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تحليل تقني: فيراري تختار حلّا راديكاليًا لشفرات الناشر

ازداد الاهتمام بحلول الأرضيّات الجديدة لسيارات الفورمولا واحد خلال تجارب البحرين، حيث كشفت صور سيارة فيراري حلًا راديكاليًا لشفرات الناشر للمساعدة على تحقيق مكاسب إضافيّة.

تحليل تقني: فيراري تختار حلّا راديكاليًا لشفرات الناشر

شاهدنا بالفعل تركيزًا على أرضيّة سيارة مرسيدس المتموّجة، وشريط ناشر مكلارين، لكنّ التركيز انصبّ الآن على حلٍ فريدٍ لدى فيراري.

ويأتي هذا التصميم ضمن محاولة فيراري تعويض الخسائر التي فرضتها تغييرات قوانين 2021 التي تسبّبت في المزيد من الاضطرابات الهوائيّة الصادرة عن الإطار الخلفي التي تعبر نحو الناشر وتتسبّب في الإضرار بأدائه.

وحاول كلّ فريق مجابهة تلك المشكلة على طريقته، خاصة في ما يتعلّق بالمكوّنات الانسيابيّة التي تُحدّد الحافة الخارجيّة من الأرضيّة التي تمّ قطعها.

لكن في حين أنّ فيراري تستخدم تصميمًا معقّدًا عند الحافة، فإنّها أضافت حلًا أكثر إثارة للاهتمام عند جانب الناشر.

تفاصيل سيارة فيراري

تفاصيل سيارة فيراري "اس.اف21"

ومثلما تُظهر الصورة أعلاه فإنّنا نجد ثلاث شفرات تمّ تضمينها بشكلٍ مباشر في منطقة الناشر.

وستهدف من دون شكّ لحماية الناشر من الاضطرابات الهوائيّة المندفعة نحوه من قبل الإطار.

ويُعدّ هذا تفصيلًا مهمًا جدًا عندما ندرك أنّ القوانين الجديدة قلّصت حجم جنيّحات قناة تهوية المكابح بـ 40 ملم لهذا العام. كانت تلك الجنيّحات هي التي تلعب دورًا مشابهًا لضمان استقرار تدفّق الهواء هناك.

قوانين شفرات المكابح لموسم 2021

قوانين شفرات المكابح لموسم 2021

تصوير: جورجيو بيولا

وتُسهّل إضافة فيراري لتلك الشفرات على الأرضيّة ارتفاع الناشر إلى الأعلى في الأسفل وهو ما يحمي التيارات الهوائيّة كذلك في تلك المنطقة.

ودائمًا ما كانت تلك التيارات الهوائيّة مهمّة، لكن أصبح لها أهميّة أكبر الآن بعد أن خسرت الفرق جزءًا من الأرضيّة أمامها.

لهذا السبب أنفقت فيراري مفتاحَي التطوير على علبة التروس وأجرت تغييرات لرفع نظام التعليق من أجل إفساح المجال فوق الأرضيّة لتحسين تدفّق الهواء في القسم الخلفي من السيارة.

تغييرات بارزة أخرى

سيارة فيراري اس.اف21

سيارة فيراري اس.اف21

تصوير: جورجيو بيولا

جذبت مقدّمة سيارة فيراري الأنظار عند إطلاقها قبل التجارب الشتويّة، حيث أجرى الفريق بعض التغييرات الكبيرة على أنف من دون استخدام أيّة مفاتيح تطوير لتقديم هيكلٍ جديد بالكامل.

ويتضمّن التصميم دعامة أضيق للجناح، وهو ما يسمح بتقريب الستار ليتّصل بالحافة الجانبيّة الأماميّة.

جُنيحات سيارة فيراري اس.اف21

جُنيحات سيارة فيراري اس.اف21

تصوير: جورجيو بيولا

في الأثناء أضاف الفريق أربع شفرات على كلٍ من جانبَي الهيكل مباشرة عند مخرج قناة "اس"، وذلك بعد أن اختار عدم استخدامها العام الماضي.

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