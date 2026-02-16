تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

تحليل تقني: سرّ الجناح الأمامي المتحرك لدى فيراري يكمن في هيكل السيارة

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
تحليل تقني: سرّ الجناح الأمامي المتحرك لدى فيراري يكمن في هيكل السيارة

تحليل تقني: ريد بُل تنقل نظام التبريد إلى أعلى المحرك

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
تحليل تقني: ريد بُل تنقل نظام التبريد إلى أعلى المحرك

كاديلاك تكشف موعد إنتاج محركها الخاص في الفورمولا 1 

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
كاديلاك تكشف موعد إنتاج محركها الخاص في الفورمولا 1 

تحليل: أي الفرق كانت الأكثر موثوقية والأسرع في تجارب البحرين الأولى ما قبل الموسم؟

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
تحليل: أي الفرق كانت الأكثر موثوقية والأسرع في تجارب البحرين الأولى ما قبل الموسم؟

وتيرة السباق القوية لسيارة فيراري الجديدة تجذب انتباه عالم الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
وتيرة السباق القوية لسيارة فيراري الجديدة تجذب انتباه عالم الفورمولا 1

إسحاق حجار: أداء سيارة ريد بُل فاق توقعاتي بكثير

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
إسحاق حجار: أداء سيارة ريد بُل فاق توقعاتي بكثير

كاديلاك: خبرة سائقَينا تمنحنا أفضلية كبيرة

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
كاديلاك: خبرة سائقَينا تمنحنا أفضلية كبيرة

إكليستون يحذر مرسيدس: "لا تُظهروا سرعة كبيرة إذا كنتم لا تريدون صداعًا"

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
إكليستون يحذر مرسيدس: "لا تُظهروا سرعة كبيرة إذا كنتم لا تريدون صداعًا"
تحليل
فورمولا 1 تجارب البحرين الشتويّة

تحليل تقني: سرّ الجناح الأمامي المتحرك لدى فيراري يكمن في هيكل السيارة

أحد أكبر الأسئلة التي كانت تدور في أذهان عشاق السباقات كان: "إذا كان النظام الذي يتحكم في الأجزاء المتحركة للجناح الأمامي موجودًا داخل الجناح نفسه، فكيف يمكن تغيير الأنف بهذه السرعة في حال وقوع حادث؟"

تم التحرير:
نظام التحكم الهيدروليكي من فيراري

نظام التحكم الهيدروليكي من فيراري

الصورة من قبل: من دون حقوق

موتورسبورت.كوم "برايم"

أفضل المقالات التقنية والتحليلات المميّزة من عالم المحركات على موقع "موتورسبورت.كوم" باللّغة العربية.

يبدو أن التحقيقات التي أُجريت على سيارة فيراري SF-26 خلال اختبارات البحرين حلّت هذا اللغز.

فقد توصل مدير فيراري التقني، لويك سيرا، وفريقه توصّلوا إلى تصميم ذكي للغاية، حيث وضعوا النظام الهيدروليكي الذي يتحكم بالجناح الأمامي المتحرك مباشرةً داخل الهيكل الرئيسي للسيارة بدلًا من الأنف.

وقد أُتيح هذا الترتيب بفضل التغييرات التي أُجريت على البنية الداخلية للسيارة. إذ أدى نقل علبة التوجيه خلف أذرع التعليق إلى خلق فراغ كبير في الجزء الأمامي.

واستغل مهندسو فيراري هذه المساحة عبر وضع نظام الجناح المتحرك في أقصى مقدمة هيكل السيارة.

هذا التصميم يوفّر ميزتين رئيسيتين:

لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

السلامة: حتى في حال تحطم مخروط الأنف أثناء حادث، ينخفض خطر التسرّب لأن النظام الهيدروليكي موجود داخل الجسم الرئيسي للسيارة.

التوازن: وزن النظام أصبح أقرب إلى مركز ثقل السيارة. وهذا يسمح لفيراري بإضافة وزن أكبر إلى الجناح الأمامي للحفاظ على التوازن عندما تصل السيارة إلى الحد الأدنى المسموح به للوزن.

فإذا كان النظام موجودًا على الهيكل، فكيف يتحرّك الجناح عند الأنف؟ هنا يأتي دور حوامل التثبيت الخاصة المستخدمة في صناعة الطيران.

تمامًا مثل نقاط تثبيت الأنف بالهيكل، تم تطوير أنظمة توصيل سريعة للخطوط الهيدروليكية. وخلال استبدال الأنف، يمكن فصل هذه المكونات وإعادة توصيلها مع الأنف الجديد خلال ثوانٍ معدودة.

فيراري SF-26، تفاصيل تقنية

فيراري SF-26، تفاصيل تقنية

الصورة من قبل: AG Photo

الآلية التي تستخدمها فيراري تعمل وفق مبدأ "تشغيل أو إيقاف". وهذا يعني أنها لا تحتاج إلى خطوات وسيطة دقيقة كما هو الحال في علب التروس أو القوابض.

تمر قناتان عاليتا الضغط من المحور الرئيسي داخل الهيكل عبر الأنف وتنقلان الحركة إلى الأجنحة الصغيرة.

اقرأ أيضاً:
اختبارات بيريللي في فيورانو

اختبارات بيريللي في فيورانو

وفي الواقع، أجرت فيراري أولى تجارب هذا النظام في عام 2025، على سيارات اختبار خُصصت لاختبارات إطارات بيريللي.

وفي تلك الاختبارات، قامت بيريللي بقياس استجابة الإطارات لتغيرات تدفق الهواء، كما وضع فريق فيراري موضع التنفيذ هذا النظام الهيدروليكي الثوري، الذي نراه اليوم في سيارة SF-26.

اقرأ أيضًا:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق تحليل تقني: ريد بُل تنقل نظام التبريد إلى أعلى المحرك

أبرز التعليقات

المزيد من
شارل لوكلير

وتيرة السباق القوية لسيارة فيراري الجديدة تجذب انتباه عالم الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
وتيرة السباق القوية لسيارة فيراري الجديدة تجذب انتباه عالم الفورمولا 1

فاسور: قطعنا أكثر من 4500 كيلومتر

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
فاسور: قطعنا أكثر من 4500 كيلومتر

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

أحدث الأخبار

تحليل تقني: سرّ الجناح الأمامي المتحرك لدى فيراري يكمن في هيكل السيارة

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
تحليل تقني: سرّ الجناح الأمامي المتحرك لدى فيراري يكمن في هيكل السيارة

تحليل تقني: ريد بُل تنقل نظام التبريد إلى أعلى المحرك

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
تحليل تقني: ريد بُل تنقل نظام التبريد إلى أعلى المحرك

كاديلاك تكشف موعد إنتاج محركها الخاص في الفورمولا 1 

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
كاديلاك تكشف موعد إنتاج محركها الخاص في الفورمولا 1 

تحليل: أي الفرق كانت الأكثر موثوقية والأسرع في تجارب البحرين الأولى ما قبل الموسم؟

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
تحليل: أي الفرق كانت الأكثر موثوقية والأسرع في تجارب البحرين الأولى ما قبل الموسم؟

برايم

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد