تحليل تقني: كيف أتقنت فيراري متطلّبات سباقَي سبا ومونزا
يعود انتصارا فيراري المتتاليين في بلجيكا وإيطاليا إلى قدرة الفريق على استغلال الفلسفة الانسيابيّة عالية الكفاءة لسيارته "اس.اف90"، لكنّ ذلك لا يعني أنّه لم يتعيّن عليها إجراء تعديلات من أجل التغلّب على منافسيها. ونتطرّق في ما يلي إلى ما قامت به فيراري بمساعدة الرسوم التقنيّة الأحدث لجورجيو بيولا.
تفاصيل الجناح الخلفي لسيارة فيراري "اس.اف90"
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
اختارت فيراري اعتماد جناحٍ خلفي منخفض الارتكازيّة لجائزة بلجيكا الكبرى عوضًا عن الجناح بشكل الملعقة الذي شاهدنا الفريق يُحبّذه في الماضي. لم يُعزّز ذلك القرار السرعات على الخطوط المستقيمة فحسب، بل يُساعد على الإبقاء على المنافسين بعيدًا في القسم الأوسط المتطلّب.
الجناح الخلفي لسيارة فيراري "اس.اف.90"
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
شهدت جائزة إيطاليا الكبرى المزيد من التغييرات من أجل تعزيز السرعة على الخطوط المستقيمة، حيث قدّم الفريق الحافة الأماميّة للصفيحة الأساسيّة من الجناح الأمامي، وهو ما يُقلّص الارتكازيّة والجرّ.
الجناح الأمامي لسيارة فيراري "اس.اف90"
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
أمّا على صعيد مقدّمة السيارة، احتاجت فيراري لموازنة الأمور واختارت إعادة تصميم الرفرفة الخلفيّة على الجناح الأمامي. يُقلّص ذلك طولها، لكن بشكلٍ أكثر أهميّة الحواف الخارجيّة (السهم الأحمر).
الجناح الأمامي لسيارة تورو روسو "اس.تي.آر14"
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
على صعيدٍ آخر قدّمت تورو روسو جناحًا أماميًا مُعدّلًا في إيطاليا أيضاً. بشكلٍ مماثلٍ لفيراري فقد قلّص الفريق حجم الرفرفة العلويّة من أجل تقليل الأحمال في المقدّمة من أجل ملاءمة استخدام الفريق للجناح الخلفي الأنحف. كما اختبر الفريق بعض الأفكار للتحكّم في دوّامة "واي250" بشكلٍ مختلف أيضاً، حيث تمّ تعديل شكل الصفيحة الأساسيّة وفتحتها عند الالتقاء بالقسم المحايد، بينما تضمّنت الرفرفات الثلاث العليا تقوّسًا في حوافها.
مقارنة الجناح الخلفي لسيارة ريد بُل "آر.بي15"
الصورة من قبل: جورجيو بيولا
اتّبعت ريد بُل دربًا مماثلًا في بلجيكا وإيطاليا، حيث قلّص الفريق أقصى قدرٍ ممكن من زاوية هجوم الجناح. يعمد الفريق للقيام بذلك على أمل أن يُعوّض تقلّص الجرّ قدر الطاقة التي تفتقر إليها وحدة طاقة هوندا بالمقارنة مع مرسيدس وفيراري. كان من الواضح أنّ ريد بُل اعتمدت زاوية جناحٍ أقلّ بكثير من منافستيها – خاصة في مونزا (الصورة المصغّرة).
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تحليل تقني: كيف أتقنت فيراري متطلّبات سباقَي سبا ومونزا
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