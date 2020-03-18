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فورمولا 1 / تحليل

تحليل تقني: كيف جعلت مرسيدس نظام "داس" يتناسب مع مقدّمتها المثاليّة

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تحليل تقني: كيف جعلت مرسيدس نظام "داس" يتناسب مع مقدّمتها المثاليّة
18-03-2020

ربّما مثّل نظام التوجيه مزدوج المحور "داس" المثير للجدل الذي قدّمته مرسيدس هذا العام أبرز قصّة بالتوجّه إلى جائزة أستراليا الكبرى، لكنّ أزمة فيروس كورونا المستجدّ منعت تبلور تلك الأحداث أكثر. لكن مع هدوء الوضع الآن والاستقرار على عدم بدء موسم 2020، سنُسلّط الضوء هنا على هذا النظام المبتكر على سيارة "دبليو11".

علمنا لاحقًا أنّ ريد بُل كانت تتّجه للاحتجاج على نظام مرسيدس – الذي يُعدّل زاوية توجيه الإطارَين الأماميّين من خلال سحب السائق للمقود نحوه - في ملبورن.

وأثناء تحضيرات الفرق يوم الخميس في أستراليا، تمكّن جورجيو بيولا من التقاط بعض الصور المقرّبة لفحص مقدّمة سيارة "دبليو11". إذ تُظهر الصورة التالية حمالة التوجيه الجديدة التي تُشكّل جزءًا من نظام "داس"، حيث يكون ذلك المكوّن مخفيًا عادة خلف الأغطية الأخرى عندما تكون السيارة جاهزة للتوجّه إلى الحلبة.

تفاصيل نظام التعليق الأمامي لسيارة مرسيدس دبليو11

تفاصيل نظام التعليق الأمامي لسيارة مرسيدس دبليو11

تصوير: موتورسبورت.كوم

تفاصيل نظام التعليق الأمامي لسيارة مرسيدس دبليو10

تفاصيل نظام التعليق الأمامي لسيارة مرسيدس دبليو10

تصوير: موتورسبورت.كوم

أوضحنا خصلتين بارزتين من النظام: لدينا ذراعا التوجيه باللون الأخضر، حيث تمتدّان حتّى حزمة التوجيه (باللون الأحمر).

ويُؤكّد ذلك اختلاف حزمة التوجيه لموسم 2020. لكنّ نقاط الاستفهام تتمحور حول كيفيّة عمل النظام التي لا تزال ضبابيّة، حيث أنّ النظريّة التي حظيت ببعض الشعبيّة وتمثّلت في تواجد ذراعَين متعاكستين وتروس مُثبّتة ضمن الحزمة بات مشكوكًا فيها الآن، حيث يبدو بأنّ النظام يُتحكّم فيه هيدروليكيًا.

وبعد أن طُلب من الفريق إجراء تعديلات على سيارته لجولة أستراليا في ما يتعلّق بقناة تهوية المكابح الخلفيّة ونظام التعليق الخلفيّ، وعلى إثر استفسار ريد بُل وفيراري عن نظام "داس"، فربّما لم يكن من المفاجئ لو رأينا مرسيدس تُعطّل نظام "داس" ضمن عطلة نهاية أسبوع جائزة أستراليا الكبرى لتكون في مأمن.

وبوضع المعارك السياسيّة جانبًا، فإنّ القراءة بين سطور موافقة القسم التقنيّ التابع لـ "فيا" على نظام "داس" لموسم 2020 وحظره إثر ذلك لموسم 2021، فإنّ المادة 2.5 من اللوائح التقنيّة تُشير إلى أنّنا سنكتشف التفاصيل الكاملة للنظام في مرحلة ما...

المادة 2.5 الأنظمة والتكنولوجيا الجديدة: أيّ نظامٍ، أو إجراء أو تكنولوجيا جديدة لم تتمّ تغطيته تحديدًا من قبل هذه القوانين، لكنّه يحصل على موافقة القسم التقنيّ الخاص بالفورمولا واحد ضمن فيا، سيتمّ قبوله إلى غاية نهاية البطولة التي تمّ تقديمه فيها. سيُطلب من لجنة الفورمولا واحد إثر ذلك مراجعة التكنولوجيا المعنيّة، وفي حال شعرت بأنّها لا تُضيف أيّ قيمة للفورمولا واحد بشكلٍ عام فسيتمّ حظرها.

أيّ فريق تُحظر التكنولوجيا الخاصة به بهذه الطريقة سيتعيّن عليه نشر التفاصيل التقنيّة الكاملة للنظام أو الإجراء المعنيّ.

اقرأ أيضاً:

ويُظهر الفيديو التالي تغييرات التوضيب التي أقدمت مرسيدس على اعتمادها لاحتضان النظام، وذلك بالمقارنة مع مقدّمة سيارة "دبليو10" من موسم 2019.

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