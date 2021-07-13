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تحليل تقني: كيف آتت اختبارات أرضيّة فيراري ثمارها أخيرًا؟

أجرت فيراري الكثير من الاختبارات والتجارب المختلفة مع تصميم أرضيّتها الجديد لعدّة سباقات ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، حيث اختبرت العديد من النسخ المعدّلة من أجل التوصّل إلى توازن الأداء الأنسب.

تحليل تقني: كيف آتت اختبارات أرضيّة فيراري ثمارها أخيرًا؟

في حين بدا الفريق يُحقّق تقدّمًا في حصص التجارب الحرّة، إلّا أنّه انتظر حتّى جائزة النمسا الكبرى التي استغلّ فيها سائقاه هذا الحلّ في ظروف السباق أخيرًا، ويبدو أنّ ذلك ساعد الفريق على تحقيق مكاسب جيّدة على صعيد الأداء.

ودعونا نلقي نظرة على رحلة تطوير أرضيّة فيراري على مدار السباقات التسعة الأولى من الموسم.

تفاصيل أرضيّة سيارة فيراري

تفاصيل أرضيّة سيارة فيراري "اس.اف21"

تصوير: جورجيو بيولا

بدأت فيراري الموسم بحلٍ مشابهٍ لذلك الذي اختبرته في 2020، وهو الحلّ الذي كانت القوانين الجديد تهدف لتطبيقه.

إذ أنّ هذه الحافة الحادة زُوّدت بالأشرطة التقليديّة التي تواجدت تقريبًا في ذات مستوى الحافة الداخليّة من الإطار، إلى جانب مجموعة من الجنيّحات على الحافة الخارجيّة من الأرضيّة وشفرة أفقيّة تربطهما.

أمّا في وسط قسم الأرضيّة الحاد فإنّ الفريق أضاف شفرات على شكل حرف "r" في محاولة للمساعدة على تشكيل التيارات الهوائيّة أمام الإطار الخلفي والمساهمة في التحكّم في الهواء العابر حوله.

أرضية سيارة فيراري اس.اف21

أرضية سيارة فيراري اس.اف21

تصوير: جورجيو بيولا

لكن لم يتطلّب الأمر الكثير من الوقت قبل انضمام الفريق إلى ركب الآخرين عندما أصبح سابع من يعتمد الأرضيّة على شكل حرف "Z".

كما أضافت فيراري شريطًا على الأرضيّة في محاولة لتضخيم تأثير القطع. لكنّ الفريق تخلّى عن ثلاث شفرات على شكل حرف "r" ضمن ذلك التحديث.

مقارنة أرضية سيارة فيراري اس.اف21

مقارنة أرضية سيارة فيراري اس.اف21

تصوير: جورجيو بيولا

أمضت فيراري السباقات التالية في تقييم عددٍ من الحلول أمام الإطار الخلفي، حيث تراوحت تلك الحلول بين أربع وسبع شفرات مُستخدمة للمساعدة على توجيه الهواء فوق وحول الإطار الخلفيّ للتقليل من تأثير مشاكل تغيّل شكل الإطار مع الأحمال.

الأرضية الحديدة لسيارة فيراري اس.اف21

الأرضية الحديدة لسيارة فيراري اس.اف21

تصوير: جورجيو بيولا

كما قيّم الفريق إن كانت الشفرات على شكل حرف "r" التي كانت حاضرة على الأرضيّة الأصليّة بوسعها العمل بشكلٍ متناغمٍ مع قطع الأرضيّة على شكل حرف "Z"، وتوصّل الفريق إلى خيار اعتماد ستّ شفرات أمام الإطار الخلفي لجائزة النمسا الكبرى.

ولم تهتمّ فيراري بالأرضيّة فحسب لمحاولة تحسين أدائها، إذ جلبت عدّة تصاميم مختلفة للجناحَين الأمامي والخلفي على مدار السباقات الأولى كذلك.

مقارنة الأجنحة الخلفيّة لسيارة فيراري

مقارنة الأجنحة الخلفيّة لسيارة فيراري "اس.اف21"

تصوير: جورجيو بيولا

ومثلما تلاحظون هنا فإنّ فيراري اعتمدت تصميم سطحٍ أساسيّ تقليديًا أكثر بالنسبة للحلبات ذات المتطلّبات العالية أو المنخفضة على صعيد الارتكازيّة (الجناح الأعلى على اليمين)، بينما جلبت تصاميم أخرى على شكل الملعقة (الجناح الأعلى الأيسر)، والذي يُستخدم لتوليد الارتكازيّة من دون زيادة الجرّ بقدرٍ كبير.

كما بوسعكم ملاحظة أنّه على خلفيّة جدل الأجنحة المرنة فإنّ فيراري قامت بتعديل القسم السفليّ من الصفيحة الجانبيّة عبر التخلّي عن قسم الذيل (انظر السهم الأحمر).

مقارنة بين الجناحين الأماميين لسيارة فيراري اس.اف21

مقارنة بين الجناحين الأماميين لسيارة فيراري اس.اف21

تصوير: جورجيو بيولا

أمّا في مقدّمة السيارة فإنّ الفريق وفّر تصميمين مختلفين للجناح الأمامي بناءً على رغبته في نسبة التيارات الهوائيّة المندفعة إلى الخارج بالمقارنة مع مستويات الارتكازيّة التي يريد توليدها.

ونلاحظ أنّ الجناح العلويّ في الصورة يُوفّر مستوى تعديل أكبر للقسم الداخلي من الرفرفات، بينما يبقى أغلب القسم الخارجي ثابتًا مهما كانت الزاوية المختارة.

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