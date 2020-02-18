تحليل تقني: علامات تقدّم تصميم سيارة ويليامز "اف.دبليو43"

بعد اكتفائه بأسوأ رصيد نقاط في تاريخه في الفورمولا واحد خلال موسم 2019، يدخل فريق ويليامز العقد الجديد بتركيز ونشاط. إذ جمع بين إضافات صُلب طاقمه التقنيّ مع تشكيلة سائقين مُعدّلة لموسم 2020 وأضاف لذلك كسوة جديدة زيّنت سيارة "اف.دبليو43".

ويأمل الفريق أن لا يدخل في الدوّامة السلبيّة التي أحاطت بالفريق في الفترة التحضيريّة للموسم المنقضي. جهزت السيارة في الوقت المناسب ولم تُغادر الكثير من الوجوه البارزة من كبار موظّفي القسم التقنيّ.

تُلمح جميع المؤشّرات إلى أنّ الفريق سيحظى بحريّة أكبر لقلب تأخّره. لكنّ إغراء الإقدام على تصميم ثوري مختلف جديد لم يكن كافيًا بالنظر إلى التغييرات الكبيرة في القوانين التي تنتظر البطولة لموسم 2021، لهذا السبب آثر الفريق اعتماد تطوير لسيارة "اف.دبليو42".

جورج راسل، ويليامز تصوير: ويليامز اف1

أمضت الحظيرة البريطانيّة أغلب موسم 2019 في حلّ مشاكل السيارة، كان عبارة عن عام اختبارات مكلف، ويحتاج الفريق لجني ثمار ذلك في 2020.

وقال دوغ ماكيرنن مدير التصميم في الفريق حيال ذلك: "أوكلنا اهتمامًا كبيرًا لفهم الجوانب التي تسبّبت في مشاكل على سيارة اف.دبليو42. اخترنا بعناية الجوانب التي عملنا على تطويرها، تلك التي ستمنحنا أكبر أداء بناءً على الموارد التي لدينا".

وأكمل: "تُعدّ سيارة اف.دبليو43 تطويرًا مستمرًا لسيارة اف.دبليو42، لم تكن هناك تغييرات جذريّة في المفهوم التصميميّ. سيكون المؤشّر الأكثر أهميّة على سيرنا في الدرب الصحيح هو مدى تطابق البيانات بين ما نحصل عليه في معدّات المحاكاة وما ستُسفر عنه البيانات على الحلبة".

وبالتأكيد هناك نقاط تشابهٍ بين السيارتَين، لكنّ توضيب المحرّك بات أضيق وظهرت بالتوازي مع ذلك عدّة تفاصيل صغيرة تُشير إلى أنّ سيارة هذا العام مُحسّنة أكثر من سابقتها.

تفاصيل سيارة ويليامز 2020 "اف.دبليو43" تصوير: ويليامز اف1

بالنسبة للجناح الأماميّ، فإنّ الجناح الذي عُرض في صور الإطلاق مُشابهٌ جدًا للتصميم الذي استخدمه الفريق قرب نهاية الموسم الماضي. إذ قدّم الفريق نسخته الخاصة من الجناح الذي يميل لتوليد الارتكازيّة في أجزائه الداخليّة، حيث يهدف من ذلك لتحسين قدر الهواء المُوجّه حول مقدّمة السيارة. ويتضمّن ذلك نقرة صغيرة في نهاية الصفيحة الجانبيّة لدفع الهواء إلى الأعلى والخارج.

وبالرغم من أنّ أنف السيارة بقي على حاله في المجمل، فإنّ ويليامز مدّدت قسم الستار الذي استخدمته نهاية العام الماضي وتمكّنت من تشكيلة مجموعة من شفرات التوجيه في الخلف. وليس من شأن ذلك تعزيز الارتكازيّة في مقدّمة السيارة فقط، بل المساعدة أيضاً في تحسين أداء الأقسام التالية من خلال مواصلة تنشيط التيارات الهوائيّة في تلك المنطقة.

فضلًا عن ذلك فإنّ المزيد من التفاصيل في المقدّمة شملت إعادة تصميم دعامة علبة الكاميرا الأماميّة، كما أضاف الفريق قرنين صغيرين عند مقدّمة رأس الهيكل. ويميل هذين القرنين بشكلٍ واضح وذلك في محاولة لدفع الهواء إلى الخارج.

تفاصيل سيارة ويليامز 2020 "اف.دبليو43" تصوير: ويليامز اف1

كما حظي نظام التعليق الأمامي ببعض الاهتمام، إذ أصبح عمود ذراع التأرجح العلويّ الضخم العام الماضي أنحف بكثير على السيارة الجديدة.

وتُواصل ويليامز استخدام ذراع الدفع للإبقاء على ارتفاع السيارة ثابتًا عند الانعطاف.

وبالرغم من أنّ الألواح الجانبيّة وشفرات التوجيه مشابهة للغاية لسيارة العام الماضي، فإنّ هناك بعض التفاصيل الإضافيّة المثيرة للاهتمام. ففوق القوس الكبير نجد مجموعة من ستّ موجّهات هوائيّة تنفث الهواء نحو قطع الجانب، حيث يهدف الفريق من ذلك إلى تحسين تدفّق الهواء في القسم الخلفيّ من السيارة.

تفاصيل سيارة ويليامز 2020 "اف.دبليو43" تصوير: ويليامز اف1

بالوصول إلى جانب السيارة فإنّ حافته الأماميّة باتت أضيق كذلك، وهو ما منح خبراء الانسيابيّة مساحة إضافيّة لاستغلالها. ويملك الجانب قناة مخصصة في الأعلى تعمل على إرسال التيارات الهوائيّة نحو الأرضيّة وتنشيط الهواء العابر في منطقة عُنق الزجاجة وتعزيز عمل الناشر.

كما باتت زعنفة القرش أعرض فوق غطاء المحرّك، ما يُشير إلى أنّ فريق ويليامز كان قادرًا على تحقيق مكاسب على صعيد التوضيب الداخليّ من أجل تحسين الأداء الانسيابيّ. وبالرغم من أنّ القسم الأوسط من السيارة يبدو بصليّ الشكل بعض الشيء، فإنّ السيارة تبدو أنحف بكثير من سابقتها. وبالتدقيق في التسنّنات والقطع في الأرضيّة، فإنّ هناك مجموعة من الفتحات الإضافيّة التي تُساعد على دفع الهواء بعيدًا وحماية الناشر.

وبالرغم من أنّ صور السيارة عند الإطلاق تضمّنت جناحًا صغيرًا مُثبّتًا بين دعامتَي الجناح الخلفي، فإنّ جورج راسل أكمل اللفّات الأولى خلف مقود السيارة بوجود جناح "تي" مُثبّتٍ على قاعدة غطاء المحرّك.

أمّا الجناح الخلفي فلا يبدو مختلفًا كثيرًا عن العام الماضي، بالرغم من أنّ الصفيحة الجانبيّة باتت تتضمّن شريطًا واحدًا مشابهًا لريد بُل بدل الثلاثة التي استخدمها الفريق الموسم المنقضي. لكن بالرغم من ذلك أضاف الفريق مجموعة من الفتحات الإضافيّة في القسم السفليّ من الصفيحة للتحكّم في التيارات الهوائيّة هناك.

في النهاية تُوفّر سيارة "اف.دبليو43" عددًا من التطويرات والتحسينات على قاعدة العام الماضي، وحاول الفريق مراجعة الحزمة الانسيابيّة بعناية، ويأمل أن يُعالج ذلك جميع المشاكل التي صعّبت قيادة سيارة العام الماضي.