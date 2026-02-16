تحليل تقني: ريد بُل تنقل نظام التبريد إلى أعلى المحرك
انتقل عملاق التكنولوجيا في الفورمولا 1، ريد بُل، إلى إنتاج محركاته الخاصة بحلول عام 2026، كما أجرى تغييرات ثورية على التصميم الداخلي للسيارة. بنية المحرك، التي تغيّرت بفعل القوانين الجديدة لـ "فيا"، منحت الفريق القائم في ميلتون كينز فرصة غير مسبوقة في تصميم منظومة وحدة الطاقة.
وحدة طاقة سيارة ريد بُل
الصورة من قبل: صور ايه جي
مع حظر القوانين الجديدة لعام 2026 ووجود أجزاء متحركة في مدخل الهواء للمحرك، أصبح الفراغ الموجود فوق الأسطوانات متاحًا.
ولم يُهدر مصممو ريد بُل هذه المساحة. فقد نقلوا مبرد الهواء الضخم، الذي كان مُثبتًا سابقًا قرب قاعدة السيارة داخل الجوانب الجانبية، مباشرةً إلى أعلى المحرك.
هذا الحل غير الاعتيادي يكشف أيضًا سر التصميم الدائري لمدخل الهواء في سيارة RB22.
إذ يسمح هذا الترتيب بجعل قنوات الهواء أقصر بكثير، ما يوفّر الوزن ويترك جانبي السيارة مفتوحين تمامًا لتحسين الارتكازية.
محرك ريد بُل-فورد مفاجأة حقيقية:
المحرك RBPT-Ford، الذي تم تطويره تحت قيادة بن هودجكينسون، كان أكبر مفاجآت الموسم.
فإلى جانب كونه متينًا للغاية وسريعًا بشكل مذهل، برز هذا المحرك من حيث المسافات الكبيرة التي قطعها خلال الاختبارات.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: AG Photo
لكن الفارق الحقيقي يكمن في استراتيجية استعادة الطاقة. حتى مدير مرسيدس، توتو وولف، اعترف بأن ريد بُل تمتلك قدرة أعلى على استعادة الطاقة مقارنةً بمنافسيها خلال اللفة الواحدة.
تعتمد ريد بُل نهجًا غير مألوف في إعادة شحن البطارية. إذ يقوم ماكس فيرستابن وإسحاق حجار برفع عدد دورات المحرك عمدًا عبر النزول إلى ترس أدنى في المنعطفات أكثر من المعتاد. هذه الطريقة تستهلك وقودًا أكثر قليلًا، لكن يتم تخزين الطاقة الناتجة على شكل كهرباء داخل البطارية.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
أسلوب القيادة هذا "غير الطبيعي" أثار بالفعل غضب ماكس فيرستابن وأدى إلى نقاشات حادة داخل حظيرة الفرق. ومع ذلك، فإن هذه الطريقة تعمل بشكل مثالي حتى الآن.
وبالطبع، يحمل ذلك مخاطرة كبيرة: إذ يمكن أن يتسبب في إلحاق ضرر بعلبة التروس من خلال الضغط المفرط على الوصلة بين علبة التروس والمحرك الكهربائي. فالترس الأول، الذي كان يُستخدم سابقًا فقط عند الانطلاق، بات يُستخدم الآن لإعادة شحن البطارية في كل لفة.
وتسابق ريد بُل حاليًا بهيكل أعرض في البحرين لتجنّب تعريض نظام التبريد للخطر في الأجواء الحارة. لكن بعد الاختبارات الناجحة في برشلونة، من المتوقع أن يُضيّق المهندسون جانبي السيارة بشكل كبير.
التغييرات في سيارة ريد بُل
الصورة من قبل: AG Photo
تبدو سيارة RB22 حاليًا كأنها مختبر متحرّك؛ ومن المرجّح أن نرى سرعتها الحقيقية وتصميمها الضيق الشهير في اليوم الأخير من الاختبارات أو مباشرةً مع سباق افتتاح الموسم في أستراليا.
