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تحليل تقني: ريد بُل تسلك دربًا منفردًا من خلال فكرة نظام تعليق جديدة

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تحليل تقني: ريد بُل تسلك دربًا منفردًا من خلال فكرة نظام تعليق جديدة
23-02-2020

في حين أنّ التركيز انصبّ على نظام "داس" الخاص بمرسيدس أمسٍ الخميس، فإنّ سيارة الصانع الألماني ليست الوحيدة التي اختبرت تصميمًا مختلفًا خلال تجارب الفورمولا واحد هذا الأسبوع.

بشكلٍ مثيرٍ للاهتمام، أجرت غريمتها ريد بُل تغييرات كبيرة على نظام تعليقها الأماميّ في محاولة لإغلاق الفارق خلف مرسيدس في المنعطفات البطيئة.

وكما قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم": "كانت مرسيدس جيّدة في المنعطفات البطيئة العام الماضي، ذلك جانب احتجنا للتحسّن فيه".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا حقّقنا خطوات إلى الأمام، وبالطبع لا نزال في بداية العمليّة فحسب، وستتحسّن السيارة بدءًا من هذه المرحلة".

وفي حين أنّ هناك الكثير من الأفكار الجديدة الظاهرة على سيارة ريد بُل، فإنّ التغيير الجريء الآن تمثّل في تصميم نظام التعليق المخفيّ.

فبالعودة قليلًا إلى الوراء، تضمّنت سيارة "آر.بي15" من الموسم المنقضي عمود ذراع علويّة متعدّد الروابط، وافترض الكثيرون أنّه تمّ التخلّي عنه على سيارة "آر.بي16" عند إطلاقها من دونه.

نظام التعليق الأمامي لسيارة سيارة ريد بُل آر.بي15

نظام التعليق الأمامي لسيارة سيارة ريد بُل آر.بي15

تصوير: جورجيو بيولا

لكنّ نظرة دقيقة على سيارة "آر.بي16" في برشلونة كشفت حقيقة تعديل ريد بُل لتصميمها، حيث استخدمت الروابط المتعدّدة على العمود السفلي عوضًا عن العلويّ (باللون الأخضر في الصورة أعلاه)، بينما أصبحت الذراع الخلفيّة في مستوى منخفضٍ قليلًا.

تفاصيل نظام التعليق الأمامي لسيارة ريد بُل آر.بي16

تفاصيل نظام التعليق الأمامي لسيارة ريد بُل آر.بي16

تصوير: جورجيو بيولا

فضلًا عن ذلك فإنّ الجزء الأمامي من ذراع التأرجح السفليّة يتضمّن بعض الابتكارات في حدّ ذاته. إذ لا يقتصر الأمر على ربطه بنقطة عالية جدًا في الهيكل فحسب، وهو ما يسمح لريد بُل بجعل الجزء السفلي من رأس الهيكل نحيفًا، بل يقتصر الأمر أيضاً على مكوّن وحيد يعبر من جانب السيارة إلى الآخر المقابل عبر رأس الهيكل.

كما أولى المصمّمون بعض الاهتمام للعمود الأمامي من الذراع العلويّة، حيث باتت تتضمّن شبه جناح (في حافتَي الصورة التالية).

تفاصيل مقدمة سيارة ريد بُل آر.بي16

تفاصيل مقدمة سيارة ريد بُل آر.بي16

تصوير: جورجيو بيولا

وسبق وأن شاهدنا اعتماد الفرق لهكذا فكرة في القسم الخلفي من السيارة، حيث تُستخدم لتحقيق أغراض انسيابيّة.

ويُوفّر التصميم مكاسب على صعيد توفير الوزن من جهة والمساعدة على توجيه الهواء نحو الأرضيّة والألواح الجانبيّة لتعزيز تدفّق الهواء حول جانبَي السيارة، كما تُظهر هذه الصورة الأنبوب الداخليّ لقناة "اس".

تفاصيل مقدمة سيارة ريد بُل آر.بي16

تفاصيل مقدمة سيارة ريد بُل آر.بي16

تصوير: جورجيو بيولا

كما يختلف رأس هيكل سيارة "آر.بي16" عن سيارة العام الماضي، ليس فقط من ناحية توضيب نظام التعليق بل من ناحية الشكل وذلك كي تستفيد قناة "اس" من المراجعات المذكورة.

ومن أجل المقارنة إليكم تصميم رأس الهيكل ونظام التعليق الداخليّ على سيارة العام الماضي.

تصميم نظام التعليق الأمامي لسيارة ريد بُل

تصميم نظام التعليق الأمامي لسيارة ريد بُل "آر.بي15"

تصوير: جورجيو بيولا

كما واصلت ريد بُل استغلال تصميم ذراع الدفع المعلّقة التي قدّمتها العام الماضي، حيث يُضيف ذلك تعقيدًا آخر لإعدادات نظام التعليق ويزيد من مهمّة التعلّم على صعيد أداء هيكل السيارة.

تفاصيل نظام التعليق الخلفي لسيارة ريد بُل آر.بي16

تفاصيل نظام التعليق الخلفي لسيارة ريد بُل آر.بي16

تصوير: جورجيو بيولا

من المقدّمة إلى الخلف

كما راجعت ريد بُل تصميم نظام التعليق الخلفيّ لموسم 2020، واختارت اعتماد ذراع ربط أعلى بكثير (3)، بينما رفعت كذلك مستوى العمود السفليّ ليُصبح عند خّ وسط الإطار كذلك.

ويضع ذلك الذراع السفليّة عند ذات مستوى جنيّحات عمود نقل الحركة من أجل ضمان عملهما معًا على تحسين التيارات الهوائيّة في تلك المنطقة. ويتمثّل المكسب الأساسيّ من ذلك في تسهيل المجال أمام الهواء للعبور أعلى الأرضيّة نحو منطقة رأس الزجاجة.

كما حاول الفريق استغلال أداء الجنيّحات على قناة تهوية المكابح، واعتمد تصميمًا جديدًا لها، حيث بات هناك سبيل أوضح للهواء في مجموعة الجنيّحات السفليّة.

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