هناك بعض التقدّم في هذا الجانب، وانصبّت كلّ الجهود على محاولة خفض الوزن وتحسين كفاءة التبريد واعتماد هيكلٍ انسيابيّ أكثر راديكاليّة.

وتمتّعت سيارة العام الماضي بالفعل بغطاء المحرّك المرتفع الذي شاهدنا العديد من الفرق الأخرى تتبناه.

واستغلّت ألبين أفضليّة مكوّنات التبريد الداخليّة الأصغر عبر تحسين توضيب الهيكل الخارجي في ظلّ سعيها وراء المزيد من الأداء الانسيابي.

لذا فإنّ فتحة التصريف الخلفيّة على السيارة الجديدة أصبحت مرتفعة من أجل احتضان تصميم نظام التعليق الخلفي الجديد، بالتوازي مع توفير مساحة أوسع للهواء للانسياب نحو منطقة عنق الزجاجة.

وأنتج ذلك أيضًا مقاربة واضحة أكثر للتيارات المنغمسة، حيث تخلّى الفريق عن زعنفة القرش فوق غطاء المحرّك، تاركًا فتحات التبريد الهرميّة مكشوفة.

نظام التعليق الخلفي لسيارة ألبين "آي523" تصوير: ألبين

أمّا في القسم الخلفي من السيارة، فقد أقدمت ألبين على الانتقال إلى نظام التعليق بذراع الدفع، والذي تُشير التقارير إلى سماحه بخفض الوزن بالمقارنة مع تصميم 2022.

كما منح ذلك الفريق المزيد من المرونة على صعيد الإعدادات وتحسين التدفق الانسيابيّ فوق القسم الخلفي من السيارة.

ألبين إيه523 تصوير: ألبين