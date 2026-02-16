تحليل تقني: سرّ الجناح الأمامي المتحرك لدى فيراري يكمن في هيكل السيارة
أحد أكبر الأسئلة التي كانت تدور في أذهان عشاق السباقات كان: "إذا كان النظام الذي يتحكم في الأجزاء المتحركة للجناح الأمامي موجودًا داخل الجناح نفسه، فكيف يمكن تغيير الأنف بهذه السرعة في حال وقوع حادث؟"
نظام التحكم الهيدروليكي من فيراري
يبدو أن التحقيقات التي أُجريت على سيارة فيراري SF-26 خلال اختبارات البحرين حلّت هذا اللغز.
فقد توصل مدير فيراري التقني، لويك سيرا، وفريقه توصّلوا إلى تصميم ذكي للغاية، حيث وضعوا النظام الهيدروليكي الذي يتحكم بالجناح الأمامي المتحرك مباشرةً داخل الهيكل الرئيسي للسيارة بدلًا من الأنف.
وقد أُتيح هذا الترتيب بفضل التغييرات التي أُجريت على البنية الداخلية للسيارة. إذ أدى نقل علبة التوجيه خلف أذرع التعليق إلى خلق فراغ كبير في الجزء الأمامي.
واستغل مهندسو فيراري هذه المساحة عبر وضع نظام الجناح المتحرك في أقصى مقدمة هيكل السيارة.
هذا التصميم يوفّر ميزتين رئيسيتين:
لويس هاميلتون، فيراري
السلامة: حتى في حال تحطم مخروط الأنف أثناء حادث، ينخفض خطر التسرّب لأن النظام الهيدروليكي موجود داخل الجسم الرئيسي للسيارة.
التوازن: وزن النظام أصبح أقرب إلى مركز ثقل السيارة. وهذا يسمح لفيراري بإضافة وزن أكبر إلى الجناح الأمامي للحفاظ على التوازن عندما تصل السيارة إلى الحد الأدنى المسموح به للوزن.
فإذا كان النظام موجودًا على الهيكل، فكيف يتحرّك الجناح عند الأنف؟ هنا يأتي دور حوامل التثبيت الخاصة المستخدمة في صناعة الطيران.
تمامًا مثل نقاط تثبيت الأنف بالهيكل، تم تطوير أنظمة توصيل سريعة للخطوط الهيدروليكية. وخلال استبدال الأنف، يمكن فصل هذه المكونات وإعادة توصيلها مع الأنف الجديد خلال ثوانٍ معدودة.
فيراري SF-26، تفاصيل تقنية
الآلية التي تستخدمها فيراري تعمل وفق مبدأ "تشغيل أو إيقاف". وهذا يعني أنها لا تحتاج إلى خطوات وسيطة دقيقة كما هو الحال في علب التروس أو القوابض.
تمر قناتان عاليتا الضغط من المحور الرئيسي داخل الهيكل عبر الأنف وتنقلان الحركة إلى الأجنحة الصغيرة.
اختبارات بيريللي في فيورانو
وفي الواقع، أجرت فيراري أولى تجارب هذا النظام في عام 2025، على سيارات اختبار خُصصت لاختبارات إطارات بيريللي.
وفي تلك الاختبارات، قامت بيريللي بقياس استجابة الإطارات لتغيرات تدفق الهواء، كما وضع فريق فيراري موضع التنفيذ هذا النظام الهيدروليكي الثوري، الذي نراه اليوم في سيارة SF-26.
