تحليل تقني: على أي الأجزاء ركّزت مرسيدس في تجارب البحرين الأولى قبل الموسم؟
في اليوم الثالث من اختبارات البحرين، استعادت مرسيدس الصدارة مع كيمي أنتونيللي وجورج راسل. ومع ذلك، فإن الإجماع العام في الحلبة يشير إلى أن الفريق القادم من براكلي لم يكشف بعد عن أوراقه الحقيقية.
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: صور ايه جي
يلعب مدير مرسيدس توتو وولف، حاليًا مباراة شطرنج على الطاولة أكثر مما يفعل على الحلبة.
وبحسب ما يُتداول، فإن مرسيدس، ردًا على الهجمات السياسية من الفرق المنافسة بشأن "نسبة الانضغاط" في محركها، تحاول تخدير منافسيها وإشعارهم بالاطمئنان عبر إخفاء إمكاناتها الحقيقية.
وتشير الشائعات إلى أن سيارة مرسيدس الجديدة W17 هي في الواقع "قنبلة"، لكن وولف أمر سائقيه بالقيادة ببطء حتى لا يُخيف المنافسين.
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
ويبدو أن الفريق لا يريد إثارة قلق خصومه في وقت يقتربون فيه من اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بقوانين المحركات.
وفي حين تسببت بعض المشاكل العرضية في قلق محدود لدى المهندسين، إلا أنه لا يوجد أي ذعر عام داخل الفريق. وعلى الرغم من درجات الحرارة المرتفعة في حلبة الصخير، قامت مرسيدس بتوسيع فتحات التهوية على غطاء المحرك.
غير أن هذا الإجراء لا يهدف فقط إلى التبريد، بل تختبر مرسيدس أيضًا غطاء محرك أنحف لتحسين الكفاءة الانسيابية.
مرسيدس W17، فتحة تهوية هواء ساخن مُحسّنة
الصورة من قبل: AG Photo
تطوير مرسيدس لا يقتصر على المحرك وإدارة الطاقة فقط. مقارنة بالاختبارات التمهيدية الأولى في برشلونة، تتميز سيارة W17 بتغييرات كبيرة في بنية أرضية السيارة أمام العجلات الخلفية:
حيث تمت إضافة ثلاث فتحات جديدة في عجلة الإطار الخلفي. صُممت هذه الفتحات لدفع الهواء إلى خارج الإطار، ما يقلل من الاحتكاك.
الملامح المعدنية والموجّهات المضافة إلى حافة الأرضية تسمح بطرد الهواء من السيارة بشكل أكثر فاعلية.
مع وجود أنابيب دقيقة موضوعة على أرضية السيارة تقيس سرعة تدفق الهواء في منطقة الناشر بدقة مليمترية.
تفاصيل مرسيدس W17
الصورة من قبل: AG Photo
ورغم التقنيات الحديثة، لجأت مرسيدس إلى إحدى أكثر الطرق الكلاسيكية للتحقق من بيانات نفق الرياح. فقد استُخدمت خيوط صوفية وُضعت في منطقة "T-tray" أسفل السيارة لإثبات اتجاه تدفق الهواء بصريًا.
الانسيابية الأرضية، التي تم إهمالها نسبيًا خلال حقبة سيارات المؤثرات الأرضية، استعادت أهمية حيوية مع قوانين 2026.
مرسيدس W17، التفاصيل التقنية
الصورة من قبل: AG Photo
وتركّز مرسيدس بشكل مكثف على الأجنحة الصغيرة في منطقة هيكل السيارة لتوليد ارتكازية إضافية دون زيادة الجرّ.
ويبدو أن مرسيدس لن تُظهر سرعتها الحقيقية حتى يتم حلّ الأزمات السياسية.
مرسيدس W17، التفاصيل التقنية
الصورة من قبل: AG Photo
وما إذا كنا سنرى الوجه الحقيقي لـ W17 في اليوم الأخير من الاختبارات أو مباشرة في سباق افتتاح الموسم في ملبورن، فإنه المسألة برمتها تبقى أمرًا يثير فضولًا كبيرًا.
